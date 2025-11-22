जम्मू-कश्मीर में 'बिजली टैरिफ' पर घमासानः बीजेपी ने CM पर 'चुनावी धोखाधड़ी' का लगाया आरोप
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा एनसी चुनावी वादे पूरे करने के बजाय, लोगों को परेशान कर रही है.
Published : November 22, 2025 at 7:47 PM IST
जम्मू: उमर अब्दुल्ला सरकार ने पीक आवर्स में 20 परसेंट बिजली टैरिफ का प्रस्ताव दिया है. विपक्षी पार्टियों ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री पर अपने वादों से यू-टर्न लेने का आरोप लगाया है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) सुनील शर्मा ने तीखा हमला किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 'चुनावी धोखाधड़ी' करने का आरोप लगाया है.
सुनील ने CM पर हमला करते हुए कहा, "पहले आपने चुनाव घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के हर घर में मुफ़्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन एक साल के अंदर ही, किए गए वादों को पूरा करने के बजाय, आपने पीक-आवर में बिजली के इस्तेमाल के चार्ज में 20 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करके लोगों को लूटने का प्रस्ताव दिया है."
LOP ने उमर अब्दुल्ला पर हमला करते हुए एक कदम और आगे बढ़कर उन्हें चुनौती दी कि वे बताएं कि जम्मू-कश्मीर में अब तक कितने घरों को मुफ्त बिजली मिली है. उन्होंने चुनौती दी, "अगर आपमें थोड़ी भी ईमानदारी बची है, तो आपको बताना चाहिए कि कितने लोगों को यह तथाकथित 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिली है, क्योंकि लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है."
BJP नेता ने कहा कि उनकी पार्टी, सरकार के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ेगी. क्योंकि इस कदम का मकसद आम नागरिकों पर और ज़्यादा पैसे का बोझ डालना है.
सुनील शर्मा ने कहा, "सरकार के इस गलत, शोषण करने वाले और जनविरोधी फैसले से व्यापारियों, ग्राहकों और राजनीतिक पार्टियों समेत अलग-अलग तबके के लोगों का गुस्सा भड़क गया है. चुनावी वादे पूरे करने के बजाय, NC सरकार लोगों को सज़ा दे रही है. उन्हें तुरंत यह प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए."
