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बीजेपी अध्यक्ष ने विनोद तावड़े को बनाया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब की कमान

विनोद तावड़े औऱ तरुण चुग बने प्रभारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी और जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया. वहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सतीश पूनिया को प्रभारी नियुक्त किया गया. वहीं, गुजरात के लिए यह तरुण चुघ को प्रभारी नियुक्त किया गया. बता दें, अगले साल 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति करके चुनाव के लिए कमर कस ली है. इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिसमें नए चेहरों को प्रमुखता दी गई है. बात उत्तर प्रदेश की करें तो यह सबसे बड़ा राज्य है. बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती. इस वजह से विनोद तावड़े को प्रभारी नियुक्त किया है. विनोद तावड़े पार्टी महासचिव और राज्यसभा सदस्य हैं. चुनाव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है.