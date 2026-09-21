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नगांव लोकसभा उपचुनाव: BJP और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, ये बड़े नाम शामिल

नगांव लोकसभा उपचुनाव ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है. उपचुनाव में BJP, कांग्रेस और AIUDF के बीच मुकाबला है. तीनों दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. इस बीच, BJP ने नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है. बीजेपी की असम इकाई के अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया ने सोमवार को एक्स पर यह लिस्ट जारी की. BJP के स्टार प्रचारकों में पार्टी राष्ट्रीय सचिव और सांसद हरीश द्विवेदी, संबित पात्रा, राजीव बब्बर के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शामिल हैं. नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए BJP के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट (ETV Bharat) कांग्रेस ने भी नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए 40 नेताओं को अपना स्टार प्रचारक बनाया है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय और राज्य के नेता शामिल हैं. इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई, असम के पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और कन्हैया कुमार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद नगांव लोकसभा सीट खाली हुई थी. इसी साल अप्रैल में हुए असम विधानसभा चुनाव से पहले बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हो गए थे. वर्तमान में वह विधायक हैं. बीजेपी ने नगांव लोकसभा उपचुनाव में पूर्व नौकरशाह देबाशीष शर्मा को उम्मीदवार बनाया है. पूर्व आईएएस अधिकारी देबाशीष शर्मा ने 3 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी और 8 सितंबर को बीजेपी में शामिल हो गए. इसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया.