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भाजपा ने हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी की केंद्रीय निर्वाचन समिति ने उपचुनाव के लिए पुरी के नाम को मंजूरी दी है.

वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता के हितों एवं सम्मान की अनदेखी कर अपने सियासी समीकरण साधना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्यशैली बन गई है.

पुरी (74) इस समय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला है. मध्यप्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए 12 नवंबर को उपचुनाव होगा. मुरुगन ने 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. वह संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री थे. राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल दो अप्रैल, 2030 को समाप्त होना था. इस्तीफा देते समय मुरुगन ने कहा था कि वह भाजपा को तमिलनाडु में मजबूत करने पर ध्यान देना चाहते हैं. मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की जीत की राह आसान मानी जा रही है. राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं. प्रक्रिया के अनुसार, मतदान समाप्त होने के बाद उसी शाम मतगणना होगी. वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिये उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा. पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार अमेरिका के सामने इस कदर नतमस्तक है कि वह ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा दे रही है, जिसके एक दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कथित संबंधों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.