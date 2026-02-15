ETV Bharat / bharat

Tipu Sultan Row: BJP का पुणे में कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़े

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया.

BJP-Congress workers clash in Pune over Harshwardhan Sapkal remark on Shivaji and Tipu Sultan
Tipu Sultan Row: BJP का पुणे में कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़े
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 6:15 PM IST

पुणे (महाराष्ट्र) : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र में नया विवाद हो गया है. इसके विरोध में रविवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए.

कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पर पत्थर फेंके. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिल फरासखाना पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस का कहना है कि जब तक पुणे के मेयर और भाजपा शहर अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

दरअसल, मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर शनिवार को शिवसेना पार्षदों और हिंदू संगठनों ने विरोध किया. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की ओर इशारा करते हुए टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के आह्वान का उदाहरण दिया.

पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकक
पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकक

सपकाल ने कहा कि टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर के योद्धा थे. इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा घमंड कभी नहीं देखा. इसके बाद भाजपा ने रविवार को पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकक
पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकक

भाजपा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस भवन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी. प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस मौके पर भाजपा ने कांग्रेस भवन पर पथराव किया. पथराव में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पत्थर लगे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है.

पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकक
पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकक

इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पुणे के फरासखाना पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पुणे BJP शहर अध्यक्ष धीरज घाटे और मेयर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए.

पुण्यतिल फरासखाना पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता
पुण्यतिल फरासखाना पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता

पुणे की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सपकाल ने एक्स पोस्ट में कहा, "मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस "ध" को "म" में बदलकर राज्य में दंगे करवाना चाहते हैं. इसका असर आज पुणे में देखने को मिला. भाजपा के गुंडों ने पुणे कांग्रेस ऑफिस तक मार्च किया. उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर पत्थर फेंककर हमला किया. हम भाजपा की इस गुंडागर्दी की कड़ी निंदा करते हैं. पुणे पुलिस को तुरंत भाजपा के दंगाइयों समेत धीरज घाटे और मेयर मंजूषा नागपुरे के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, जिन्होंने दंगा करने वाले भाजपा के गुंडों को उकसाया."

