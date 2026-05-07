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'बंगाल को राजनीतिक आतंक...'खेला होबे' संस्कृति से मुक्त कराएंगे', BJP के तरुण चुघ ने कहा

सूत्रों के मुताबिक भाजपा मीडिया और सोशल मीडिया अभियान के जरिए भी 'टीएमसी का खेला होबे' मॉडल को पूरी तरह उजागर करेगी.

West Bengal post-poll violence
बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर क्या बोले बीजेपी के तरुण चुघ (ANI, IANS and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 8:20 PM IST

5 Min Read
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अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की बड़ी जीत के महज 48 घंटे बाद राज्य में पोस्ट-पोल हिंसा ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. भाजपा के संभावित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों को लेकर भाजपा टीएमसी पर राजनीतिक साजिश और गुंडाराज के गंभीर आरोप लगा रही हैं.

भाजपा इसे टीएमसी के 15 साल के 'महा जंगलराज' का अंतिम प्रकोप बताकर आरोप लगा रही है. पार्टी का आरोप है कि चुनावी हार स्वीकार न कर पाने वाली तृणमूल कांग्रेस अब बदले की भावना से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है. पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा अब इस मुद्दे को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखेगी. पार्टी ने अपने बयान से ये साफ संकेत दिया है कि टीएमसी के गुंडाराज को राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जाएगा.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, कि बंगाल को खेला होबे संस्कृति से निजात दिलाएंगे (ETV Bharat)

आज रात ही पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच रहे हैं. भाजपा ने पश्चिम बंगाल का चुनाव ही उनके नेतृत्व और रणनीति पर लड़ा है और ये उम्मीद की जा रही है कि, शाह वहां पहुंचकर एक र फिर टीएमसी पर हमला बोलेंगे.

कुल मिलाकर देखा जाए तो, बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है. भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी अब इस मुद्दे को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखेगी. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुघ, शिवराज सिंह चौहान और शहजाद पूनावाला ने संकेत दिया है कि, टीएमसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी और राष्ट्रीय मंच से टीएमसी पर आरोप लगाते हुए उसे बेनकाब करेगी.

इसके अलावा आज रात ही गृह मंत्री खुद बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता पहुंच रहे है. पार्टी सूत्रों की माने तो शाह के वहां पहुंचने के बाद भाजपा चरणबद्ध तरीके से टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है. सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है जिसके तहत इस मुद्दे पर, सिर्फ अभी नहीं बल्कि आगे संसद के मानसून सत्र में भी भाजपा के पश्चिम बंगाल के सांसद इस पर संसद में आवाज उठाएंगे.

इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक भाजपा मीडिया और सोशल मीडिया अभियान के जरिए भी टीएमसी का 'खेला होबे' मॉडल को पूरी तरह उजागर करेगी. साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ, राजनीतिक संरक्षण और सिंडिकेट राज के आरोपों पर भी नई सरकार फोकस कर इसके खिलाफ कैंपेन चलाएगी. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुग, शिवराज सिंह चौहान और शहजाद पूनावाला ने संकेत दिया है कि टीएमसी के गुंडाराज को राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जाएगा.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि, "टीएमसी का डीएनए ही हिंसा से भरा है. उन्होंने कहा कि, हार के बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया है. उन्होंने कहा कि, शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या और बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय पर गोलीबारी, यह कोई सामान्य घटना नहीं है. यह सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का 'खेला होबे' मॉडल दिखा रही है.

उन्होंने कहा कि, भाजपा बंगाल की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा और हर दोषी को कठोर सजा, यह हमारी वचनबद्धता है. तरुण चुघ ने कहा कि, ममता बनर्जी की इस्तीफा ना देने की हठ और यह हिंसा बहुत गंभीर संकेत दे रही है. उन्होंने कहा कि, बंगाल को हिंसा और राजनीतिक आतंक से मुक्त कराना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है और एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा.

बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

भाजपा सूत्रों की माने तो यह हिंसा नई सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बहाल करने की पहली बड़ी परीक्षा होगी. जबकि तृणमूल कांग्रेस ने घटना की कड़ी निंदा की है. पार्टी ने बयान जारी कर कहा, "हम चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा करते हैं. लेकिन पिछले तीन दिनों में हमारे भी तीन कार्यकर्ता मारे गए, जिनकी जिम्मेदारी भाजपा पर है."

टीएमसी ने कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच की मांग की और राजनीतिक रंग न देने की अपील की. देखा जाए तो 2026 का चुनाव बंगाल की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. भाजपा ने टीएमसी को मात्र 80 सीटों पर सिमटा दिया और पहली बार सरकार बनाने जा रही है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं.

पोस्ट-पोल हिंसा अब भाजपा के लिए टीएमसी के अंतिम हथकंडे के रूप में पेश करने का मौका बन गया है. पार्टी के ही एक प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी का फोकस हत्याकांड के दोषियों पर तेज कार्रवाई, पुराने गुंडा तंत्र और सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने तथा केंद्र की मदद से राज्य में पूर्ण कानून व्यवस्था बहाल करने पर है. राज्य में तनाव चरम पर है, लेकिन भाजपा इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाकर टीएमसी को घेरने की पूरी तैयारी में है. जांच जारी है लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है.

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