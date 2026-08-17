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नितिन नबीन की नई टीम में वसुंधरा-स्मृति ईरानी को मिली बड़ी जिम्मेदारी...क्या बोले अनिल एंटनी

अनिल एंटनी, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी (डिजाइन इमेज) ( ETV Bharat, ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई टीम का ऐलान कर दिया है. स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है. कुल 65 नेताओं की लिस्ट में पार्टी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए हैं. इनमें 13 महिलाएं हैं. बीजेपी की नई टीम से जुड़े प्रमुख बिंदु, युवा और अनुभवी नेतृत्व का उचित संतुलन 1. लंबे समय से एबीवीपी कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े को उनके कुशल सांगठनिक क्षमता के लिए फिर से महामंत्री बनाया गया 2. पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दुबारा महामंत्री की जिम्मेदारी मिली. 3. आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को मिली महामंत्री की जिम्मेदारी 4. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रखर वक्ता स्मृति ईरानी की महामंत्री के रूप में वापसी 5. संघ के प्रचारक रहे लेखक-चिंतक राम माधव की उपाध्यक्ष के रूप में वापसी 6. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद, युवा नेत्री संगीता यादव बनी राष्ट्रीय सचिव 7. उत्तर-पूर्व से युवा नेता मृगांक बर्मन बने राष्ट्रीय सचिव 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है, उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, बिप्लव देब शामिल हैं. समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व 1. चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी बने राष्ट्रीय महासचिव 2. करीब 40 प्लस प्रतिशत सदस्य वंचित समाज से है