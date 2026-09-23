भाजपा ने अनिल बलूनी को दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, बनाया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर
भाजपा ने अनिल बलूनी को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर बनाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 5:21 PM IST
देहरादून: भाजपा हाईकमान की तरफ से आज उत्तराखंड के लिए दो बड़े फैसले लिए गए. पहला फैसला उत्तराखंड प्रदेश भाजपा प्रभारी और सह प्रभारियों के बदलाव को लेकर किया गया. दूसरा फैसला गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी की जिम्मदारी बढ़ाने पर लिया गया. अनिल बलूनी को भाजपा के संवहन विभाग का समन्वयक बनाया गया है.
उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लगातार तीसरी बार उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अब उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा के संवहन विभाग (कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट) के समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए भाजपा में उनका कद और बढ़ा दिया है.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने संवहन विभाग के समन्वयक पद पर श्री अनिल बलूनी एवं मीडिया विभाग के संयोजक पद पर श्री आशीष उषा अग्रवाल की नियुक्ति है।— BJP (@BJP4India) September 23, 2026
ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। pic.twitter.com/aPEnsQtkpp
वहीं भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की भी बदली कर दी है. भाजपा प्रदेश प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम को हटाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव को उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है. हालांकि राम माधव को तमिलनाडु राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है.
उधर, सह प्रभारी रहीं रेखा वर्मा के बदले नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही अरविंद मेनन को भी उत्तराखंड का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है.
बता दें कि 2027 के शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले हुए इन बदलाव से भाजपा को बड़ी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है.
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