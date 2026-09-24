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महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, जमुई और समस्तीपुर में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ मामले पर बोली बीजेपी

जमुई और समस्तीपुर में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ मामले पर बोले बीजेपी के गुरु प्रकाश पासवान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ हुई घटना को दुर्दांत और बेहद शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता.

प्रकाश पासवान ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है. सरकार की प्राथमिकता त्वरित कार्रवाई, दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर सजा है. उन्होंने कहा कि बेटियों की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को यह संदेश मिलना चाहिए कि बिहार में अपराध की कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून का राज हर कीमत पर कायम रहेगा.

भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है. निर्भया कांड के बाद कड़े कानून बनाए गए और पार्टी हमेशा सुनिश्चित करती है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमुई की घटना के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

इसी बीच चुनाव आयोग में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज है. एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर 10 महीनों में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. आयोग का कहना है कि बहुसदस्यीय संस्था में सुझाव और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया हैं और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए.