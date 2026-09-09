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पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर नितिन नवीन बोले- भारत निराशा से निकला, बना सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजिनक साल के 25 साल पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत 'निराशा और अंधेरे से' निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी बन गया है. बता दें, इस महीने की 17 तारीख को पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन है.

नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नवीन ने कहा कि 7 अक्टूबर को मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा के 25 साल पूरे होंगे, जो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुई थी.

उन्होंने कहा कि आज हम यहां 'सेवा संकल्प अभियान' पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. 7 अक्टूबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे कर लेंगे. यह सफर तब शुरू हुआ था जब उन्होंने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था. पिछले 25 सालों में, उन्होंने सार्वजनिक जीवन से देश की सेवा के मंत्र को अपनाते हुए, सेवा के इस सफर को मजबूती से जारी रखा है.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब पीएम मोदी ने देश की लीडरशिप संभाली थी, तब भारत पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला, तो भारत पॉलिसी पैरालिसिस का सामना कर रहा था और उसे 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा जा रहा था. आज, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. नवीन ने कहा कि एक समय था जब उस समय माहौल निराशा और अंधेरे का था. हमारी इकॉनमी को फ्रेजाइल फाइव का हिस्सा माना जाता था. लेकिन आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी के तौर पर सामने आ रहा है.

उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार में ग्लोबल स्टेज पर भारत का रुतबा और पहचान भी काफी बढ़ी है. नवीन ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 से देश के युवाओं में निराशा की भावना को उम्मीद और आशावाद से बदलने के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश के युवा निराशा के माहौल में डूबे हुए थे. यह माननीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2014 से उन्हें उम्मीद और आशावाद के माहौल में लाने का काम किया.

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रोशनी डालते हुए, नवीन ने कहा कि देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है और युवा लोग तेजी से जॉब क्रिएटर के तौर पर उभर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के जरिए, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है. स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में, हमारे युवा आगे आए हैं और सिर्फ जॉब ढूंढने वाले नहीं, बल्कि जॉब देने वाले के तौर पर उभरे हैं.

उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहलों पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के युवाओं को हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिल रहा है. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर, नवीन ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से शुरू हुआ सफर लखपति दीदी के माइलस्टोन तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के बारे में बात की, और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के साथ उनके नेतृत्व में शुरू हुआ सफर आज लखपति दीदी के माइलस्टोन तक पहुंच गया है.

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाने और पॉलिसी बनाने में उनकी भागीदारी पक्का करने की कोशिशें जारी हैं. नवीन ने बॉर्डर के गांवों के बारे में सोच में आए बदलाव पर जोर दिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि पहले उन्हें भारत का 'आखिरी गांव' कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें देश का 'पहला गांव' कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब बॉर्डर के गांवों को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था. उन्होंने इस सोच को बदला और उन्हें भारत का पहला गांव कहना शुरू कर दिया. इससे न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, बल्कि इन समुदायों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदला है.