अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की कमान, आरपी सिंह बोले, पीएम मोदी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की करते हैं बात
अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का कमान सौंपा गया है. इस पर ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना ने आरपी सिंह से बात की.
Published : May 28, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चार राज्यों में अपने अध्यक्षों में बदलाव किया है. इस बदलाव पर पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि भाजपा हर कार्यकर्ता को मौका देती है और कुशल नेतृत्व का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि, पार्टी में पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है. आरपी सिंह ने ये बात ईटीवी भारत से बातचीत में कही.
हरियाणा में पहली बार एक महिला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. इस पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण की लगातार बात करते रहे हैं. हमारी पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चला रही है."
उन्होंने कहा कि, हरियाणा की नई भाजपा अध्यक्ष पार्टी की पुरानी और अनुभवी कार्यकर्ता हैं. उनके नेतृत्व में पार्टी हरियाणा में और मजबूती से आगे बढ़ेगी." पंजाब के नए अध्यक्ष के बारे में बोलते हुए आरपी सिंह ने कहा कि वहां जल्द चुनाव होने वाले हैं. किसान सरकार के शासन में जनता काफी त्रस्त है.
उन्होंने कहा कि, पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. ऐसी स्थिति में इस बार पंजाब की जनता भाजपा का साथ देगी. दिल्ली के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा पर आरपी सिंह ने कहा कि वे पार्टी के पुराने नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं. उनके अनुभव से दिल्ली इकाई को मजबूती मिलेगी.
वहीं युवा चेहरों को प्राथमिकता, संगठन और सरकार में बदलाव की संभावना के सवाल पर जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता आर पी सिंह ने इस सवाल पर कि क्या जल्द ही केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ-साथ संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और युवा चेहरों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि, "पार्टी ने युवा चेहरों को वरीयता दी है. कई राज्यों में युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं.
उन्होंने कहा, "हम कुशल नेतृत्व, संतुलन और मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ते हैं. यही पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, जिसमें हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है." पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन बदलावों का मकसद संगठन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाना तथा आगामी चुनावों की तैयारी को मजबूत करना है. भाजपा इन बदलावों के जरिए नए नेतृत्व को जिम्मेदारी देकर अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
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