कांग्रेस के हर पाप को धोने का काम हम कर रहे, सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा इनाम का पूरा पैसा- CM साय

बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर CM विष्णुदेव साय ने गिनाईं उपलब्धियां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला. कहा कि कांग्रेस के हर पाप को धोने का काम हम कर रहे हैं. सरेंडर नक्सलियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन पर जितना इनाम है उसका पूरा पैसा मिलेगा.

विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ा बाधक था: CM ने कहा कि आज देश देख रहा है कि हमारे जवानों ने मुस्तैदी और साहस के साथ नक्सलियों से लड़ाई लड़ी. अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की तरफ है. पिछली कांग्रेस की सरकार 5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ जो काम नहीं कर पाई है उससे ज्यादा काम हमने 2 सालों में करके दिखाया है.

जनकल्याण योजनाओं पर फोकस: सीएम साय ने बताया कि सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई. किसानों को 21 क्विंटल धान ₹3,100 प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा पूरा किया गया. कांग्रेस सरकार के 2 साल पुराने बोनस का भुगतान भी बीजेपी सरकार ने 25 दिसंबर को किसानों को दे दिया. साथ ही महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है. तेंदूपत्ता दर बढ़ाई गई और चरणपादुका योजना से वनवासियों को सहूलियत मिली.

घोटालों पर कार्रवाई: CM ने बताया कि PSC घोटाला, शराब घोटाला, तेंदूपत्ता बोनस घोटाला, महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले पर कड़ी कार्रवाई की गई. खनिज घोटाले में 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, कई आरोपी जेल में हैं. CM ने बताया कि राज्य में 12,000 मेगावाट ताप, 12,000 मेगावाट सौर और 4,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की योजना पर काम चल रहा है.

बस्तर और नक्सल उन्मूलन