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BJP पैसे देकर कांग्रेस के 17 विधायकों को पार्टी में लाई: पूर्व उपमुख्यमंत्री ईश्वरप्पा

पूर्व उपमुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के लिए कांग्रेस पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया.

BJP brought 17 Congress MLAs by Paying Money, Former Deputy CM Eshwarappa on Karnataka Council Polls
पूर्व उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 10:21 PM IST

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शिवमोग्गा (कर्नाटक): पूर्व उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस-वोट हासिल करने के लिए विधायकों को खरीदने में लगी हुई थी. उन्होंने कहा, "कर्नाटक के लोग ऐसे भ्रष्टाचार को वैसे ही नकार देंगे जैसे उन्होंने पिछले चुनावों में BJP की ऐसी ही चालों को नकार दिया था."

ईश्वरप्पा ने कहा कि BJP ने कांग्रेस के 17 विधायकों को पार्टी में शामिल किया था. शिवमोग्गा प्रेस ट्रस्ट भवन में क्रॉस-वोटिंग पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और विपक्ष को घटनाक्रम पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "लेकिन, बदकिस्मती से, राज्य में विधायकों की खरीद-फरोख्त का ट्रेंड जारी है."

ईश्वरप्पा ने कहा, "पहले 17 नेताओं ने पैसे लेकर कांग्रेस छोड़ी और BJP में शामिल होकर चुनाव जीते. यह सिर्फ कुछ समय के लिए मिली सफलता थी. लेकिन, बाद में BJP बर्बाद हो गई. जो हालत BJP सरकार की हुई, वही हालत कांग्रेस की भी होगी. मुख्यमंत्री को उन लोगों की जांच का आदेश देना चाहिए जिन्होंने क्रॉस-वोटिंग में मदद की."

पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद और प्रियांक खड़गे अर्बन नक्सल की तरह बात करते हैं और बर्ताव करते हैं. उन्होंने कहा, "वे हिरण्य कश्यप की तरह बर्ताव कर रहे हैं. वे सोनिया और राहुल के गुलाम हैं, जो देश में सिर्फ तीन राज्यों में राज कर रहे हैं और भविष्य में गायब हो जाएंगे."

ईश्वरप्पा वर्तमान में आरएसएस में हैं. पिछले साल ईश्वरप्पा ने कहा था कि जो भी RSS में दखल देगा, उसे नुकसान होगा और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

कुरुबा समुदाय के लिए ST का दर्जा देने की मांग वाले एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पूर्व BJP नेता ने कहा कि सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर RSS की मौजूदगी को नियंत्रित करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने से उनकी अपनी बर्बादी हो सकती है. उन्होंने कहा कि देश में RSS पर बैन लगाने वाले सबसे बड़े नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन RSS अभी भी जिंदा है.

ईश्वरप्पा ने कहा कि RSS ने कई बार मुश्किल समय में देश की मदद की है, और कहा कि संघ ने कोविड-19 महामारी के दौरान सड़कों पर लोगों की सेवा करके जान बचाने में मदद की.

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