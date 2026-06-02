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'जम्मू कश्मीर को मौजूदा मुश्किल से निकालने के लिए आम सहमति जरूरी', महबूबा ने सीएम उमर, भाजपा को लिख खत

महबूबा ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारों और सम्मान को बहाल करने में एकता के लिए सीएम उमर और बीजेपी को खत लिखा है.

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जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो) (ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : June 2, 2026 at 5:51 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: केंद्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर लद्दाख की राजनीतिक एकता से उत्साहित, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पत्र लिखा है .

पत्र के माध्यम से उन्होंने उनसे जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ उनके अधिकार और सम्मान वापस दिलाने के लिए लगातार बातचीत के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर संपर्क करने की बात कही है.

महबूबा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखे अपने पत्र में लिखा है, "लेह एपेक्स बॉडी और केंद्र के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को हाल में मिली सफलताएं एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं, केवल बातचीत ही सार्थक नतीजे दे सकती है."

पत्र में, महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक बार फिर अपने इतिहास के ऐसे मोड़ पर है, जहां निराशा और मोहभंग की व्यापक भावना ने राज्य को जकड़ लिया है. उन्होंने कहा, "जम्मू कश्मीर को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालने के लिए पार्टी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक बड़ी आम सहमति की जरूरत है.

पत्र में महबूबा ने लिखा, अगर हम अपने लोगों की इज्जत और सुरक्षा वापस लाना चाहते हैं, तो भारत सरकार के साथ एक अच्छी बातचीत बहुत जरूरी है. अब समय आ गया है कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक मिलकर बात करें और उन्हें जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ लगातार बातचीत शुरू करने के लिए मनाएं."

उमर के अलावा, पीडीपी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, JKPCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, CPI(M) लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, सांसद इंजीनियर राशिद, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष मेहराज मलिक, पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह, शिवसेना ( जम्मू कश्मीर यूनिट) के अध्यक्ष मनीष साहनी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय टिक्कू और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह को पत्र लिखे हैं.

महबूबा ने उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक मिलकर पहुंचने के लिए एक साथ आने की अपील की है. उन्होंने कहा, "हमें अपनी असहमतियों और अलग-अलग विचारों को पीछे रखकर आम भलाई और सबकी भलाई के लिए एकजुट होना होगा. यह राजनीतिक लाभ लेने या नंबर बनाने का मामला नहीं बन सकता. बल्कि यह उन लोगों के सबसे बड़े हित में एक होने का पल बनना चाहिए, जिनका हम सब प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं."

"यह देखते हुए कि क्षेत्रीय पार्टियों के बीच असहमति और झगड़े जम्मू कश्मीर के सबकी भलाई के लिए नुकसानदायक रहे हैं, खासकर 2019 के बाद एक सही सहमति ही एकमात्र समाधान है...अगर लद्दाख ऐसा कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं."

उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "इस राजनीतिक मंच की सफलता के लिए आपका समर्थन जरूरी है. इस मुश्किल और पहले कभी न हुए समय में सच्ची एकता हमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत हमारे लोगों के अधिकारों और सम्मान को वापस लाने की ओर ले जा सकती है."

महबूबा मुफ्ती का यह पत्र लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आर्टिकल 371 के तहत छठे शेड्यूल का दर्जा और विधानसभा की मांग के लिए भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत में सफलता का दावा करने के कुछ हफ्ते बाद आया है. लद्दाख ने यह राजनीतिक एकता अगस्त 2019 के बाद दिखाई थी, जब इसे जम्मू कश्मीर राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग किया गया था.

पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों ने 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने से दो दिन पहले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (PAGD) बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार के नवंबर-दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव कराने के बाद इसमें फूट के संकेत दिखने लगे.

24 अगस्त 2021 को, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद अपनी पहली बैठक में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें लिखा था, "भारत के संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के लिए संसद में 5 अगस्त, 2019 को लिए गए गैर-संवैधानिक फैसले और ऐतिहासिक राज्य को बांटने वाले और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनाने वाले नुकसान पहुंचाने वाले कानून ने पुराने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक खालीपन और गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है.

प्रस्ताव में लिखा था, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस फैसले को संविधान का उल्लंघन बताकर न्यायिक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है. यह बैठक श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर हुई. इस समय तक, सज्जाद लोन की लीडरशिप वाली पीसी ने गठबंधन छोड़ दिया था.

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