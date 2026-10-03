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कैप्टन स्मित पर सियासत: राहुल गांधी की 'चुप्पी' पर सवाल, BJP ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ( X/ @AmirOhana )

नई दिल्ली: वैसे तो फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव उड़ान FZ1073 में हुए कथित कॉकपिट हमले को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी राष्ट्रीय गर्व का विषय बन गई है, लेकिन इस घटना ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कैप्टन स्मित से वीडियो कॉल पर बात भी की थी और उनके साहस की खुलकर सराहना भी की.

भाजपा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार की 'चुप्पी' को तुष्टीकरण और वोट बैंक राजनीति से जोड़कर हमलावार है. कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी जहां एक तरफ राष्ट्र के सम्मान का विषय बन गई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के बीच यह राजनीति का विषय भी बन चुका है. यह विषय अब सिर्फ सराहना या चुप्पी का मामला नहीं रह गया है बल्कि भाजपा इसे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है. पार्टी का कहना है कि हमला करने वाला सह-पायलट ओमानी था और उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेता सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं. भाजपा प्रवक्ताओं का तर्क है कि जब गाजा या अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राहुल गांधी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तब भारतीय पायलट की बहादुरी पर उनकी खामोशी संयोग नहीं लगती. इसी आधार पर भाजपा, कांग्रेस पर 'वोट बैंक की विवशता' का आरोप लगा रही है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसका जवाब दे रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश ने कैप्टन स्मित की तारीफ तो की है, लेकिन गांधी परिवार की ओर से व्यक्तिगत पोस्ट या बयान नहीं देने पर सवाल उठाये जा रहे हैं. भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग-अलग मत होने के भी आरोप लगा रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं, जबकि विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधीं आखिर चुप क्यों है. कुल मिलकर यह विवाद पूरी तरह कांग्रेस बनाम भाजपा से ज्यादा 'गांधी परिवार की चुप्पी' पर केंद्रित हो गया है. सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित सवाल उठाए जा रहे हैं.