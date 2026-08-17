नितिन नबीन की नई टीम में वसुंधरा-स्मृति ईरानी को मिली बड़ी जिम्मेदारी...क्या बोले अनिल एंटनी
नितिन नबीन की नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की महामंत्री के रूप में वापसी हुई है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 17, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई टीम का ऐलान कर दिया है. स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है. कुल 65 नेताओं की लिस्ट में पार्टी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए हैं. इनमें 13 महिलाएं हैं.
बीजेपी की नई टीम से जुड़े प्रमुख बिंदु, युवा और अनुभवी नेतृत्व का उचित संतुलन
1. लंबे समय से एबीवीपी कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े को उनके कुशल सांगठनिक क्षमता के लिए फिर से महामंत्री बनाया गया
2. पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दुबारा महामंत्री की जिम्मेदारी मिली.
3. आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को मिली महामंत्री की जिम्मेदारी
4. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रखर वक्ता स्मृति ईरानी की महामंत्री के रूप में वापसी
5. संघ के प्रचारक रहे लेखक-चिंतक राम माधव की उपाध्यक्ष के रूप में वापसी
6. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद, युवा नेत्री संगीता यादव बनी राष्ट्रीय सचिव
7. उत्तर-पूर्व से युवा नेता मृगांक बर्मन बने राष्ट्रीय सचिव
3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है, उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, बिप्लव देब शामिल हैं.
समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व
1. चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी बने राष्ट्रीय महासचिव
2. करीब 40 प्लस प्रतिशत सदस्य वंचित समाज से है
3. नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है
4. त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री एवं युवा नेता बिप्लव देव बने राष्ट्रीय महामंत्री
5. आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमिलनाडु के मा व्यंकटेशन बने राष्ट्रीय सचिव
संगठन और पेशेवर विशेषज्ञता का उचित समन्वय
पूर्व यूपी संगठन मंत्री सुनील बंसल फिर से बने महा मंत्री वहीं और राम माधव की टीम में वापसी.
जेएनयू में एबीवीपी कार्यकर्ता रहे और वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ स्वदेश सिंह बने बीजेपी की नई टीम में राष्ट्रीय सचिव.
कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ मधुचंद्रा कर बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
कर्नाटक के प्रोफेसर एम नागराज बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
नई टीम में निरंतरता के साथ परिवर्तन का संतुलन
40 से कम उम्र के 6 सदस्य, 40 से 49 की उम्र के 15 सदस्य और 50 से 59 के 21 सदस्य को राष्ट्रीय टीम में स्थान
2029 के चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखकर टीम का गठन
क्या बोले अनिल एंटनी
बता दें कि, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता संदीप पाठक, अनिल एंटनी, रोहन गुप्ता समेत 16 सचिव बनाए हैं. अनिल एंटनी ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि, पीएम मोदी के विकसित भारत की सोच के साथ वे आगे बढ़ेंगे.
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