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पीएम मोदी की सात सूत्री अपील पर सियासी घमासान, विपक्ष का तीखा हमला, BJP का पलटवार

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, "चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया." आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि यह अपील "मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता" है. विपक्षी दलों ने इसपर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं यहां तक आरोप लगा रहे कि "मोदी-निर्मित आर्थिक संकट" (Modi-made economic disaster).

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार सुबह एक लंबे एक्स पोस्ट में कहा, "मोदी जी ने जनता से त्याग की अपील की—पेट्रोल खपत कम करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खाना-तेल कम करो. ये उपदेश नहीं, 12 साल की नाकामी के सबूत हैं." राहुल ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से पहले ही जनता को 'बचत' का बोझ डाल रही है.

सोमवार को इस अपील पर राजनीतिक बवाल और सियासत काफी तेज हो गई. विपक्ष ने इसे "सरकार की नाकामी का सबूत" करार देते हुए पीएम पर आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इसे "देशभक्ति से प्रेरित आह्वान" बताया. पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत तो तेज है लेकिन आम लोगों के बीच भी हड़कंप मचा है.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका तनाव के बीच तेल कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में जनसभा के दौरान देशवासियों से सात सूत्री अपील की थी. इसमें ईंधन बचत, अनावश्यक विदेश यात्राएं टालना, सोना खरीदना स्थगित करना, वर्क फ्रॉम होम अपनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, ईवी अपनाएं, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा, और खाद्य तेल और रासायनिक उर्वरकों का संयमित उपयोग शामिल है. प्रधानमंत्री ने इसे 'आर्थिक आत्मरक्षा' और 'राष्ट्र प्रथम, कर्तव्य सर्वोपरि' का अभियान बताया.

वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गतिशील, निर्णायक और दूरदर्शी नेता हैं. उन्होंने सदैव देश की सेवा की है और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर काम किया है. राष्ट्र के प्रति उनका आह्वान पूर्ण रूप से देशभक्ति से प्रेरित है. उन्होंने पश्चिम एशिया में हालिया युद्ध की उथल-पुथल भरी परिस्थितियों से पूरे राष्ट्र को सफलतापूर्वक बाहर निकाला है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

भाजपा महासचिव ने कहा कि वो ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष इन उपलब्धियों को देखकर जल रहा है. राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले लगातार देश को कमजोर करने वाली राजनीति कर रहे हैं. वे न केवल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करते हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं.

तरुण चुघ ने कहा कि विपक्ष पश्चिम एशिया संकट के समय देश को एकजुट करने के बजाय विभाजित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि नकारात्मक, विभाजनकारी और जिहादी मानसिकता वाली ताकतों को जनता, अच्छी तरह समझ चुकी है.

बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान (ETV Bharat)

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पोस्ट में लिखा, "राहुल गांधी की सीमित समझ का फिर सबूत. पीएम मोदी ने त्याग नहीं, जिम्मेदारी की अपील की है."

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "विपक्ष वैश्विक संकट को भी राजनीति मुद्दा बना रहा है."

हालांकि पीएम मोदी की इस अपील के बाद जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया है—कई लोग WFH और सरकारी परिवहन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि छोटे व्यापारियों को सोने के कारोबार पर असर का डर सता रहा है. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह विवाद चुनावी राज्यों में मतदान पूरा होने के ठीक बाद सामने आया है. विपक्ष इसपर मोदी सरकार की असफलता का आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा इसे वैश्विक परिस्थितियों का सामूहिक समाधान बताते हुए डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और इसे देशभक्ति से जोड़ते हुए विपक्ष पर आरोप लगा रही है. मुद्दा अब पेट्रोल-डीजल, महंगाई और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित हो गया है.

बहरहाल सरकार वैश्विक संकट और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में जुट गई है. पीएम की अपील का असर उपभोक्ता व्यवहार, बाजार पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है. सूत्रों की मानें तो अगले कुछ दिनों में कुछ और बड़े ऐलान की भी संभावना है.

उधर, रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्री समूह की बैठक हुई जिसमें इन बातों पर चर्चा हुई-

सप्लाई चेन की समीक्षा: बैठक में तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में किसी भी तरह के व्यवधान की समीक्षा की गई.

बैठक में तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में किसी भी तरह के व्यवधान की समीक्षा की गई. पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार: सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है.

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. रणनीतिक तैयारी: रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हालात पर पैनी नजर रखे हुए है और देश की सुरक्षा व आर्थिक हितों के लिए आवश्यक कदम उठा रही है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हालात पर पैनी नजर रखे हुए है और देश की सुरक्षा व आर्थिक हितों के लिए आवश्यक कदम उठा रही है. MSME को सहायता: उद्योग जगत, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत देने के लिए 5 मई 2026 को मंजूर की गई 'इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम 5.0' के तहत ₹2,55,000 करोड़ के अतिरिक्त ऋण प्रवाह पर चर्चा की गई.

उद्योग जगत, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत देने के लिए 5 मई 2026 को मंजूर की गई 'इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम 5.0' के तहत ₹2,55,000 करोड़ के अतिरिक्त ऋण प्रवाह पर चर्चा की गई. ईंधन संरक्षण अभियान

विदेशी मुद्रा बचत

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