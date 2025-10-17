ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव: बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले जाहेरस्थान में टेका माथा

घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है.

Babulal Soren submitting nomination to Returning Officer
निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपते बाबूलाल सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 3:29 PM IST

4 Min Read
जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव होना है. इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया है. इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे. इस तरह से बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की है.

नामांकन भरने से पहले बाबूलाल सोरेन ने अपने सरायकेला-खरसांवा में पैतृत गांव जिलिंगगोड़ा के जाहेरस्थान में पूजा अर्चना की. उन्होंने कुछ देर तक यहां ध्यान भी लगाया. इस दौरान बाबूलाल सोरेन पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए.

नामांकन भरने के बाद बाबूलाल सोरेन और अन्य नेताओं के बयान (Etv Bharat)

घाटशिला में झामुमो का है दबदबा

बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं. 2024 के चुनाव में उनका सामना रामदास सोरेन से हुआ था. मुकाबला एकतरफा नहीं था. रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे जबकि बाबूलाल को 75,910 वोट मिले थे. साल 2005 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी. साल 2009 में इस सीट पर झामुमो का कब्जा था. फिर 2014 में यह सीट बीजेपी के खाते में आ गई. हालांकि 2014 के पहले और उसके बाद बीजेपी कभी इस सीट पर जीत नहीं पाई. पिछले दो चुनावों से इस सीट पर झामुमो का कब्जा है.

बाबूलाल सोरेन बनाम सोमेश सोरेन

इस बार खास बात ये है कि मंत्री रहते रामदास सोरेन के असमय निधन की वजह से इस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है. इस बार बाबूलाल सोरेन के साथ दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन हैं. दोनों में एक समानता है. दोनों ने अपने-अपने पिता के सानिध्य में राजनीति सीखी है. खास बात है कि चंपाई सोरेन के लंबे समय तक झामुमो में रहने की वजह से रामदास सोरेन के साथ उनकी घनिष्ठता रही है. इस लिहाज से बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और समझते हैं. दोनों को एक दूसरी की कमी और खूबी का अंदाजा है.

Nomination by Babulal Soren
बाबूलाल सोरेन और चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी घाटशिला सीट

घाटशिला सीट पर सत्ताधारी महागठबंधन के साथ-साथ एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां मधुपुर और डुमरी वाले एक्सपेरिमेंट को नहीं दोहराया है. बिना मंत्री बनाए सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा गया है. एक तरह से मुख्यमंत्री ने जीत के प्रति अपने कांफिडेंस को दिखाया है जबकि दूसरी तरफ इस क्षेत्र से वाकिफ चंपाई सोरेन खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं.

घाटशिला में बीजेपी का चुनावी अभियान

पिता-पुत्र काफी दिनों से गांव-गांव घूम रहे हैं. बीजेपी के तमाम बड़े नेता घाटशिला में डेरा जमाए हुए हैं. लिहाजा, इस चुनाव के दिलचस्प होने की संभावना है और कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है.

Nomination by Babulal Soren
बाबूलाल मरांडी के साथ चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन (Etv Bharat)

झामुमो से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और बीजेपी से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हैं. इधर नामांकन को लेकर घाटशिला अनुमंडल कार्यालय पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा. सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किये गए थे. चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी. वहीं नामांकन के लिए अपने समर्थकों के साथ बाबूलाल सोरेन अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और नामांकन किया और समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए बाइक रैली निकाली.

यह चुनाव बीजेपी का एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और जीत सुनिश्चित है: बाबूलाल सोरेन, बीजेपी प्रत्याशी

वहीं बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने साफ कहा कि यह सरकार पूरी तरह फेल है और कोई काम नहीं हो रहा है. ऐसे में इस बार जनता का पूरा समर्थन हमें मिलेगा.

जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि बीजेपी की जीत से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन मदमस्त सरकार पर लगाम लगाने के लिए यह चुनाव जीतना जरूरी है.

