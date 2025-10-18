ETV Bharat / bharat

भाजपा की देवयानी राणा ने नगरोटा सीट से नामांकन दाखिल किया, मतदान 11 नवंबर को

भाजपा की उम्मीदवार देवयानी राणा ( ETV Bharat )

जम्मू: भाजपा की उम्मीदवार देवयानी राणा ने शनिवार को जम्मू में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. वहीं चुनावी राजनीति में उनके प्रवेश को चिह्नित करने के लिए भाजपा नेताओं का एक समूह उनके साथ था. राणा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पुराने टोल प्लाजा मैदान नगरोटा पहुंचीं, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया. पिता यहीं से दो बार रह चुके थे विधायक

देवयानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा में आए दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिन्होंने नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार जीत हासिल की, पहली बार 2014 में एनसी के टिकट पर और दूसरी बार 2024 में भाजपा के टिकट पर. हालांकि भाजपा विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कुछ दिनों तक चला, जब पिछले साल 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के बाहरी इलाके फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. राणा ने 2024 के चुनावों के दौरान नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और उन्हें विपक्ष के नेता पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था. पिता के किए गए कार्य देवयानी की उपलब्धि

उनके निधन के बाद, भाजपा ने राणा की बेटी देवयानी राणा को सर्मथन दिया है और वह राणा के निधन के बाद से ही नगरोटा की जनता के बीच रही हैं. उनके पास अभी तक कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है और वह पिता के नाम और प्रसिद्धि तथा अपने पिता द्वारा अतीत में किए गए कार्यों पर निर्भर हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख सत शर्मा, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, अन्य भाजपा विधायकों और नेताओं के साथ देवयानी ने सभी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि नगरोटा के लोग उन पर उसी तरह विश्वास और भरोसा रखेंगे जैसा उन्होंने उनके पिता पर जताया था.