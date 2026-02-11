ETV Bharat / bharat

CM उमर अब्दुल्ला की 'जूता पड़ने' वाली टिप्पणी पर BJP विधायकों का प्रदर्शन, सदन से किया वॉकआउट

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों पर 'जूता पड़ने' वाली टिप्पणी के कारण बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बाधित रही. भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री से सदन में आने के बाद माफी मांगने और तब तक स्पीकर से आश्वासन की मांग की. जब चेयर ने भाजपा विधायकों की मांग के अनुसार आदेश पास नहीं किया, तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया.

मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान उमर अब्दुल्ला ने भाजपा विधायकों के खिलाफ कहा, "ऐसा लगता है कि भाजपा विधायकों को गृह मंत्री के दौरे के दौरान जूते पड़ गए हैं, जिससे सदन में उनका बर्ताव बदल गया है."

ये बातें भाजपा विधायकों को अच्छी नहीं लगीं और उन्होंने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और गुरुवार सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से माफी की मांग की.

हालांकि, सीएम उमर अब्दुल्ला आज सुबह सदन में मौजूद नहीं थे और भाजपा के वॉकआउट के बाद पहुंचे.

सबसे पहले यह मुद्दा उठाते हुए, भाजपा के वरिष्ठ विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा, "मुख्य विपक्षी पार्टी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री ने गलत मिसाल कायम की है. उन्हें अपने शब्द वापस लेने और माफी मांगने की जरूरत है और उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि उनकी भाषा सही थी या नहीं. मैं यह चेयर की अंतरात्मा पर छोड़ता हूं कि वह तय करे और निर्देश दे कि मुख्यमंत्री के सदन में आने के बाद, वह माफी मांगेंगे."

शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने भाजपा पर पलटवार किया और विपक्षी विधायकों पर उपमुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

आरोप-प्रत्यारोप से सदन में हंगामा हो गया और BJP विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा, "ट्रेजरी बेंच (मंत्रीपीठ) को सदन की पवित्रता बनाए रखनी होती है और सदन को व्यवस्थित रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य है. मैं चेयर से यह निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री सदन में पहुंचने के बाद इस मुद्दे पर बोलें."