फारूक अब्दुल्ला के 'पाकिस्तान' वाले बयान पर भड़की भाजपा; अल्ताफ ठाकुर बोले- 'यह देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी है'
नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से जुड़े बयान पर जम्मू-कश्मीर में सियासी बवाल मच गया है.
Published : October 24, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 9:24 AM IST
श्रीनगर: भाजपा नेता और पार्टी के जम्मू-कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान पर दिए गए बयान को "देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी" बताया. उन्होंने अधिकारियों से इस पर गौर करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. ठाकुर, बारामूला में अब्दुल्ला द्वारा दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने का समर्थन किया था.
भाजपा नेता ने अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति भारत के इरादों पर सवाल उठाने और पाकिस्तान को उनके हितों के समर्थक के रूप में पेश करने का आरोप लगाया. ठाकुर ने कहा, "फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान-समर्थक बयान देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी है, और इस तरह की टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए."
उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) का भी ज़िक्र किया और दावा किया कि वहां के निवासी भारत में शामिल होना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को पाकिस्तान की तारीफ करने से पहले उस क्षेत्र की स्थिति पर विचार करना चाहिए.
ठाकुर ने आतंकवाद को कथित समर्थन देने के जरिए जम्मू-कश्मीर में दशकों से चली आ रही हिंसा के लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने लक्षित हत्याओं, नागरिकों की मौत और इस संघर्ष से प्रभावित परिवारों की पीड़ा का हवाला दिया. उन्होंने पाकिस्तान को कश्मीरियों के हित में काम करने वाले देश के रूप में पेश करने पर अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि क्षेत्र की हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग शांति, आर्थिक विकास, रोज़गार के अवसर और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं. उन्होंने पाकिस्तान पर अपने राजनीतिक फायदों के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि उसका अंतरराष्ट्रीय अभियान क्षेत्र में हिंसा के कारण हुई पीड़ा को मिटा नहीं सकता.
भाजपा प्रवक्ता ने संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के रवैये की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके बयान आतंकवाद से प्रभावित सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों के बलिदानों को सही ढंग से स्वीकार करने में विफल रहे हैं. ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बोलते समय संयम बरतना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से अब्दुल्ला की इन कथित टिप्पणियों की कानून के मुताबिक जांच करने का आग्रह किया.
इसे भी पढ़ेंः