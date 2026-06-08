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बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया

बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए कर्नाटक से प्रोफेसर डॉ. एम. नागराज और मध्य प्रदेश से महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है.

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भारतीय जनता पार्टी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 9:06 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने रविवार को कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनावों के साथ-साथ कर्नाटक में 2026 के लिए द्विवार्षिक विधान परिषद चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की.

राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से प्रोफ़ेसर डॉ. एम. नागराज को उम्मीदवार बनाया है. कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के लिए पार्टी ने लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है.

इस बीच देश भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं क्योंकि संसद के उच्च सदन की सीटों के लिए उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा तेजी से नजदीक आ रही है.

18 जून को होने वाले चुनावों में दस राज्यों की 24 सीटों के लिए मुकाबला होगा, जिससे विधायी निकाय में बड़े बदलाव की संभावना बनेगी. चुनाव आयोग ने 1 जून को इन 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी की थी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है.

इन 24 सीटों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में चार-चार सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन-तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में एक-एक सीट शामिल है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक-एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी की गई थी. बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और पार्टी नेता रजनीश अग्रवाल ने मध्य प्रदेश से आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई.

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