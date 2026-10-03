कैप्टन स्मित पर सियासत: राहुल गांधी की 'चुप्पी' पर सवाल, BJP ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया
कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी पर सियासत भी हो रही है. भाजपा ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 3, 2026 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: वैसे तो फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव उड़ान FZ1073 में हुए कथित कॉकपिट हमले को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी राष्ट्रीय गर्व का विषय बन गई है, लेकिन इस घटना ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कैप्टन स्मित से वीडियो कॉल पर बात भी की थी और उनके साहस की खुलकर सराहना भी की.
भाजपा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार की 'चुप्पी' को तुष्टीकरण और वोट बैंक राजनीति से जोड़कर हमलावार है.
कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी जहां एक तरफ राष्ट्र के सम्मान का विषय बन गई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के बीच यह राजनीति का विषय भी बन चुका है. यह विषय अब सिर्फ सराहना या चुप्पी का मामला नहीं रह गया है बल्कि भाजपा इसे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है.
पार्टी का कहना है कि हमला करने वाला सह-पायलट ओमानी था और उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेता सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं. भाजपा प्रवक्ताओं का तर्क है कि जब गाजा या अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राहुल गांधी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तब भारतीय पायलट की बहादुरी पर उनकी खामोशी संयोग नहीं लगती. इसी आधार पर भाजपा, कांग्रेस पर 'वोट बैंक की विवशता' का आरोप लगा रही है.
वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसका जवाब दे रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश ने कैप्टन स्मित की तारीफ तो की है, लेकिन गांधी परिवार की ओर से व्यक्तिगत पोस्ट या बयान नहीं देने पर सवाल उठाये जा रहे हैं. भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग-अलग मत होने के भी आरोप लगा रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं, जबकि विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधीं आखिर चुप क्यों है.
कुल मिलकर यह विवाद पूरी तरह कांग्रेस बनाम भाजपा से ज्यादा 'गांधी परिवार की चुप्पी' पर केंद्रित हो गया है.
सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित सवाल उठाए जा रहे हैं.
कैप्टन स्मित की बहादुरी, घायल होकर भी विमान बचाने की कोशिश और बाद में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत जैसी बातें युवाओं और Gen-Z के बीच आसानी से साझा हो रही हैं. भाजपा इसे राष्ट्रीय गर्व और "जान बचाने वाले भारतीय" के संदेश के रूप में पेश कर रही है.
पार्टी जानती है कि ऐसे मुद्दे सोशल मीडिया पर भावनात्मक अपील करते हैं और युवा वोटरों तक सीधा पहुंचते हैं. वहीं कैप्टन स्मित का परिवार भी प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से जुड़ा है. कैप्टन स्मिट का परिवार मूल रूप से सुरेंद्रनगर जिले के वढवाण का रहने वाला है और गुजरात सरकार ने उन्हें सम्मानित करने की बात भी कही है. प्रधानमंत्री ने उनसे गुजराती में भी बात की.
जिससे गुजरात के अंदर भावनाएं भी प्रबल हैं. गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, इसलिए फिलहाल सीधा चुनावी फायदा नहीं दिखता, लेकिन ऐसे मुद्दे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को लगातार मजबूत करने का काम करते हैं.
भाजपा के लिए यह 'राष्ट्र प्रथम' का नैरेटिव दोहराने का मौका जरूर है, जबकि कांग्रेस के लिए चुप्पी को लेकर सफाई देना मुश्किल हो रहा है.
कुल मिलाकर घटना राष्ट्रीय एकजुटता का अवसर थी. लेकिन दोनों पक्ष इसे अपने राजनीतिक फ्रेम में ढाल रहे हैं—एक तरफ तुष्टीकरण और वोट बैंक का आरोप, दूसरी तरफ आंशिक सराहना और शीर्ष स्तर की खामोशी. यही कारण है कि बहादुरी की कहानी जल्दी ही सियासी बहस में बदल गई है.
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