ETV Bharat / bharat

केजरीवाल के नए बंगले पर घमासान, BJP ने बताया 'दिल्ली का रहमान डकैत', AAP का पलटवार

भाजपा का दावा है कि ये अपग्रेडेशन (बंगले को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना) सरकारी नियमों से ज्यादा है और प्राइवेट मनी (शराब नीति घोटाले से जुड़े पैसे) से करवाया गया. परवेश वर्मा ने केजरीवाल को 'दिल्ली का रहमान डकैत' कहा और पूछा- "कितना पैसा लगाया गया? पैसा कहां से आया?"

दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

सबसे पहले भाजपा की तरफ से सुबह दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फ्लैगस्टाफ रोड (सिविल लाइन्स) के पुराने बंगले (जिसे भाजपा 'शीश महल' कहती रही है) को खाली करने के बाद केजरीवाल अब 95, लोधी एस्टेट (Type-VII बंगला) में शिफ्ट हो गए हैं. वर्मा के अनुसार इस बंगले में 5 बेडरूम, 4 ड्रॉइंग रूम के साथ हाई-एंड सुविधाएं हैं. जिसमें कस्टमाइज्ड फर्नीचर, कंटेम्पररी ट्रांजिशनल स्टाइल इंटीरियर, फॉयर, लाउंज और मीटिंग रूम जैसी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं.

पहले, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का भाजपा में शामिल होना और शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के नए सरकारी बंगले को कथित तौर पर लग्जरी बंगले में तब्दील करने को लेकर सियासत चलती रही.

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी बंगले को लेकर भाजपा और AAP के बीच जोरदार राजनीतिक घमासान छिड़ गया है. भाजपा ने इसे 'शीश महल पार्ट 2' करार देते हुए लग्जरी जीवनशैली का आरोप लगाया है, जबकि AAP ने इसे दुष्प्रचार बताया और मानहानि का केस करने की धमकी दी है.

भाजपा ने बंगले के लेआउट प्लान और इंटीरियर डिजाइन की तस्वीरें भी जारी कीं, जिनमें लग्जरी सोफे, झूमर, आर्टवर्क आदि दिखाए गए हैं.

इसके बाद, भाजपा की तरफ से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने की जिसमें उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले की कुछ तस्वीरें भी साझा की और बताया कि कैसे केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो सरकारी बंगले और सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, लग्जरी जीवन नहीं जीएंगे. फिर ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों.

भाजपा के आरोपों पर AAP का पलटवार

AAP ने भाजपा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. अतीशी और संजय सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा जारी सभी तस्वीरें पूरी तरह फेक हैं. ये केजरीवाल के घर की नहीं हैं. AAP का कहना है कि सरकारी बंगला केंद्र सरकार ने नियमों के अनुसार अलॉट किया है (दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद).

दिल्ली में 95, लोधी एस्टेट स्थित केजरीवाल के सरकारी बंगले से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

AAP ने मानहानि का नोटिस देने की धमकी भी दी है और चुनौती दी कि दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा अपने घर खोलें, केजरीवाल भी अपना घर खोलेंगे, जनता फैसला करेगी. AAP ने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी खबरें फैलाकर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है, खासकर AAP के बागी सांसदों (राघव चड्ढा समेत) के मुद्दे से.

बता दें कि भाजपा ने शीश महल सबसे पहले 6, फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले को नाम दिया था, जहां कोविड काल में नवीनीकरण पर करोड़ों खर्च करने को लेकर विवाद हुआ था. भाजपा इसे भ्रष्टाचार बता चुकी है.

अब केजरीवाल हाल ही में नए सरकारी बंगले में परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं जो लोधी स्टेट का बंगला नंबर 95 है.

कुल मिलकर देखा जाए तो यह विवाद AAP में हालिया बागी सांसदों के इस्तीफे के ठीक बाद गर्माया है. यह मामला पूरी तरह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का है. भाजपा इसे लग्जरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा बता रही है, जबकि AAP इसे प्रोपेगेंडा करार दे रही है.

यह भी पढ़ें- AAP के 7 सांसदों ने क्यों छोड़ी पार्टी...राघव चड्ढा ने बताई वजह, संजय सिंह बोले...'पंजाब में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस'