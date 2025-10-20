ETV Bharat / bharat

'अनंत सिंह, सूरजभान, सम्राट, ओसामा..' BJP के पूर्व मंत्री ने भ्रष्ट नेता को वोट नहीं करने की अपील की

अपराधियों को चुनेंगे तो विकास रुक जाएगा: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर लोग अपराधी या भ्रष्ट नेताओं को चुनते रहेंगे तो बिहार कभी भी विकास की राह पर नहीं बढ़ सकेगा. उन्होंने कहा कि ऐसे नेता जनता का खून चूस रहे हैं. उनका बोलबाला राज्य को पीछे धकेल रहा है. जब तक जनता ऐसे लोगों को हराकर ईमानदार प्रतिनिधियों को नहीं चुनती तब तक बिहार की तस्वीर नहीं बदलेगी.

"यदि आप बिहार और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि किसी भी अपराधिक पृष्ठभूमि वाले अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट न दें. भले ही वह आपके जाति का ही क्यों न हो. अगर सभी प्रत्याशी ऐसे हैं तो NOTA दबाएं." -आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री

अपराधिक या भ्रष्ट प्रत्याशी को वोट न दें: उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतदाताओं को किसी भी ऐसे प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहिए, जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक या भ्रष्टाचार से जुड़ी हो. चाहे वह उनके जाति या समुदाय का ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में सभी प्रत्याशी भ्रष्ट या अपराधी छवि वाले हैं तो NOTA का विकल्प चुनें.

राज्य का भविष्य तय करने का समय: आरके सिंह ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब बिहार और अपने परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है. मतदाता जो भी निर्णय करेंगे, वही बिहार के आने वाले वर्षों का रास्ता तय करेगा. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने वोट की ताकत को समझें, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली शक्ति है.

पटना: बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने दीपावली पर बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि यह पर्व खुशियों, समृद्धि और उजाले का प्रतीक है. वे ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हर बिहारवासी सपरिवार सुखी, स्वस्थ और तरक्की करे. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस चुनाव में भ्रष्ट और अपराधी छवि के नेताओं को हराने का काम करें.

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (ETV Bharat)

मोकामा और नवादा के प्रत्याशियों पर आरोप: आरके सिंह ने अपने बयान में कई प्रत्याशियों के नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं. जब वे 1985 में पटना के जिलाधिकारी थे, तब उन्होंने अनंत सिंह को उपद्रव करते देखा था. खुद कार्रवाई की थी.

"मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं. क्योंकि सूरजभान खुद कई गंभीर मामलों के आरोपी हैं. चुनाव नहीं लड़ सकते. जब मैं बिहार का गृह सचिव था, तब सूरजभान सिंह को बिहार का नंबर वन डॉन माना जाता था." -आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री

राजबल्लभ यादव दुष्कर्म आरोपी: नवादा सीट को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के आरोपी हैं. POCSO एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज है. आरके सिंह ने यह भी दावा किया कि गया की एक सभा में प्रधानमंत्री से अनजाने में उनकी पत्नी का माल्यार्पण करा दिया गया.

सम्राट चौधरी पर हत्या के आरोप: रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा पर उन्होंने कहा कि वह पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जो खुद कई हत्याओं और गंभीर मामलों में दोषी रहे हैं. तारापुर सीट से एनडीए प्रत्याशी और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने सवाल उठाया. कहा कि उन पर हत्या का आरोप और उम्र के प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े का मामला है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला.

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (ETV Bharat)

आरा क्षेत्र के उम्मीदवारों पर टिप्पणी: जगदीशपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी भगवन सिंह कुशवाहा पर आरके सिंह ने आरोप लगाया कि वे इचरी में सात व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे हैं. सन्देश विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी राधा चरण साह को उन्होंने बालू माफिया बताते हुए कहा कि वे ईडी की छापेमारी के बाद 10 महीने जेल में रहे. साथ ही सन्देश सीट से आरजेडी प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपु सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अरुण यादव POCSO एक्ट के आरोपी हैं. खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए बेटे को प्रत्याशी बनाया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह (ETV Bharat)

चुल्लू भर पानी में डूब मरो: आरके सिंह ने कहा कि जो मतदाता अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं को वोट देते हैं, वे बिहार के भविष्य से विश्वासघात करते हैं. उन्होंने कहा इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना. अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं. उन्हें भगा कर ही हम अपने बिहार को रौशन कर सकते हैं. बिहार को रोशन और समृद्ध बनाने के लिए अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं को राजनीति से बाहर करना जरूरी है.

