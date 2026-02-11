CM उमर अब्दुल्ला की 'जूता पड़ने' वाली टिप्पणी पर BJP विधायकों का प्रदर्शन, सदन से किया वॉकआउट
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि हम मुख्यमंत्री की बातों की निंदा करते हैं और उनका विरोध करते हैं.
Published : February 11, 2026 at 9:01 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों पर 'जूता पड़ने' वाली टिप्पणी के कारण बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बाधित रही. भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री से सदन में आने के बाद माफी मांगने और तब तक स्पीकर से आश्वासन की मांग की. जब चेयर ने भाजपा विधायकों की मांग के अनुसार आदेश पास नहीं किया, तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया.
मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान उमर अब्दुल्ला ने भाजपा विधायकों के खिलाफ कहा, "ऐसा लगता है कि भाजपा विधायकों को गृह मंत्री के दौरे के दौरान जूते पड़ गए हैं, जिससे सदन में उनका बर्ताव बदल गया है."
ये बातें भाजपा विधायकों को अच्छी नहीं लगीं और उन्होंने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और गुरुवार सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से माफी की मांग की.
हालांकि, सीएम उमर अब्दुल्ला आज सुबह सदन में मौजूद नहीं थे और भाजपा के वॉकआउट के बाद पहुंचे.
सबसे पहले यह मुद्दा उठाते हुए, भाजपा के वरिष्ठ विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा, "मुख्य विपक्षी पार्टी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री ने गलत मिसाल कायम की है. उन्हें अपने शब्द वापस लेने और माफी मांगने की जरूरत है और उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि उनकी भाषा सही थी या नहीं. मैं यह चेयर की अंतरात्मा पर छोड़ता हूं कि वह तय करे और निर्देश दे कि मुख्यमंत्री के सदन में आने के बाद, वह माफी मांगेंगे."
शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने भाजपा पर पलटवार किया और विपक्षी विधायकों पर उपमुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
आरोप-प्रत्यारोप से सदन में हंगामा हो गया और BJP विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा, "ट्रेजरी बेंच (मंत्रीपीठ) को सदन की पवित्रता बनाए रखनी होती है और सदन को व्यवस्थित रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य है. मैं चेयर से यह निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री सदन में पहुंचने के बाद इस मुद्दे पर बोलें."
विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा, "कल सदन में जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ. जिन लोगों ने हमें भेजा है, वे हर जगह से हमें देख रहे हैं और परख कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की तरफ से बोलना ठीक नहीं है."
उन्होंने कहा, "अगर हम लगातार सदन को चलने नहीं देते हैं, तो स्पीकर के पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन को चलने दें."
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बीच में दखल देते हुए कहा, "अगर चेयर को लगता है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उन शब्दों को हटा देना चाहिए."
लेकिन विपक्ष के नेता (LOP) सुनील शर्मा ने इस पर कहा, "जो शब्द असंसदीय हैं, उन्हें अपने आप हटा दिया जाएगा."
सुनील शर्मा ने कहा, "हम मुख्यमंत्री की बातों की निंदा करते हैं और उनका विरोध करते हैं और चेयर से अश्वासन चाहते हैं."
जब भाजपा को चेयर से कोई भरोसा नहीं मिला, तो उन्होंने हाउस से वॉकआउट कर दिया.
