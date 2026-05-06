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'इस्तीफा नहीं देंगी तो बर्खास्त हो जाएंगी ममता', बोले भाजपा प्रवक्ता केके शर्मा

उन्होंने ममता के इस कदम को संवैधानिक विद्रोह करार दिया. उन्होंने कहा कि, जो लोग संविधान हाथ में लेकर घूम रहे थे आज वही संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं. शर्मा ने टीएमसी पर 'पीड़ित कार्ड' खेलने और पोस्ट-पोल तनाव फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ममता का राजभवन न जाना और इस्तीफा न देना लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है. बीजेपी ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' का झूठा आरोप बताते हुए ममता और राहुल दोनों पर पलटवार किया है.

भाजपा प्रवक्ता के के शर्मा ने कहा कि, ममता बनर्जी लोकतंत्र की भावना का सम्मान करें और जनता का फैसला स्वीकार करें. उनका यह रवैया अराजकता है. उन्होंने कहा कि, अगर ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन होगा. मगर उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब से वो चुनाव हारी हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं हीं नहीं और राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है.

इस बीच, भाजपा तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में शपथ ग्रहण और विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गई है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भाजपा प्रवक्ता के के शर्मा ने ममता बनर्जी के रुख को संवैधानिक विद्रोह और अराजकता बताया है.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. भाजपा प्रवक्ता केके शर्मा ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और ममता पर जमकर हमला बोला, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (ECI) पर आरोपों का सिलसिला जारी है.

पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही हैं, ताकि राज्य में अशांति फैले और वहां सामुदायिक तनाव उत्पन्न जैसी स्थिति हो. भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि "जब टीएमसी हार गई है तब उनके कार्यकर्ता झूठ फैला रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर रहे हैं. ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि आज टीएमसी चुनाव जीतती तो राज्य में क्या हालात होते."

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर चुनाव आयोग पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल ने ममता बनर्जी के दावों का समर्थन करते हुए लिखा है कि, "असम और बंगाल में जनादेश की चोरी भाजपा और चुनाव आयोग की साजिश है. उन्होंने कहा कि, 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं. उन्होंने कहा कि, छोटी राजनीति छोड़कर INDIA गठबंधन को एकजुट होना चाहिए...यह भारत की लड़ाई है.

राहुल ने ईवीएम में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट हेराफेरी और केंद्रीय बलों के दुरुपयोग के आरोप दोहराए. उन्होंने टीएमसी की हार पर कुछ कांग्रेस नेताओं को 'खुश' होने की आलोचना भी की. इस पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग संविधान को लेकर घूम रहे थे, वे आज गैरसंवैधानिक बातें कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं. मगर ये कांग्रेस की हार की बौखलाहट है.

इसी बीच, भाजपा ने जीत का जश्न मनाते हुए तीन राज्यों में नई सरकार गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं. जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज या कल होने की संभावना है. वहीं शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है. वहीं गवर्नर आरएन रवि जल्द ही निमंत्रण दे सकते हैं.

पार्टी की तरफ से शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है. जबकि असम में हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार मजबूत स्थिति में बनने जा रही है. शपथ समारोह की तारीख भी 12 मई को लगभग है. वहीं केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भी शीघ्र शपथ ग्रहण की योजना बनाई जा रही है.

भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए. सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सभी राज्यों के नवनिर्वाचित विधायकों से बात की है और शपथ समारोह को भव्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त होने वाला है. अगर ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो गवर्नर राष्ट्रपति शासन (आर्टिकल 356) की सिफारिश कर सकते हैं या फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं.

वहीं, टीएमसी ने फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. केके शर्मा ने आखिर में कहा कि, जनता ने बदलाव को चुना है. ममता इसे स्वीकार करें, नहीं तो संविधान अपना रास्ता खुद तय करेगा."

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