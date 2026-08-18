बीजेपी अध्यक्ष ने विनोद तावड़े को बनाया यूपी का प्रभारी, सतीश पूनिया को पंजाब की कमान
अगले साल 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी वजह से बीजेपी ने यह फैसला लिया है.
Published : August 18, 2026 at 11:15 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी और जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया.
वहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सतीश पूनिया को प्रभारी नियुक्त किया गया. वहीं, गुजरात के लिए यह तरुण चुघ को प्रभारी नियुक्त किया गया. बता दें, अगले साल 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति करके चुनाव के लिए कमर कस ली है. इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिसमें नए चेहरों को प्रमुखता दी गई है.
बात उत्तर प्रदेश की करें तो यह सबसे बड़ा राज्य है. बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती. इस वजह से विनोद तावड़े को प्रभारी नियुक्त किया है. विनोद तावड़े पार्टी महासचिव और राज्यसभा सदस्य हैं. चुनाव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है.
BJP National President Nitin Nabin has appointed new state in-charges and co-in-charges for Uttar Pradesh, Punjab, and Gujarat.— ANI (@ANI) August 18, 2026
Uttar Pradesh: Vinod Tawde appointed In-charge; Jagdish Ishwarbhai Patel appointed Co-In-charge
Punjab: Satish Poonia appointed In-charge.
Gujarat:… pic.twitter.com/9TnNDIhbCI
पंजाब में भी अगले साल विधानसभा चुनाव 2027 होने हैं. इसलिए बीजेपी ने सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया है. पुनिया भी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य हैं. पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है. यहां पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना है.
गुजरात प्रभारी के लिए पार्टी ने तरुण चुग को प्रभारी नियुक्त किया है. चुग भी राज्यसभा सदस्य हैं और वे पहले भी पार्टी में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं. बता दें, गुजरात भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए संगठन ने तरुण चुग को इस पद के लायक समझा है.
नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान
इससे पहले सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया. पार्टी ने युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने का काम किया है. नवीन की नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, बीजेपी आई़टी सेल की कमान छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को सौंपी गई है.
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