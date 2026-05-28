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अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की कमान, आरपी सिंह बोले, पीएम मोदी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की करते हैं बात

अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की कमान, इस पर क्या बोले बीजेपी के आरपी सिंह ( ETV Bharat and Facebook )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चार राज्यों में अपने अध्यक्षों में बदलाव किया है. इस बदलाव पर पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि भाजपा हर कार्यकर्ता को मौका देती है और कुशल नेतृत्व का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि, पार्टी में पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है. आरपी सिंह ने ये बात ईटीवी भारत से बातचीत में कही. हरियाणा में पहली बार एक महिला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. इस पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण की लगातार बात करते रहे हैं. हमारी पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चला रही है." भाजपा ने चार राज्यों में अपने अध्यक्षों में बदलाव किया, क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि, हरियाणा की नई भाजपा अध्यक्ष पार्टी की पुरानी और अनुभवी कार्यकर्ता हैं. उनके नेतृत्व में पार्टी हरियाणा में और मजबूती से आगे बढ़ेगी." पंजाब के नए अध्यक्ष के बारे में बोलते हुए आरपी सिंह ने कहा कि वहां जल्द चुनाव होने वाले हैं. किसान सरकार के शासन में जनता काफी त्रस्त है.