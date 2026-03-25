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बिहार के 4 जिलों और उत्तर बंगाल को मिलाकर अलग राज्य बनाना की साजिश कर रही BJP: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP उत्तर बंगाल को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है.

BJP conspiring to create separate state comprising North Bengal and 4 districts from Bihar CM Mamata: Mamata Banerjee
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 10:58 PM IST

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सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल): मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिलीगुड़ी में चुनावी जनसभा में BJP पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल जीतने में नाकाम BJP अब राज्य को तोड़कर एक अलग राज्य बनाने की साजिश कर रही है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल को सुरक्षित करने के बाद उनका अगला मकसद दिल्ली पर कब्जा करना होगा.

मुख्यमंत्री ममता ने इस दिन उत्तर बंगाल से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP राज्य पर कब्जा करने के लिए उत्तर बंगाल को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा, "सिलीगुड़ी, डाबग्राम-फुलबाड़ी और जलपाईगुड़ी में बड़ा बदलाव आया है. सिलीगुड़ी के लिए अभी पीने के पानी का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है. हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो कई नई नगरपालिकाएं बनाएंगे. डाबग्राम-फुलबाड़ी की भी ऐसी ही मांग है; अगर हम सत्ता में वापस आए तो इस पर जरूर ध्यान देंगे. अभी के MLA ने इस इलाके के लिए क्या किया है? बिल्कुल कुछ नहीं—सिर्फ गालियां देने के अलावा. यह याद रखना: अगर BJP सत्ता में आई तो वे हर एक कल्याणकारी प्रोजेक्ट बंद कर देंगे."

टीएमसी प्रमुख ने कहा, "हमने सभी चाय बागानों को फिर से खोल दिया है; BJP एक भी नहीं खोल पाई है. हमने पहले 'दुआरे सरकार' (सरकार आपके दरवाजे पर) पहल शुरू की थी, और अब हम 'दुआरे स्वास्थ्य' (हेल्थकेयर आपके दरवाजे पर) शुरू करने वाले हैं. क्योंकि वे बंगाल जीतने में नाकाम रहे हैं, इसलिए BJP अब बिहार के चार जिलों और उत्तरी बंगाल को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रही है. जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं ऐसा बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी. वे एक भी अच्छा काम करने में पूरी तरह नाकाम हैं. उन्हें अपने गले में फंदा डालकर डूब मरना चाहिए. वे बंगाल का फंड देने से मना कर रहे हैं."

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "चुनाव आयोग BJP की तरफ से काम कर रहा है. इस बार, उन्होंने मेरे सभी अधिकारियों का ट्रांसफर करके शुरुआत की. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी ताकत मेरे लोगों में है. याद रखें: एक घायल बाघ और भी खूंखार होता है. इस बार, हम बंगाल पर कब्जा करेंगे; अगली बार, हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे. सेंट्रल फोर्स BJP का निशान दिखाते हुए घूम रहे हैं."

आम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे कोई चिंता नहीं है. आप मेरे योद्धा हैं. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आपको पहरा देना है. अगर जरूरी हो, तो पंता भात (फर्मेंटेड चावल) खाते हुए पहरा देना. डाबग्राम-फूलबाड़ी के लोग—नए ​​सिरे से सोचें. एक नई शुरुआत करें."

यह भी पढ़ें- बंगाल चुनाव: TMC खेमे में चिंता, 'खेला' कर सकता है ओवैसी-हुमायूं का गठजोड़

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