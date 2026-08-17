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नितिन नबीन की नई टीम में नए व पुराने अनुभव का मिश्रण, युवाओं के अलावा 10 महिलाओं को भी मिली जगह

पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य एनडीए नेताओं की बैठक के दौरान. ( file photo-ANI )

भाजपा की ये नई टीम पीढ़ीगत बदलाव और ‘कार्यकर्ताकरण' को महत्व देने वाला दिख रहा है. नितिन नबीन (45-46 वर्ष) भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. और उनकी इस टीम में युवा और मध्य-आयु वर्ग के नेताओं को प्रमुख जगह मिली है. नेताओं का कहना है कि यह भाजपा की “कार्यकर्ताकरण” नीति का विस्तार है, जिसमें कैडर से उभरे, कम प्रोफाइल लेकिन संगठनात्मक रूप से मजबूत नेताओं को आगे बढ़ाया गया है.

मोर्चा अध्यक्षों में युवा, महिला, ओबीसी, किसान, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को जगह दी गई. सोशल मीडिय संयोजक के रूप में दीपक म्हस्के को लाया गया (अमित मालवीय का नाम सूची से बाहर).

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने बहुप्रतीक्षित अपनी टीम की घोषणा 17 अगस्त सावन के सोमवार को की. इस सूची में नए व पुराने दोनों ही नेताओं की एंट्री है. यानी कि जहां सालों से हाशिए पर रहीं वसुंधरा राजे को फिर से एकबार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, वहीं संगठन के पुराने और सक्रिय नेता रहे हरीश दिवेदी को भी महत्वपूर्ण पद राष्ट्रीय महासचिव का दिया गया है. वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद में एक बार फिर वरिष्ठ नेता राम माधव को एंट्री दी गई है. नई टीम नए पुराने अनुभव का मिश्रण है जो कुछ इस तरह है.

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया. यह घोषणा उनके जनवरी 2026 में अध्यक्ष पद संभालने के लगभग सात महीने बाद हुई. नई टीम में अनुभव, युवा ऊर्जा, महिलाओं की भागीदारी और क्षेत्रीय संतुलन का मिश्रण साफ दिखता है. यह सिर्फ पदाधिकारियों की सूची नहीं, बल्कि भाजपा के दीर्घकालिक संगठनात्मक और चुनावी रणनीति का संकेत है.

नबीन खुद बिहार के पांच बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं. उनका उदय मोदी-शाह नेतृत्व के अधीन लंबे समय की योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जहां 2029 और उसके बाद के नेतृत्व पाइपलाइन को तैयार किया जा रहा है. इस टीम में वरिष्ठों की वापसी और हैं ऊर्जा का संतुलन किया गया है.

वसुंधरा राजे (पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री) और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरों को उपाध्यक्ष बनाना महत्वपूर्ण है. यह पुराने दिग्गतों को पूरी तरह हाशिए पर रखने के बजाय उन्हें सम्मानजनक भूमिका देने का संकेत है. स्मृति ईरानी की महासचिव के रूप में वापसी (अमेठी हार के बाद) भी उल्लेखनीय है. वे आक्रामक प्रचारक और महिला चेहरे के रूप में उपयोगी मानी जाती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए.

इस टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा गया है. यूपी से हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल और लाल सिंह आर्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर से भी प्रतिनिधित्व दिया गया है. महिलाओं की भागीदारी उपाध्यक्षों में लगभग आधी है. मुस्लिम चेहरे (तारिक मंसूर) और अल्पसंख्यक मोर्चा को भी जगह मिली. यह भाजपा के “समावेशी” संगठन मॉडल को मजबूत करने की कोशिश है, खासकर उन राज्यों में जहां पार्टी विस्तार चाहती है.

चुनावी तैयारी और आगामी चुनौतियां

नई टीम 2027 के महत्वपूर्ण राज्य चुनावों (खासकर उत्तर प्रदेश) और 2029 लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए बनाई गई लगती है. बिप्लब कुमार देब (पूर्व त्रिपुरा सीएम) जैसे नेताओं का शामिल होना संगठनात्मक अनुभव को महत्व देता है. सोशल मीडिया में बदलाव (अमित मालवीय का बाहर होना) हाल के युवा विरोध प्रदर्शनों (CJP आदि) के बाद पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश हो सकती है.

यदि देखा जाये तो इस टीम को मोदी-शाह प्रभाव बनाम संगठन की स्वायत्तता के तौर पर भी देखा जा रहा है. नबीन को “हाई कमांड” द्वारा चुना गया और टीम भी उसी दिशा में बनी है. प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को बधाई देते हुए संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव की तारीफ की. जो यह दर्शाता है कि संगठन का नियंत्रण अभी भी शीर्ष नेतृत्व के पास है, लेकिन नबीन को जमीनी स्तर पर स्वतंत्रता दी जा रही है. इसे “मॉडरेटेड जनरेशनल चेंज” भी कहा जा रहा है.

पुराने को पूरी तरह हटाने के बजाय नए को जगह देते हुए निरंतरता बनाए रखना

इस टीम में जहां युवा और महिला नेतृत्व पार्टी को नई ऊर्जा दी गई है और 10 महिलाओं को इस टीम में जगह दी गई है जिससे महिला कैडर में उत्साह बढ़ाने और 33 प्रतिशत आरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी पार्टी ने दिया है. हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी मसलन वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य, दक्षिणी राज्यों में विस्तार, और आगामी चुनावों में प्रदर्शन.

नितिन नबीन को भी खुद को साबित करना होगा कि वे सिर्फ “नामित” अध्यक्ष नहीं, बल्कि प्रभावी संगठक हैं. कुल मिलाकर, यह टीम भाजपा के “भविष्य-प्रूफ” होने की कोशिश का हिस्सा है. यह अनुभव और नवीनता का संतुलन साधते हुए पार्टी को अगले चुनावी चक्र के लिए तैयार करती दिखती है. आगे कैबिनेट फेरबदल भी इसी प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है.

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