भाजपा ने हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिका के दबाव में पुरी को राज्यसभा का टिकट दिया गया है.
Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी की केंद्रीय निर्वाचन समिति ने उपचुनाव के लिए पुरी के नाम को मंजूरी दी है.
वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता के हितों एवं सम्मान की अनदेखी कर अपने सियासी समीकरण साधना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्यशैली बन गई है.
पुरी (74) इस समय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला है. मध्यप्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए 12 नवंबर को उपचुनाव होगा.
मुरुगन ने 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. वह संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री थे. राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल दो अप्रैल, 2030 को समाप्त होना था. इस्तीफा देते समय मुरुगन ने कहा था कि वह भाजपा को तमिलनाडु में मजबूत करने पर ध्यान देना चाहते हैं.
मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की जीत की राह आसान मानी जा रही है. राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं. प्रक्रिया के अनुसार, मतदान समाप्त होने के बाद उसी शाम मतगणना होगी.
वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिये उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा. पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार अमेरिका के सामने इस कदर नतमस्तक है कि वह ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा दे रही है, जिसके एक दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कथित संबंधों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.
पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में यह आरोप भी लगाया कि देश के ऊर्जा संकट से जूझने के दौरान पुरी गायब रहे और उन्होंने न तो नेतृत्व दिखाया और न ही लोगों को कोई भरोसा दिलाया. उन्होंने आरोप लगाया, "एक ऐसी सरकार जो अमेरिका के सामने झुकती है और एक ऐसा मंत्री जो भारत के लिए परिणाम देने में विफल रहता है. मोदी के 'डबल इंजन' की विफलता सबके सामने है."
उन्होंने आरोप लगाया कि देश के ऊर्जा संकट का सामना करने के दौरान पुरी की ओर से न तो कोई नेतृत्व दिखा, न कोई आश्वासन मिला, बल्कि ईंधन की कीमतों में एक के बाद एक बढ़ोतरी हुई. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ऐसा लग रहा था कि पुरी 'राजनीतिक गुमनामी' में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका में उनके 'बड़े भाइयों' ने उनका राजनीतिक करियर और 'उनके लिए उनकी सेवाएं' जारी रखने के वास्ते हस्तक्षेप किया तथा प्रधानमंत्री मोदी को उनकी बात माननी पड़ी.
वहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में एपस्टीन फाइल्स के संदर्भ में कथित तौर पर पुरी का नाम सामने आने का उल्लेख किया और भाजपा से पूछा कि नैतिकता की बात करने वाली पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय कैसे ले सकती है.
उन्होंने सवाल किया कि राज्यसभा भेजने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को मध्यप्रदेश से दलित, आदिवासी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई योग्य नेता नहीं मिला. उन्होंने कहा कि पुरी को उम्मीदवार बनाए जाने से मध्यप्रदेश के साथ भाजपा के कथित भेदभाव का मुद्दा फिर सामने आया है.पुरी पहले ही एपस्टीन के साथ संबंधों के आरोपों को खारिज कर चुके हैं.
(इनपुट-पीटीआई)
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