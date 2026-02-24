ETV Bharat / bharat

राहुल के 'बब्बर शेर' वाले बयान पर भड़की BJP, नेताओं ने कहा-'कांग्रेस अब राष्ट्रविरोधी दल'

एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है. पढ़ें, विस्तार से.

BJP CONGRESS CLASH
BJP कार्यकर्ताओं ने मंगलवार, 24 फरवरी को सूरत में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई समिट (AI Summit) के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के हंगामे और युवा अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. जहां राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को 'बब्बर शेर' बताकर प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया, वहीं बीजेपी ने इसे देश को बदनाम करने वाली 'घृणित साजिश' करार दिया है.

राहुल गांधी ने क्या कहा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए 'X' पर एक आक्रामक पोस्ट साझा की. राहुल ने लिखा- "मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘कम्प्रोमाइज्ड पीएम’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है." राहुल के इस बयान ने आग में घी का काम किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं के 'शर्टलेस' प्रदर्शन किया था.

शाहनवाज हुसैन. (ETV Bharat)

राहुल अब राष्ट्रविरोधी ताकतों के नेता

राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को सीधे तौर पर 'राष्ट्रविरोधी' करार देते हुए कहा: "कांग्रेस अब विपक्षी दल नहीं, बल्कि राष्ट्रविरोधी दल बन गई है. राहुल गांधी को लगने लगा है कि वे विपक्ष के नहीं, बल्कि राष्ट्रविरोधी ताकतों के नेता हैं. पूरी दुनिया भारत की एआई सफलता की सराहना कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही. ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस होना चाहिए."

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए उन्हें 'अराजकता का प्रतीक' बताया. उन्होंने कहा- "राहुल गांधी अब राष्ट्रविरोधी तत्वों के प्रवक्ता बन गए हैं. वे विदेशी ताकतों के इशारे पर मोदी जी को गाली दे रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं. एआई समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्टलेस प्रदर्शन करना शर्मनाक है और इससे देश की गरिमा को ठेस पहुंची है. उनकी राजनीति विदेशी एजेंडे से प्रेरित है."

अनुराग ठाकुर. (ETV Bharat)

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' पर तंज कसते हुए इसे 'नंगा नाच' करार दिया. भाटिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा:"यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है. राहुल गांधी, आप संविधान लेकर तो घूमते हैं, लेकिन क्या आपने उसे कभी पढ़ा भी है? आपके इशारे पर अंतरराष्ट्रीय समिट में हंगामा किया गया. भारत को शर्मिंदा करने की जो साजिश आपने रची थी, वह अब परत दर परत खुल रही है. देश को शर्मिंदा करने की कोशिश में राहुल गांधी खुद नंगे होते जा रहे हैं."

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था. 20 फरवरी को समिट के दौरान भारत मंडपम के एक्जीबिशन हॉल नंबर 5 में आईवाईसी कार्यकर्ता वैध प्रतिभागी बनकर प्रवेश लिया, फिर टी-शर्ट उतारकर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रदर्शन किया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

AI SUMMIT YOUTH CONGRESS PROTEST
UDAY BHANU CHIB ARREST NEWS
RAHUL GANDHI BABBAR SHER TWEET
भाजपा कांग्रेस एआई समिट
BJP CONGRESS CLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.