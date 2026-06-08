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बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया

भारतीय जनता पार्टी ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने रविवार को कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों के साथ-साथ कर्नाटक में 2026 के लिए द्विवार्षिक विधान परिषद चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की. राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से प्रोफ़ेसर डॉ. एम. नागराज को उम्मीदवार बनाया है. कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के लिए पार्टी ने लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है. इस बीच देश भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं क्योंकि संसद के उच्च सदन की सीटों के लिए उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा तेजी से नजदीक आ रही है.