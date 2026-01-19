ETV Bharat / bharat

अधिकारी के ₹25 लाख रिश्वत लेने के मामले में बीजेपी नेता ने मांगा आबकारी मंत्री का इस्तीफा

कर्नाटक में विपक्ष ने एक मंत्री पर भष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है.

BJP DEMANDS MINISTER RESIGNATION
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 11:18 AM IST

3 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी लीडर आर अशोक ने रविवार को मांग करते हुए कहा कि राज्य के आबकारी मंत्री आर बी तिम्मापुर को आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश नाइक की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए. बता दें, मंत्री के अधिकारी पर कथित तौर पर 25 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है.

उनके साथ दो और अधिकारी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट थम्मन्ना के एम और एक्साइज कांस्टेबल लक्कप्पा गनी भी पकड़े गए. लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक, उन पर सीएल-7 (होटल और बोर्डिंग हाउस) और शराब की भठ्ठी लाइसेंस जारी करने के लिए 80 लाख रुपये मांगने का आरोप है.

अशोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'क्योंकि तिम्मापुर एक्साइज मिनिस्टर हैं, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं. अगर वह पद नहीं छोड़ते हैं तो हमें यह मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यह 80 परसेंट कमीशन वाली सरकार है.' उन्होंने आरोप लगाया कि एक्साइज डिपार्टमेंट में लाइसेंस देने के मामले में करोड़ों रुपये रिश्वत के तौर पर वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक घटना जिसमें लोकायुक्त अधिकारियों ने एक अधिकारी को एक लाइसेंस के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, इस भ्रष्टाचार का सबूत है.

अशोक ने आरोप लगाया कि चूंकि एक्साइज डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो है, भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. अशोक ने एक ऑडियो भी चलाया जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्साइज डिप्टी कमिश्नर नाइक एक्साइज मिनिस्टर से बात कर रहे थे.

'कांग्रेस सबूत मांगती रही. एक ऑडियो है जिसमें कहा गया है कि रिश्वत मिनिस्टर को दी जानी चाहिए. इसमें कहा गया है कि मिनिस्टर का पैसा दिया जाना चाहिए, पैसा एक्साइज डिपार्टमेंट में चार टेबल पर जाना चाहिए, सभी को हिस्सा दिया जाना चाहिए, और यह मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पैसा जल्दी दिया जाता है, तो लाइसेंस मौके पर ही दे दिए जाएंगे.' क्या यह सरकार है?' उन्होंने पूछा.

अशोक ने आगे आरोप लगाया कि राज्य में ड्रग्स और शराब का गलत इस्तेमाल बढ़ गया है और पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन में डूबा हुआ है. इस मौके पर कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष के नेता, चलवाड़ी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि एक्साइज डिपार्टमेंट में 3,542 करोड़ रुपये का करप्शन हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी, 'अगर मुख्यमंत्री तिम्मापुर को नहीं हटाते हैं, तो इससे सीएम की भूमिका भी साफ तौर पर दिखेगी. हम इसके लिए राजनीतिक और कानूनी तौर पर लड़ेंगे, और कहा कि बीजेपी एक आंदोलन शुरू करेगी.

मंत्री ने आरोपों को खारिज किया
पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी के उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाना चाहिए. तिम्मापुर ने कहा, 'अगर किसी ने कुछ गलत किया है और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, तो हम उसे सस्पेंड कर देंगे। अगर एक्साइज डीसी मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इसके लिए इस्तीफा क्यों देना चाहिए?'

