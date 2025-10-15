ETV Bharat / bharat

उपचुनाव: BJP ने नगरोटा, बडगाम और नुआपाड़ा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर होने वाली उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

उपचुनाव: BJP ने नगरोटा, बडगाम और नुआपाड़ा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 5:47 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. पार्टी ने जम्मू संभाल की नगरोटा सीट से देवयानी राणा (Devyani Rana) और कश्मीर की बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है. दोनों सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

नगरोटा सीट भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के 31 अक्टूबर, 2024 को निधन के बाद खाली हुई थी. उन्होंने 2024 का विधानसभा चुनाव नगरोटा से जीता था. देवयानी राणा दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं. जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2024 में बडगाम और गांदरबल दो सीटों से विधानसभा चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने बडगाम सीट छोड़ दी थी और गांदरबल सीट को बरकरार रखा था. जिसके कारण बडगाम में उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी.

भाजपा को छोड़कर, जम्मू-कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों ने अभी तक इन दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. हालांकि, 'जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी' के पूर्व प्रवक्ता मोहिउद्दीन मुंतजिर ने बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है. मुंतजिर ने हाल ही में 'अपनी पार्टी' से इस्तीफा दे दिया था.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 6, पीडीपी ने 3, आम आदमी पार्टी ने 1, माकपा ने 1, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने 1, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 और 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी. बाद में छह निर्दलीय उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे. कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं हुई थी. उसने सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की थी.

नुआपाड़ा से जय ढोलकिया होंगे भाजपा उम्मीदवार

इसी तरह, भाजपा ने ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए जय ढोलकिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया. नुआपाड़ा विधानसभा सीट ढोलकिया के पिता और बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता राजेंद्र ढोलकिया के पिछले आठ सितंबर को निधन के बाद खाली हुई थी.

नुआपाड़ा से जय ढोलकिया होंगे भाजपा उम्मीदवार (IANS)

इससे पहले, जय ढोलकिया के बीजद के टिकट पर उपचुनाव लड़ने की अटकलें थीं. हालांकि, पाला बदलते हुए वह 11 नवंबर को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा सूत्रों के मुताबिक, ढोलकिया 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी और उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. नुआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होना है, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी नेता घासीराम माझी को नुआपाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजद ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है.

