कांग्रेस झारखंड में छात्र प्रदर्शन पर चुप क्यों है? BJP ने दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया
बीजेपी नेता मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर "दोहरा रवैया" अपना रही है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : August 11, 2026 at 4:04 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को विपक्षी कांग्रेस की आलोचना की और उस पर छात्र प्रदर्शन, पेपर लीक और अलग-अलग राज्यों में छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस एक्शन पर "दोहरा रवैया" अपनाने का आरोप लगाया.
नई दिल्ली में इस मुद्दे पर बोलते हुए, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि जब BJP या उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों में घटनाएं होती हैं तो विपक्ष इस्तीफे और जवाबदेही की मांग करता है, लेकिन जब कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों में ऐसी ही घटनाएं होती हैं तो वह चुप रहता है.
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी, जबकि झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर चुप है, जो विपक्षी पार्टियों के "दोहरा रवैये" को दिखाता है.
विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर घायल हुए और बाद में मेडिकल इलाज की जरूरत वाले छात्रों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए, बीजेपी नेता ने सवाल किया कि संबंधित मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया. पार्टी ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए एक जैसा मापदंड होना चाहिए, न कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अलग-अलग मापदंड लागू करने चाहिए.
बीजेपी सांसद मदन राठौड़ ने संसद में बार-बार बाधा डालने के लिए भी विपक्ष की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने पहले NEET मुद्दे पर चर्चा की मांग की और बाद में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन सरकार के चर्चा के लिए सहमत होने और मंत्री के इस्तीफे के बाद भी कार्यवाही में व्यवधान डालना जारी रखा.
उन्होंने कहा कि बार-बार व्यवधान से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और उन्होंने विपक्षी सांसदों से बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय सदन के अंदर बहस में हिस्सा लेने की अपील की.
बीजेपी नेता ने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा लेने को तैयार नहीं थीं, जिसमें वंदे मातरम के अपमान से निपटने के लिए प्रस्तावित नियम, और पेपर लीक मामलों में गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा, जिसमें उम्रकैद और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है, का प्रस्ताव करने वाले बिल शामिल था.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने सवाल किया कि JPSC चेयरमैन के कथित तौर पर इस मामले में शामिल पाए जाने और गिरफ्तार किए जाने के बाद विपक्ष मुख्यमंत्री या राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहा है.
बीजेपी ने राज्य विधानसभा तक मार्च के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर बल प्रयोग को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की और सवाल किया कि क्या घायल हुए छात्रों के लिए सिर्फ अफसोस जताना काफी था. बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस नेतृत्व संबंधित मुख्यमंत्री या मंत्री से जवाबदेही की मांग क्यों नहीं कर रहा है.
इसी तरह, उन्होंने पंजाब में कथित पेपर लीक का भी जिक्र किया और आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने सवाल किया कि इस मुद्दे पर न तो मुख्यमंत्री और न ही संबंधित मंत्री ने इस्तीफा दिया.
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