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'राहुल गांधी को ज्यादा ही जलन हो रही है', पीएम मोदी-मेलोनी की 'मेलोडी मोमेंट' पर गरमाई राजनीति

पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन (डिजाइन इमेज) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट करने का वीडियो अब बड़े राजनीतिक घमासान में बदल गया है. कांग्रेस ने इसे अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के बीच 'तमाशा' बताया, जबकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर 'गद्दार' का आरोप लगाया.

इस पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला. वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया है,भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, अगर इटली की पीएम भारत के प्रधानमंत्री को इतना महत्व दे रही हैं तो राहुल गांधी को आखिर जलन क्यों हो रही है. उन्होंने कहा कि, क्या इटली राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं जा सकता है.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि, राहुल गांधी को जलन हो रही है (ETV Bharat)

पीएम मोदी की पांच देशों की यात्रा के दौरान रोम में मेलोनी से द्विपक्षीय बैठक हुई. दोनों नेताओं ने भारत-इटली संबंधों, व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और IMEC कॉरिडोर पर चर्चा की. बैठक के दौरान पीएम द्वारा मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट देने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसे कांग्रेस ने 'रील्स और नौटंकी' करार दिया है.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 'गद्दार' तक बताते हुए कहा कि वे देशहित के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने आर्थिक संकट, किसान-युवा-महिलाओं की परेशानियों का हवाला देते हुए कहा, "आर्थिक तूफान सिर पर है, लेकिन पीएम इटली में हंस रहे हैं और रील्स बना रहे हैं. यह नेतृत्व नहीं, तमाशा है." राहुल ने इस मुलाकात को 'डिस्ट्रेक्शन' का हिस्सा बताया.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि, यह अत्यंत अनुत्तरदायी और राष्ट्र-विरोधी बयान है. जिन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाई, जिन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया, क्या वे गद्दार हैं. या जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दी, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया...वो गद्दार हैं.