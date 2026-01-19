ETV Bharat / bharat

अधिकारी के ₹25 लाख रिश्वत लेने के मामले में बीजेपी नेता ने मांगा आबकारी मंत्री का इस्तीफा

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी लीडर आर अशोक ने रविवार को मांग करते हुए कहा कि राज्य के आबकारी मंत्री आर बी तिम्मापुर को आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश नाइक की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए. बता दें, मंत्री के अधिकारी पर कथित तौर पर 25 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है. उनके साथ दो और अधिकारी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट थम्मन्ना के एम और एक्साइज कांस्टेबल लक्कप्पा गनी भी पकड़े गए. लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक, उन पर सीएल-7 (होटल और बोर्डिंग हाउस) और शराब की भठ्ठी लाइसेंस जारी करने के लिए 80 लाख रुपये मांगने का आरोप है. अशोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'क्योंकि तिम्मापुर एक्साइज मिनिस्टर हैं, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं. अगर वह पद नहीं छोड़ते हैं तो हमें यह मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यह 80 परसेंट कमीशन वाली सरकार है.' उन्होंने आरोप लगाया कि एक्साइज डिपार्टमेंट में लाइसेंस देने के मामले में करोड़ों रुपये रिश्वत के तौर पर वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक घटना जिसमें लोकायुक्त अधिकारियों ने एक अधिकारी को एक लाइसेंस के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, इस भ्रष्टाचार का सबूत है. अशोक ने आरोप लगाया कि चूंकि एक्साइज डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो है, भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. अशोक ने एक ऑडियो भी चलाया जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्साइज डिप्टी कमिश्नर नाइक एक्साइज मिनिस्टर से बात कर रहे थे.