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'जम्मू कश्मीर को मौजूदा मुश्किल से निकालने के लिए आम सहमति जरूरी', महबूबा ने सीएम उमर, भाजपा को लिख खत

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो) ( ANI )

By Mir Farhat Maqbool 5 Min Read

श्रीनगर: केंद्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर लद्दाख की राजनीतिक एकता से उत्साहित, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पत्र लिखा है . पत्र के माध्यम से उन्होंने उनसे जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ उनके अधिकार और सम्मान वापस दिलाने के लिए लगातार बातचीत के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर संपर्क करने की बात कही है. महबूबा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखे अपने पत्र में लिखा है, "लेह एपेक्स बॉडी और केंद्र के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को हाल में मिली सफलताएं एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं, केवल बातचीत ही सार्थक नतीजे दे सकती है." पत्र में, महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक बार फिर अपने इतिहास के ऐसे मोड़ पर है, जहां निराशा और मोहभंग की व्यापक भावना ने राज्य को जकड़ लिया है. उन्होंने कहा, "जम्मू कश्मीर को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालने के लिए पार्टी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक बड़ी आम सहमति की जरूरत है. पत्र में महबूबा ने लिखा, अगर हम अपने लोगों की इज्जत और सुरक्षा वापस लाना चाहते हैं, तो भारत सरकार के साथ एक अच्छी बातचीत बहुत जरूरी है. अब समय आ गया है कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक मिलकर बात करें और उन्हें जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ लगातार बातचीत शुरू करने के लिए मनाएं." उमर के अलावा, पीडीपी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, JKPCC अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, CPI(M) लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, सांसद इंजीनियर राशिद, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष मेहराज मलिक, पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह, शिवसेना ( जम्मू कश्मीर यूनिट) के अध्यक्ष मनीष साहनी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय टिक्कू और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह को पत्र लिखे हैं. महबूबा ने उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक मिलकर पहुंचने के लिए एक साथ आने की अपील की है. उन्होंने कहा, "हमें अपनी असहमतियों और अलग-अलग विचारों को पीछे रखकर आम भलाई और सबकी भलाई के लिए एकजुट होना होगा. यह राजनीतिक लाभ लेने या नंबर बनाने का मामला नहीं बन सकता. बल्कि यह उन लोगों के सबसे बड़े हित में एक होने का पल बनना चाहिए, जिनका हम सब प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं."