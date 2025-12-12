कांग्रेस के हर पाप को धोने का काम हम कर रहे, सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा इनाम का पूरा पैसा- CM साय
बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर CM विष्णुदेव साय ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- निरंतर सेवा, निरंतर विकास
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 8:07 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला. कहा कि कांग्रेस के हर पाप को धोने का काम हम कर रहे हैं. सरेंडर नक्सलियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन पर जितना इनाम है उसका पूरा पैसा मिलेगा.
विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ा बाधक था: CM ने कहा कि आज देश देख रहा है कि हमारे जवानों ने मुस्तैदी और साहस के साथ नक्सलियों से लड़ाई लड़ी. अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की तरफ है. पिछली कांग्रेस की सरकार 5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ जो काम नहीं कर पाई है उससे ज्यादा काम हमने 2 सालों में करके दिखाया है.
जनकल्याण योजनाओं पर फोकस: सीएम साय ने बताया कि सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई. किसानों को 21 क्विंटल धान ₹3,100 प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा पूरा किया गया. कांग्रेस सरकार के 2 साल पुराने बोनस का भुगतान भी बीजेपी सरकार ने 25 दिसंबर को किसानों को दे दिया. साथ ही महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है. तेंदूपत्ता दर बढ़ाई गई और चरणपादुका योजना से वनवासियों को सहूलियत मिली.
घोटालों पर कार्रवाई: CM ने बताया कि PSC घोटाला, शराब घोटाला, तेंदूपत्ता बोनस घोटाला, महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले पर कड़ी कार्रवाई की गई. खनिज घोटाले में 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, कई आरोपी जेल में हैं. CM ने बताया कि राज्य में 12,000 मेगावाट ताप, 12,000 मेगावाट सौर और 4,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की योजना पर काम चल रहा है.
अलग-अलग क्षेत्र को लेकर CM साय की मुख्य बातें जानिए
बस्तर और नक्सल उन्मूलन
- 505 नक्सली मारे गए
- 2,386 ने आत्मसमर्पण किया
- 1,901 गिरफ्तार हुए
- 69 सुरक्षा कैंप स्थापित
- नक्सल हिंसा से बंद 50 स्कूल फिर से खुले
- नक्सल प्रभावित 403 गांवों में मूलभूत सुविधा पहुंची
- 53 सरकारी योजनाएं और 28 सामुदायिक सुविधाएं पहुंचाई गईं.
PSC और प्रशासन में पारदर्शिता
- पीएससी घोटाले की CBI जांच चल रही है और कई आरोपी जेल में हैं.
- सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग को डिजिटल और पारदर्शी किया गया.
- जमीन पंजीयन में 10 बड़े सुधार लागू किए गए.
- नवा रायपुर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हुआ.
सड़क और रेल विकास
- पिछले 11 सालों में 853 किमी नई राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण हुआ.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 43,380 किमी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है.
- 47,500 करोड़ से कई रेल परियोजनाएं चल रही हैं और 2014–2025 के बीच रेल पटरियों का दोगुना विस्तार किया गया.
तीर्थ दर्शन और हवाई सेवा का विस्तार
- श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत 37,000 से अधिक श्रद्धालुओं को मुफ्त दर्शन कराया गया.
- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना दोबारा शुरू हुई और अब तक 5,000 लोग लाभान्वित हुए.
- बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू कर दी गई हैं.
- जशपुर और बलरामपुर की हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए बजट स्वीकृत हुआ है.
निवेश, उद्योग और नया रायपुर पर क्या कहा
- सरकार को अब तक ₹7.83 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
- पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है और होमस्टे नीति लागू की गई है.
- आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से निवेश बढ़ रहा है.
- देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क नया रायपुर में बन रहा है.
- पहला सेमीकंडक्टर यूनिट और 500 एकड़ में मेडिसिटी विकसित की जा रही है.
- चित्रोत्पला फिल्म सिटी के लिए ₹147 करोड़ मंजूर किए गए.
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- 91% नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं.
- 4.96 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान वय-वंदना कार्ड दिया गया.
- 4 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू हुआ है. हिंदी माध्यम में MBBS की पढ़ाई भी संभव.
अनुसूचित जाति विकास
- SC विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया.
- गिरौदपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ स्वीकृत.
- SC छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग कार्यक्रमों पर जोर.
खेल जगत में
- 2025 के बस्तर ओलंपिक में 3.91 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जबकि 2024 में 1.65 लाख प्रतिभागी थे.
- बस्तर पंडुम में 47,000 कलाकारों ने भाग लेकर आदिवासी कला–संस्कृति की चमक बढ़ाई.
- रायपुर को अंतरराष्ट्रीय खेलों के नक्शे पर लाने की तैयारी.
ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए राशि जानिए
- स्वर्ण: ₹3 करोड़
- रजत: ₹2 करोड़
- कांस्य: ₹1 करोड़ का प्रावधान.
परिवहन सुविधाएं: निजी बस संचालक घाटे में रूट छोड़ देते थे, वहां अब मुख्यमंत्री बस सेवा चलाई जा रही है. सैकड़ों गांवों को इससे फायदा मिल रहा है और इसका दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है.
शिक्षा में सुधार: युक्तियुक्तीकरण के बाद स्कूल–टीचर–स्टूडेंट अनुपात सुधरा है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताया गया है. मुख्यमंत्री भोज कार्यक्रम भी शुरू किया गया.
सीएम साय ने कहा कि पीएम के "विकसित भारत 2047" विज़न के अनुरूप “विकसित छत्तीसगढ़ डॉक्यूमेंट” तैयार किया जा रहा है और राज्य अगले चरण के विकास के लिए तैयार है.