भाजपा की देवयानी राणा ने नगरोटा सीट से नामांकन दाखिल किया, मतदान 11 नवंबर को

नगरोटा उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से देवयानी राणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है.

BJP candidate Devyani Rana
भाजपा की उम्मीदवार देवयानी राणा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 4:18 PM IST

4 Min Read
जम्मू: भाजपा की उम्मीदवार देवयानी राणा ने शनिवार को जम्मू में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. वहीं चुनावी राजनीति में उनके प्रवेश को चिह्नित करने के लिए भाजपा नेताओं का एक समूह उनके साथ था.

राणा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पुराने टोल प्लाजा मैदान नगरोटा पहुंचीं, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया.

पिता यहीं से दो बार रह चुके थे विधायक
देवयानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा में आए दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिन्होंने नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार जीत हासिल की, पहली बार 2014 में एनसी के टिकट पर और दूसरी बार 2024 में भाजपा के टिकट पर.

हालांकि भाजपा विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कुछ दिनों तक चला, जब पिछले साल 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के बाहरी इलाके फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. राणा ने 2024 के चुनावों के दौरान नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और उन्हें विपक्ष के नेता पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था.

पिता के किए गए कार्य देवयानी की उपलब्धि
उनके निधन के बाद, भाजपा ने राणा की बेटी देवयानी राणा को सर्मथन दिया है और वह राणा के निधन के बाद से ही नगरोटा की जनता के बीच रही हैं. उनके पास अभी तक कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है और वह पिता के नाम और प्रसिद्धि तथा अपने पिता द्वारा अतीत में किए गए कार्यों पर निर्भर हैं.

वहीं जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख सत शर्मा, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, अन्य भाजपा विधायकों और नेताओं के साथ देवयानी ने सभी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि नगरोटा के लोग उन पर उसी तरह विश्वास और भरोसा रखेंगे जैसा उन्होंने उनके पिता पर जताया था.

मेरे पिता का जीवन नगरोटा के लोगों के कल्याण को समर्पित था : देवयानी
उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने कभी किसी से उसका नाम, धर्म, जाति, पंथ या रंग नहीं पूछा, बल्कि पूछा कि वे क्या चाहते हैं. उन्हें लोगों के लिए काम करने में हमेशा खुशी मिलती थी और उनका पूरा जीवन नगरोटा के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था."

देवयानी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "अपने अंतिम दिनों में मेरे पिता ने मेरा हाथ थामा था और मुझे नगरोटा के लोगों के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी थी, जैसा उन्होंने किया था और मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी."

देवेंद्र राणा ने हमेशा जम्मू के हित में काम किया- सत शर्मा
इससे पहले, इस अवसर पर बोलते हुए सत शर्मा ने कहा कि जब राणा भाजपा का हिस्सा नहीं थे, तब भी उन्होंने जम्मू के हित के लिए काम किया.

जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "जम्मू के प्रति उनका प्रेम अपार था और अतीत में अलग राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद, जम्मू उनकी प्राथमिकता थी. जब हम भाजपा में साथ थे, तब उन्होंने अपना काम जारी रखा और मुझे उम्मीद है कि नगरोटा के लोग देवयानी राणा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे. इस तरह के समर्थन से, हमें लगता है कि देवयानी पहले से ही एक विजेता हैं."

सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने देवेंद्र राणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक लोगों से मुलाकात की है, लेकिन कोई भी राणा जैसा नहीं था.

देवयानी का मुकाबला हर्ष देव सिंह से
अभी तक देवयानी राणा का सीधा मुकाबला नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह से है, क्योंकि न तो एनसी और न ही कांग्रेस पार्टी ने नगरोटा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

