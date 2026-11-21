''झूठ बोल रहे हैं', रोहित और अजित पवार एक साथ VSR एयरक्राफ्ट में सफर किया, बीजेपी ने उठाए सवाल
नवनाथ बान ने कहा कि रोहित पवार ने दावा किया है कि उन्होंने कभी वीएसआर एयरक्राफ्ट में सफर नहीं किया.
Published : November 21, 2026 at 4:17 PM IST
मुंबई: बारामती प्लेन क्रैश को लेकर सियासत जारी है. भाजपा का आरोप है कि बारामती क्रैश से कुछ दिन पहले अजित पवार और रोहित पवार ने वीएसआर एयरक्राफ्ट से दिल्ली से नागपुर का सफर किया था. बता दें कि 28 जनवरी, 2026 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी.
इस विमान हादसे में शामिल एयरक्राफ्ट वीएसआर कंपनी का था. 16 नवंबर 2026 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर वीएसआर कंपनी और उसके मालिक वी. के. सिंह को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
दिल्ली से नागपुर का सफर
रोहित पवार के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर गंभीर जवाबी आरोप लगाए हैं. भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने आरोप लगाया कि बारामती क्रैश से कुछ दिन पहले अजित पवार और रोहित पवार ने वीएसआर एयरक्राफ्ट से दिल्ली से नागपुर का सफर किया था.
रोहित पवार और अजित पवार का एक साथ सफर
बान ने कहा कि रोहित पवार ने दावा किया है कि उन्होंने कभी वीएसआर एयरक्राफ्ट में सफर नहीं किया. लेकिन वह और अजित पवार दोनों ने वीएसआर कंपनी के एक प्लेन से दिल्ली से नागपुर का सफर किया था. बान ने इस खास सफर के मकसद पर सवाल उठाया. उन्होंने आगे दावा किया कि उस फ्लाइट में पायलट और को-पायलट वही लोग थे जो बारामती क्रैश के दौरान एयरक्राफ्ट चला रहे थे.
'रोहित पवार झूठ बोल रहे हैं'
नवनाथ बान ने आरोप लगाया कि रोहित पवार और अजित पवार 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली से नागपुर के लिए एक साथ प्लेन में सफर कर रहे थे. उन्होंने कहा कि रोहित पवार ने इस सफर के लिए VSR एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था. विमान के पायलट और को-पायलट सुमित कपूर और शांभवी थे. ये वही दो पायलट जो बारामती प्लेन क्रेश के समय विमान चला रहे थे. नवनाथ बान ने कहा कि वैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने दावा किया था कि उन्होंने भी वीएसआर एयरक्राफ्ट में सफर नहीं किया था. उन्होंने कहा कि रोहित पवार झूठ बोल रहे हैं.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जिस प्लेन से मुंबई से बारामती जा रहे थे को जो प्लेन मुंबई से बारामती लेकर जा रहा था, वो एक प्राइवेट जेट लीरजेट 45 एयरक्राफ्ट था. वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस चार्टर्ड प्लेन के दो पायलट थे. इस प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन सांभवी पाठक थे. इन दोनों के अलावा उस विमान में अजित पवार उनके निजी सुरक्षा अधिकारी एचसी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली थी. विमान हादसे में इन सभी पांच लोगों की मौत हो गई थी.
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