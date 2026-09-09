ETV Bharat / bharat

'कांग्रेस आधुनिक 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बन गई...', वंदे मातरम् पर छिड़ी 2 और 6 छंदों की लड़ाई पर बोली बीजेपी

वंदे मातरम्' को लेकर छिड़े सियासी घमासान समेत तमाम मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अनामिका रत्ना से खास बातचीत की.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 6:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा ने देशभर में बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की है. वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में युवाओं से जुड़ने और स्थानीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. इसी बीच वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख में अंतर साफ दिख रहा है. इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी के इस अभियान, रायबरेली के कार्यक्रमों और राष्ट्रगीत के विवाद पर बात करते हुए कहा कि, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने 17 सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की घोषणा की है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. उसी शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा, जिसमें योजनाओं के लाभार्थी और कार्यकर्ता दीप जलाकर प्रधानमंत्री की 25 साल की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और विकसित भारत का संकल्प लेंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत (ETV Bharat)

अभियान में रक्तदान शिविर, स्ट्रीट प्ले, आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद, सेवा कलश यात्रा और युवाओं-जनप्रतिनिधियों से जुड़ने के कार्यक्रम भी शामिल हैं. वहीं राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए ‘छात्रों की गूंज’ अभियान चला रही है.

राहुल के रायबरेली दौरे में स्थानीय विकास कार्यों, जनता से मुलाकात और युवाओं से जुड़ने के कार्यक्रमों का जिक्र है. वंदे मातरम् को लेकर विवाद जारी है. कांग्रेस 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए पार्टी कार्यक्रमों में केवल पहले दो छंद गाने पर अड़ी है. वहीं जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर पूरा वंदे मातरम् बजाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पूरे गीत के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहे. जबकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सहयोगियों से 1937 वाले संस्करण का सम्मान करने की अपील की, मगर एनसी ने कहा कि सहयोगी दलों पर शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्ष की जनसेवा कोई व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में वही लोग दीप जलाएंगे जिनकी जिंदगी गैस कनेक्शन, शौचालय, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान और अन्य योजनाओं से बदली है.

प्रेम शुक्ला ने कहा कि यह अभियान भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं, योजनाओं के लाभार्थियों का आभार है. उन्होंने युवाओं को जोड़ने वाले कार्यक्रमों का भी जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा जेन-जेड से विकसित भारत के संकल्प के जरिए जुड़ रही है, न कि नारेबाजी से. राहुल गांधी के रायबरेली दौरे और ‘छात्रों की गूंज’ पर बोलते हुए भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के नाम पर वही पुरानी राजनीति कर रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और परीक्षा लीक जैसे मुद्दों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों और अपने पुराने शासनकाल में इन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकी. प्रेम शुक्ला ने कहा कि रायबरेली लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा, फिर भी विकास की गति तब तेज हुई जब केंद्र की योजनाएं जमीन पर पहुंचीं.

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनावी नेता हैं जब चुनाव आता है तो वो सक्रिय हो जाते है और फिर विदेश चले जाते है. उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़ने का मतलब सिर्फ मंच पर भाषण देना नहीं, बल्कि रोजगार, कौशल और योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है.

वहीं वंदे मातरम् पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का दो छंद तक सीमित रहने का फैसला तुष्टिकरण की पुरानी बीमारी है. स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में पूरे गीत के दौरान दिखे रुख को उन्होंने राष्ट्रगीत के प्रति असहजता बताया. इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पूरे गीत के सम्मान में खड़े रहने को उन्होंने देशभक्ति का उदाहरण बताया. शुक्ला ने कहा कि जब कश्मीर के नेता पूरे वंदे मातरम् का सम्मान कर सकते हैं, तो कांग्रेस का विरोध साबित करता है कि पार्टी अभी भी वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रगीत से ऊपर रखती है.

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने सहयोगियों को भी वही समझौतावादी लाइन थोपना चाहती है, जिसे एनसी ने स्वीकार नहीं किया. शुक्ला ने कहा कि भाजपा राष्ट्रगीत के पूरे स्वरूप की रक्षा करेगी. उनके अनुसार वंदे मातरम् स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र है, न कि किसी समुदाय को नाराज करने का औजार है. उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि अगर 1937 का फैसला इतना पवित्र है, तो आज सहयोगी दल भी उसी लाइन पर क्यों नहीं चल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर नितिन नवीन बोले- भारत निराशा से निकला, बना सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश

TAGGED:

वंदे मातरम् पर सियासी संग्राम जारी
बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला
17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन
SHEVA SHANKALP ABHIYAN
VANDE MATARAM ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.