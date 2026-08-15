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भाजपा ने सोनिया पर 'वंदे मातरम्' को लेकर आपत्ति का आरोप लगाया, कांग्रेस ने किया खंडन

राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ( PTI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'वंदे मातरम्' के सभी छह अंतरों के गायन पर आपत्ति जताई, जबकि कांग्रेस ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि गांधी केवल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे. मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाए गए. दरअसल, कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मारतम्' के गायन के दौरान सोनिया गांधी अपने बगल में खड़े खरगे की ओर इशारा कहते हुए कुछ कहते नजर आईं. भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि 'वंदे मातरम्' के दौरान सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा कि, यह क्यों बजाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र चेतना और देशभक्ति का ऐतिहासिक प्रतीक है. इसके प्रति ऐसा रवैया कांग्रेस की 'आपातकाल मानसिकता' को दर्शाता है." भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि, उन्हें 'वंदे मातरम्' से इतनी नफरत क्यों है. उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान गांधी कथित तौर पर नाराज हुईं और पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे रोकने को कहा. दूसरी तरफ, कांग्रेस ने भाजपा के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि 'वंदे मातरम्' का गायन रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई. सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं.