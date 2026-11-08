भाजपा मुख्यालय में पूजा-हवन के साथ मनाया गया आडवाणी का जन्मदिन
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के 99वें जन्मदिन पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हवन किया गया.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 12:44 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर रविवार को यहां अपने मुख्यालय में पूजा एवं हवन का आयोजन किया तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई नेताओं ने भारतीय राजनीति में उनके योगदान की सराहना की.
आडवाणी का जन्म आठ नवंबर, 1927 को हुआ था. वह रविवार को 99 वर्ष के हो गए और अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए.
भाजपा ने कहा कि दिवाली के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आडवाणी के जीवन, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, संगठन में उनके योगदान और लंबे सार्वजनिक जीवन को याद करना था. कार्यक्रम में आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए.
पूजा और हवन के बाद करीब 20 मिनट का एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें आडवाणी के प्रमुख भाषणों और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया. इस दौरान वरिष्ठ नेताओं के संबोधनों के जरिए आडवाणी के योगदान और उनकी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को भी याद किया गया.
#WATCH | Delhi | Bharatiya Janata Party pays tribute to the veteran party leader and former Deputy Prime Minister, Bharat Ratna LK Advani to mark his 100th birth anniversary celebrations, at the BJP central office in New Delhi https://t.co/jRJ3inaaQ1— ANI (@ANI) November 8, 2026
मोदी ने अपने एक लेख में कहा कि आडवाणी की वैचारिक स्पष्टता एवं बौद्धिक प्रखरता और भारतीय राजनीति में लंबे समय तक हावी रही छद्म धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता को उजागर करने की उनकी क्षमता ऐसी दो विशेषताएं हैं, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान देती हैं.
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसी सहयोग की एक अनूठी मिसाल पेश की और दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी.
भाजपा अध्यक्ष नबीन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आडवाणी को सभी के लिए मार्गदर्शक बताया और कहा कि उन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक संगठन के विस्तार, राष्ट्रवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया.
BJP National President Shri @NitinNabin addresses a programme on the 100th birthday of Shri Lal Krishna Advani Ji at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/IG0e0vcLuc— BJP (@BJP4India) November 8, 2026
नबीन ने कहा, ‘‘सार्वजनिक जीवन में आपकी शुचिता और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी.’’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आडवाणी को ‘‘राष्ट्रसेवा का प्रतीक, भाजपा का शिल्पकार और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला राजनेता’’ बताया.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी ने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, समर्पण और नेतृत्व के नए मानदंड स्थापित किए.
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आडवाणी को ‘‘राष्ट्र के प्रति निष्ठा, अपने विचारों पर अडिग रहने और संगठन के प्रति समर्पण का असाधारण उदाहरण’’ बताया.
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