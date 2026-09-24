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महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, जमुई और समस्तीपुर में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ मामले पर बोली बीजेपी

जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश पासवान से ईटीवी भारत की संवाददाता अनामिका रत्ना ने बातचीत की.

BJP Condemned the alleged harassment of a minor girl in Bihars Jamui calling the incident shameful
जमुई और समस्तीपुर में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ मामले पर बोले बीजेपी के गुरु प्रकाश पासवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 6:55 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ हुई घटना को दुर्दांत और बेहद शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता.

प्रकाश पासवान ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है. सरकार की प्राथमिकता त्वरित कार्रवाई, दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर सजा है. उन्होंने कहा कि बेटियों की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को यह संदेश मिलना चाहिए कि बिहार में अपराध की कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून का राज हर कीमत पर कायम रहेगा.

भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है. निर्भया कांड के बाद कड़े कानून बनाए गए और पार्टी हमेशा सुनिश्चित करती है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमुई की घटना के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

इसी बीच चुनाव आयोग में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज है. एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर 10 महीनों में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. आयोग का कहना है कि बहुसदस्यीय संस्था में सुझाव और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया हैं और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए.

राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयुक्त पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि राहुल गांधी जब किसी राज्य में जीतते हैं तब वोट चोरी के आरोप नहीं लगाते. लेकिन हारने के बाद ये आरोप लगाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि पहली बार एनडीए सरकार ने ही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता को शामिल किया.

उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपनी बात रखनी थी तो उन्होंने उस मंच पर क्यों नहीं रखी. पासवान का तर्क है कि संवैधानिक संस्थाओं पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना लोकतंत्र को कमजोर करता है. चुनाव आयोग ने भी कहा है कि मतदाता सूची शुद्ध करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार चल रही है.

महिला सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया दोनों मुद्दों पर सियासत तेज है. एक तरफ पीड़ित परिवारों को न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग है, दूसरी तरफ विपक्ष संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है. सरकार का पक्ष है कि अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और कानून का राज कायम रहेगा.

ये भी पढ़ें: चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों वाली रिपोर्ट पर भड़के राहुल गांधी, कहा- 'लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे'

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