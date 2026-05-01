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4 मई को वोटों की गिनती से पहले बीजेपी ने कोलकाता में हाई-लेवल मीटिंग बुलाई

बंगाल में काउंटिंग से पहले बीजेपी ने कोलकाता में हाई लेबल मीटिंग बुलाई है. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

BJP calls high level meeting
भारतीय जनता पार्टी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 10:44 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में वोटों की गिनती की तैयारियों का रिव्यू करने और उन्हें मजबूत करने के लिए शनिवार को कोलकाता में एक जरूरी हाई-लेवल मीटिंग करने वाली है.

काउंटिंग प्रोसेस से पहले पार्टी के एक्टिव मोड में आने के साथ, मीटिंग में स्ट्रेटेजी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड-लेवल की तैयारी पर फोकस किया जाएगा ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर आसानी से मॉनिटरिंग हो सके.

सूत्रों के मुताबिक, 'लीडरशिप बूथ-लेवल मैनेजमेंट, काउंटिंग-डे प्रोटोकॉल और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को देखेगी ताकि प्रोसेस को आसान बनाया जा सके. उम्मीद है कि काउंटिंग का दिन पास आने पर यह मीटिंग पार्टी के अप्रोच को फाइनल करने में अहम भूमिका निभाएगी.'

सूत्र ने आगे कहा, 'चुनाव कैंपेन के दौरान तैनात सभी 'प्रवासी' (बाहर के नेता), जिनमें सांसद और विधानसभा सदस्य शामिल हैं, को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया है. इन नेताओं को अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं और वे अपने-अपने इलाकों से डिटेल्ड फीडबैक और अपडेट देंगे.'

पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग में खास सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला. जहां टीएमसी का कहना है कि उसकी वेलफेयर स्कीमें सत्ता में वापसी पक्का करेंगी, वहीं बीजेपी का नैरेटिव करप्शन के आरोपों और लॉ-एंड-ऑर्डर के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस है.

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावों के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के मुताबिक पश्चिम बंगाल (फेज-II) में शाम 7:45 बजे तक 91.66 परसेंट वोटिंग हुई. 23 अप्रैल को हुए फेज-I चुनाव में 93.19 परसेंट वोटिंग हुई, जिससे दोनों फेज में कुल मिलाकर 92.47 परसेंट वोटिंग हुई.

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