रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद और पीके के बारे में कही बड़ी बात, 200 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा

बिहार चुनाव में दानापुर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. यहां रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव के बीच सीधी जंग है.

BIHAR ELECTION 2025
रामकृपाल यादव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 2:59 PM IST

8 Min Read
पटना: राम कृपाल यादव बनाम रीतलाल यादव, कौन है दानापुर के जनता की पसंद?. इस सवाल का जवाब तो 14 अक्टूबर को मिलेगा, लेकिन यादव बनाम यादव की सीधी टक्कर ने दानापुर को हॉट सीट बना दिया है. एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव प्रत्याशी हैं, जबकि उनका मुकाबला आरजेडी के रीतलाल यादव से होना है.

दानापुर सीट से रामकृपाल, BJP का चौंकाने वाला कदम: बिहार विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो नाम ने सभी को चौंकाया था. वो नाम था पार्टी के दिग्गज रामकृपाल यादव का. हर तरफ एक ही चर्चा थी कि बीजेपी के बड़े नेता रामकृपाल यादव को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा?. क्योंकि रामकृपाल यादव की पहचान केन्द्र की राजनीतिक के तौर पर होती रही है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में रामकृपाल यादव ने इस राज से पर्दा उठाया.

रामकृपाल यादव से बात करते बिहार स्टेट हेड सुजीत कुमार झा (Etv bharat)

रामकृपाल को विधानसभा चुनाव में क्यों उतरना पड़ा?: रामकृपाल यादव से जब सवाल किया गया कि वे विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जबकि वे केंद्र की राजनीति कर रहे थे. इस पर रामकृपाल ने कहा कि वे पार्टी के एक सदस्य हैं और पार्टी ने जो फैसला किया वे उसे पूरा कर रहे हैं.

दानापुर सीट पर यादव Vs यादव की जंग: ईटीवी भारत से बातचीत में दानापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2025 के चुनाव में 200 पार करेगा और 14 अक्टूबर को नतीजें चौंकाने वाले होंगे.

लालू यादव पर क्या बोले रामकृपाल?: राजद सुप्रीमो के बारे में जब रामकृपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "लालू यादव उनके नेता रहे हैं और जब नेता की इच्छा होती है तो एक कार्यकर्ता को स्वाभाविक तौर पर सीट छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए. मेरे नेता का नाम आते ही मैं खुद ही कह दिया कि आप चुनाव लड़िये उनके लिए पूरी तरह से रिस्पेक्ट है. लेकिन उनके और हमारे बीच मतभेद हैं, नीतियों का मतभेद, विचारों का मतभेद, क्यों ये वह लालू यादव नहीं रहें जिनके लिए मैने त्याग किया था."

"पहले उनको जो गांव और गरीबों के लिए जो बेचैनी रहती थी अब वह खत्म हो गई है. अव वे अपने परिवार के लिए बेचैन रहते हैं. हमारा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी बेटी राज्यसभा में कैसे जाएगी, हमारी बेटी लोकसभा में कैसे जाएगी, हमारा और बेटा कैसे सेट होगा, और बेटी कैसे सेट होगी, अब वे परिवार तक ही सीमित हो गए हैं. इनके गठबंधन के नेता भी अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं. सोनिया गांधी जी यही सोच रही हैं कि मेरे रहते मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए. लालू यादव जी को भी यही चिंता है कि हमारा बेटा सीएम हो जाए. लेकिन दोनों का सपना कभी पूरा नहीं होगा."- रामकृपाल यादव, बीजेपी प्रत्याशी, दानापुर

प्रशांत किशोर पर क्या बोले रामकृपाल यादव? रामकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि प्रशांत किशोर ने अभी सिर्फ एक साल पहले पार्टी बनाई है. वे चाहते हैं कि संगठन का विस्तार हो और वे संगठन के विस्तार के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका नोटिस लेने वाला नहीं है. रामकृपाल नें कहा कि उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर को मुंह की खानी पड़ेगी.

"जनता प्रशांत किशोर की पार्टी को समर्थन देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी. यहां सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडी के बीच है. नीतीश कुमार जी ने जिस तरह के काम किया है मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें मत और आशीर्वाद मिलेगा. इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी." -

200 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा NDA: ईटीवी भारत के साथ बातचीत में रामकृपाल यादव ने दावा किया कि जो करंट है उसे देखकर लगता है कि 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और एक मजबूत सरकार बनेगी. रामकृपाल ने रीतलाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दानापुर की जनता अब अपराधी से उब चुकी है. उन्होंने कहा कि यहां दानापुर कैंट हैं, यहां के जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है, ऐसी जगह से कोई अपराधी जीत जाए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा. रामकृपाल यादव ने कहा कि यहां की जनता को अपने विधायक का नाम लेने में भी शर्म महसूस होती होगी.

रामकृपाल यादव ने जोर देकर कहा कि वे जीत कर आते हैं तो दानापुर के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे. उन्होंने कहा कि यहां पानी की समस्या है, जलजमाव की समस्या है जिसे वे दूर करें. उन्होंने कहा कि दानापुर में किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं होगी.

दानापुर में कौन कितना प्रभावी?: दानापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक पांच-पांच बार जीत दर्ज की है. इस सीट पर 1995 और 2000 में आरजेडी ने विजय हासिल की थी. 2005 से 2015 तक तीन विधानसभा चुनावों में आशा देवी को लगातार सफलता मिली. वहीं, 2020 में रीतलाल यादव ने आशा देवी को हराकर सीट पर कब्जा जमाया. ऐसे में आरजेडी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए दानापुर सीट से एक बार फिर रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है.

दानापुर में निर्णायक फैक्टर: राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो दानापुर की चुनावी जंग में बीजेपी के रामकृपाल यादव के साथ पार्टी का आधार सवर्ण और वैश्य वोट हैं. यादव वोट बैंक में रामकृपाल सेंध लगा सकते हैं. कुर्मी और दलित वोट यहां निर्णायक साबित हो सकते हैं. हालांकि, दानापुर सीट पर भीतरघात की टेंशन बढ़ गई है. स्थानीय नेताओं में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने 'भीतरघात' को थोड़ा कम किया है.

दानापुर में क्या है वोटों का सियासी गणित: यहां 22 फीसदी यादव वोटरों ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है. दानापुर विधानसभा में करीब 3,74,193 वोटर हैं. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस सीट पर जातीय समीकरण तय करेंगे कि कौन दानापुर जीतेगा. आंकड़ों की बात करें तो यहां 90 हजार यादव मतदाता, 70 हजार वैश्य मतदाता, सवर्ण 50 हजार, कुर्मी आठ हजार, मुस्लिम 18 हजार और एससी 30 हजार वोटरों की संख्या है.

कौन हैं रामकृपाल यादव?: कभी आरजेडी के रामकृपाल यादव ने अपनी राजनीति का पहला कदम 1985 में रखा था, जब पटना नगर निगम में उप महापौर सीट पर जीत दर्ज की. यहां से सफर शुरू हुआ, फिर 1992 से 1993 तक एमएलसी रहे. 1993 उपचुनाव में 10वीं लोकसभा में चुने गए. 1996 में आरजेडी से मैदान में थे और यहां बीजेपी के एसएन आर्य को हराया.

ऐसे रहा रामकृपाल का राजनीतिक सफर: साल 1998 और 1999 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता सीपी ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा. साल 2004 लोकसभा चुनाव में वापसी की और बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर से हार का बदला लिया. उन्हें 2009 लोकसभा चुनाव में आलाकमान के फैसले पर पीछे हटना पड़ा. उन्होंने लालू के लिए सीट छोड़ दी, लेकिन इसका इनाम 2010 में मिला, उन्हें लालू ने राज्यसभा भेजा.

लालू के लिए एक बार फिर 2014 लोकसभा चुनाव में कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से सियासी लॉन्चिंग करने वाली थीं. लेकिन इस बात से नाराज रामकृपाल यादव ने लालू की लालटेन छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए. 2014 और 2019 में बीजेपी के रामकृपाल ने आरजेडी की मीसा भारती को शिकस्त दी. उन्होंने 2016 में केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली. लेकिन 2024 के चुनाव में मीसा भारती से हार गए. अब एक बार फिर रामकृपाल दानापुर से मैदान में हैं.

