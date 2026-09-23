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भाजपा ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए

नई दिल्ली : भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए. विनय सहस्रबुद्धे को भाजपा की दिल्ली इकाई का प्रभारी बनाया गया, जामयांग नामग्याल और दर्शना जरदोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया.