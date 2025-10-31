ETV Bharat / bharat

रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद और पीके के बारे में कही बड़ी बात, 200 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा

पटना: राम कृपाल यादव बनाम रीतलाल यादव, कौन है दानापुर के जनता की पसंद?. इस सवाल का जवाब तो 14 अक्टूबर को मिलेगा, लेकिन यादव बनाम यादव की सीधी टक्कर ने दानापुर को हॉट सीट बना दिया है. एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव प्रत्याशी हैं, जबकि उनका मुकाबला आरजेडी के रीतलाल यादव से होना है.

दानापुर सीट से रामकृपाल, BJP का चौंकाने वाला कदम: बिहार विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो नाम ने सभी को चौंकाया था. वो नाम था पार्टी के दिग्गज रामकृपाल यादव का. हर तरफ एक ही चर्चा थी कि बीजेपी के बड़े नेता रामकृपाल यादव को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा?. क्योंकि रामकृपाल यादव की पहचान केन्द्र की राजनीतिक के तौर पर होती रही है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में रामकृपाल यादव ने इस राज से पर्दा उठाया.

रामकृपाल यादव से बात करते बिहार स्टेट हेड सुजीत कुमार झा (Etv bharat)

रामकृपाल को विधानसभा चुनाव में क्यों उतरना पड़ा?: रामकृपाल यादव से जब सवाल किया गया कि वे विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जबकि वे केंद्र की राजनीति कर रहे थे. इस पर रामकृपाल ने कहा कि वे पार्टी के एक सदस्य हैं और पार्टी ने जो फैसला किया वे उसे पूरा कर रहे हैं.

दानापुर सीट पर यादव Vs यादव की जंग: ईटीवी भारत से बातचीत में दानापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2025 के चुनाव में 200 पार करेगा और 14 अक्टूबर को नतीजें चौंकाने वाले होंगे.

लालू यादव पर क्या बोले रामकृपाल?: राजद सुप्रीमो के बारे में जब रामकृपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "लालू यादव उनके नेता रहे हैं और जब नेता की इच्छा होती है तो एक कार्यकर्ता को स्वाभाविक तौर पर सीट छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए. मेरे नेता का नाम आते ही मैं खुद ही कह दिया कि आप चुनाव लड़िये उनके लिए पूरी तरह से रिस्पेक्ट है. लेकिन उनके और हमारे बीच मतभेद हैं, नीतियों का मतभेद, विचारों का मतभेद, क्यों ये वह लालू यादव नहीं रहें जिनके लिए मैने त्याग किया था."

"पहले उनको जो गांव और गरीबों के लिए जो बेचैनी रहती थी अब वह खत्म हो गई है. अव वे अपने परिवार के लिए बेचैन रहते हैं. हमारा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी बेटी राज्यसभा में कैसे जाएगी, हमारी बेटी लोकसभा में कैसे जाएगी, हमारा और बेटा कैसे सेट होगा, और बेटी कैसे सेट होगी, अब वे परिवार तक ही सीमित हो गए हैं. इनके गठबंधन के नेता भी अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं. सोनिया गांधी जी यही सोच रही हैं कि मेरे रहते मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए. लालू यादव जी को भी यही चिंता है कि हमारा बेटा सीएम हो जाए. लेकिन दोनों का सपना कभी पूरा नहीं होगा."- रामकृपाल यादव, बीजेपी प्रत्याशी, दानापुर

प्रशांत किशोर पर क्या बोले रामकृपाल यादव? रामकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि प्रशांत किशोर ने अभी सिर्फ एक साल पहले पार्टी बनाई है. वे चाहते हैं कि संगठन का विस्तार हो और वे संगठन के विस्तार के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका नोटिस लेने वाला नहीं है. रामकृपाल नें कहा कि उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर को मुंह की खानी पड़ेगी.

"जनता प्रशांत किशोर की पार्टी को समर्थन देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी. यहां सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडी के बीच है. नीतीश कुमार जी ने जिस तरह के काम किया है मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें मत और आशीर्वाद मिलेगा. इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी." -

200 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा NDA: ईटीवी भारत के साथ बातचीत में रामकृपाल यादव ने दावा किया कि जो करंट है उसे देखकर लगता है कि 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और एक मजबूत सरकार बनेगी. रामकृपाल ने रीतलाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दानापुर की जनता अब अपराधी से उब चुकी है. उन्होंने कहा कि यहां दानापुर कैंट हैं, यहां के जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है, ऐसी जगह से कोई अपराधी जीत जाए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा. रामकृपाल यादव ने कहा कि यहां की जनता को अपने विधायक का नाम लेने में भी शर्म महसूस होती होगी.