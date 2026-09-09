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'कांग्रेस आधुनिक 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बन गई...', वंदे मातरम् पर छिड़ी 2 और 6 छंदों की लड़ाई पर बोली बीजेपी

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा ने देशभर में बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की है. वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में युवाओं से जुड़ने और स्थानीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. इसी बीच वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख में अंतर साफ दिख रहा है. इन तमाम मुद्दों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी के इस अभियान, रायबरेली के कार्यक्रमों और राष्ट्रगीत के विवाद पर बात करते हुए कहा कि, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने 17 सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की घोषणा की है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. उसी शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा, जिसमें योजनाओं के लाभार्थी और कार्यकर्ता दीप जलाकर प्रधानमंत्री की 25 साल की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और विकसित भारत का संकल्प लेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत (ETV Bharat) अभियान में रक्तदान शिविर, स्ट्रीट प्ले, आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद, सेवा कलश यात्रा और युवाओं-जनप्रतिनिधियों से जुड़ने के कार्यक्रम भी शामिल हैं. वहीं राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए ‘छात्रों की गूंज’ अभियान चला रही है. राहुल के रायबरेली दौरे में स्थानीय विकास कार्यों, जनता से मुलाकात और युवाओं से जुड़ने के कार्यक्रमों का जिक्र है. वंदे मातरम् को लेकर विवाद जारी है. कांग्रेस 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए पार्टी कार्यक्रमों में केवल पहले दो छंद गाने पर अड़ी है. वहीं जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर पूरा वंदे मातरम् बजाया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पूरे गीत के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहे. जबकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सहयोगियों से 1937 वाले संस्करण का सम्मान करने की अपील की, मगर एनसी ने कहा कि सहयोगी दलों पर शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्ष की जनसेवा कोई व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में वही लोग दीप जलाएंगे जिनकी जिंदगी गैस कनेक्शन, शौचालय, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान और अन्य योजनाओं से बदली है.