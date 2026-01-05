ETV Bharat / bharat

शरजील-उमर खालिद को बेल नहीं, BJP बोली, 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का साथ दिया...देश से माफी मांगे कांग्रेस'

शहजाद पूनावाला ने कहा कि, दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला टुकड़े-टुकड़े लॉबी के लिए बड़ा झटका है.

bjp-demands-apology-from-congress-for-supporting-2020-delhi-riots-accused-sharjeel-imam-and-umar-khalid
शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता, बीजेपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 5:33 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी. इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि 'सत्यमेव जयते'. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगे सहज नहीं थे, बल्कि सुनियोजित, स्पॉन्सर्ड और एंटी-हिंदू प्रयोग थे. हालांकि दिल्ली दंगों पर लंबी सियासत चली. इस मुद्दे को दिल्ली के चुनाव में भी काफी उछाला गया था.

शरजील-उमर खालिद को बेल नहीं,...इस पर क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाल (ETV Bharat)

इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि, कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम इन तत्वों का समर्थन करता रहा है, जो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते थे.

पूनावाला ने मांग की कि कांग्रेस राष्ट्र से माफी मांगे, क्योंकि उसने अफजल गुरु से लेकर उमर और शर्जील तक 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का साथ दिया. पूनावाला ने ये भी कहा कि, यह फैसला टुकड़े-टुकड़े लॉबी को बड़ा झटका है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस को इनके बचाव के लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए.

राजद के नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इन बयानों का जवाब है बावजूद कोर्ट के फैसलों पर बयानबाजी की जा रही है. 2026 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. शहजाद पूनावाला ने इन चुनावों पर बोलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब 'तुष्टिकरण, तानाशाही और तालिबानी' है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठ और मतदाता सूची में धांधली के मुद्दे पर टीएमसी सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है. पूनावाला ने दावा किया कि भाजपा बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और टीएमसी को सत्ता से बेदखल करेगी. तमिलनाडु के संदर्भ में पूनावाला ने डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके का मतलब है डर्टी मनी का किस्सा.

उन्होंने आरोप लगाया कि, इस ब्रह्मांड में यदि सबसे ज्यादा कोई करप्ट सरकार है तो वो है डीएमके की सरकार और जनता चुनाव में उन्हें इसका जवाब देगी. उन्होंने विपक्ष के इस आरोप पर की तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा जमाना भाजपा के लिए एक सपना है. इस पर बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे पता चलता है कि कौन होश में है कौन मदहोश है.

पूनावाला ने कहा कि, जब हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में हमें (भाजपा) जनाधार मिला तब भी लोगों ने यही कहा. पूनावाला ने कहा कि, अब तमिलनाडु में जब सरकार भाजपा गठबंधन की बनेगी तब इसका जवाब उन्हें मिल जाएगा.

