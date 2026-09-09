ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर नितिन नवीन बोले- भारत निराशा से निकला, बना सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश

PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल, नितिन नवीन ने कहा- 2 अक्टूबर को...

PM MODI 25YRS OF PUBLIC SERVICE
पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर नितिन नवीन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 12:46 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजिनक साल के 25 साल पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत 'निराशा और अंधेरे से' निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी बन गया है. बता दें, इस महीने की 17 तारीख को पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन है.

नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नवीन ने कहा कि 7 अक्टूबर को मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा के 25 साल पूरे होंगे, जो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुई थी.

उन्होंने कहा कि आज हम यहां 'सेवा संकल्प अभियान' पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. 7 अक्टूबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे कर लेंगे. यह सफर तब शुरू हुआ था जब उन्होंने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था. पिछले 25 सालों में, उन्होंने सार्वजनिक जीवन से देश की सेवा के मंत्र को अपनाते हुए, सेवा के इस सफर को मजबूती से जारी रखा है.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब पीएम मोदी ने देश की लीडरशिप संभाली थी, तब भारत पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला, तो भारत पॉलिसी पैरालिसिस का सामना कर रहा था और उसे 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा जा रहा था. आज, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. नवीन ने कहा कि एक समय था जब उस समय माहौल निराशा और अंधेरे का था. हमारी इकॉनमी को फ्रेजाइल फाइव का हिस्सा माना जाता था. लेकिन आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी के तौर पर सामने आ रहा है.

उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार में ग्लोबल स्टेज पर भारत का रुतबा और पहचान भी काफी बढ़ी है. नवीन ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 से देश के युवाओं में निराशा की भावना को उम्मीद और आशावाद से बदलने के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश के युवा निराशा के माहौल में डूबे हुए थे. यह माननीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2014 से उन्हें उम्मीद और आशावाद के माहौल में लाने का काम किया.

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर रोशनी डालते हुए, नवीन ने कहा कि देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है और युवा लोग तेजी से जॉब क्रिएटर के तौर पर उभर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के जरिए, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है. स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में, हमारे युवा आगे आए हैं और सिर्फ जॉब ढूंढने वाले नहीं, बल्कि जॉब देने वाले के तौर पर उभरे हैं.

उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहलों पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के युवाओं को हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिल रहा है. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर, नवीन ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से शुरू हुआ सफर लखपति दीदी के माइलस्टोन तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के बारे में बात की, और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के साथ उनके नेतृत्व में शुरू हुआ सफर आज लखपति दीदी के माइलस्टोन तक पहुंच गया है.

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाने और पॉलिसी बनाने में उनकी भागीदारी पक्का करने की कोशिशें जारी हैं. नवीन ने बॉर्डर के गांवों के बारे में सोच में आए बदलाव पर जोर दिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि पहले उन्हें भारत का 'आखिरी गांव' कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें देश का 'पहला गांव' कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब बॉर्डर के गांवों को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था. उन्होंने इस सोच को बदला और उन्हें भारत का पहला गांव कहना शुरू कर दिया. इससे न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, बल्कि इन समुदायों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदला है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विकास यात्रा गुजरात से शुरू हुई, जहां उन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट पर काम किया और वाइब्रेंट गुजरात पहल के जरिए राज्य को विकास और निवेश का एक बड़ा इंजन बनाया. नबीन ने कहा कि गुजरात का विकास एक ऐसा विकास मॉडल बन गया है जिसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने में काफी तरक्की हुई है और मोदी के नेतृत्व में देश का विकास सिर्फ भौतिक तरक्की तक सीमित नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तरक्की सिर्फ भौतिक तरक्की तक सीमित नहीं रही है; हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है.

राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का ज़िक्र करते हुए नवीन ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने, उसे ठीक करने और उसे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ तक, उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने, उसे ठीक करने और उसे बढ़ाने का काम किया है.

एक आम पार्टी वर्कर से देश के 'प्रधान सेवक' बनने के पीएम मोदी के सफर के बारे में बताते हुए, नबीन ने इस बदलाव का क्रेडिट उनके विजन, पक्के इरादे और लगातार कोशिशों को दिया. उन्होंने कहा कि उनका सफर एक आम पार्टी वर्कर के तौर पर शुरू हुआ था, और आज, उन्होंने देश के 'प्रधान सेवक' के तौर पर देश की तरक्की को आगे बढ़ाया है. यह सिर्फ़ उनके साफ विजन, पक्के इरादे और समाज में अच्छे बदलाव लाने और जिदगी बदलने की लगातार कोशिशों से ही मुमकिन हुआ है.

नवीन ने कहा कि बीजेपी इस कैंपेन का इस्तेमाल देश भर के लोगों तक जनसेवा और समर्पण का संदेश पहुंचाने के लिए करेगी. उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि जनसेवा और समर्पण का यह संदेश लोगों तक पहुंचाना बीजेपी की जिम्मेदारी है.

यह कैंपेन 17 सितंबर को शुरू होगा, जिसे बीजेपी मोदी के जन्मदिन के मौके पर 'सेवा दिवस' के तौर पर मनाती है, और यह 17 अक्टूबर तक चलेगा. नबीन ने कहा कि हम प्रोग्राम की शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप से करेंगे. 17 सितंबर को हम 'आशीर्वाद का दीया' प्रोग्राम आयोजित करेंगे. 2 अक्टूबर को हम हर साल की तरह सफ़ाई अभियान ऑर्गनाइज करेंगे.

BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को नेशनल कन्वीनर के तौर पर कैंपेन की देखरेख का काम सौंपा गया है. प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हर राज्य में सात लोगों की टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक मंत्री, एक ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी और पांच सीनियर नेता होंगे. बीजेपी मोदी की 25 साल की पॉलिटिकल यात्रा को दिखाने वाली फोटो और डिजिटल एग्जिबिशन भी लगाएगी, जिसमें उनके गवर्नेंस रिकॉर्ड, डेवलपमेंट इनिशिएटिव और वेलफेयर स्कीम शामिल होंगी.

गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और अंत्योदय पर सेमिनार और इंटेलेक्चुअल फोरम के साथ-साथ युवाओं और समाज के दूसरे तबकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन भी ऑर्गनाइज किए जाएंगे. केंद्र और राज्य सरकारों की वेलफेयर स्कीमों और उनके तहत मिलने वाले फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल को उनके शुरू से ही तय किए गए सिद्धांतों और लक्ष्यों के जरिए देखा जा सकता है, जिन्हें बाद में ठोस संकल्पों और उपलब्धियों में बदला गया.

पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने. राष्ट्रीय राजनीति में आने और 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. कोविड की मुफ्त दवा, मुफ्त राशन देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है.

पढ़ें: मुंबई में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्ध पकड़े गए, एक ने खुद को PMO अफसर बताया, फर्जी ID बरामद

पीएम मोदी ने वडोदरा में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, बोले- एक बार फिर 'नाराज फूफा' हो गए

TAGGED:

पीएम मोदी का सार्वजनिक जीवन
25 YRS OF PM MODI PUBLIC LIFE
PM MODI
BJP CHIEF NITIN NABIN
PM MODI 25YRS OF PUBLIC SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.