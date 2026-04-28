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Maharashtra MLC Polls: BJP ने पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया, प्रज्ञा सातव को भी मिला टिकट

Maharashtra MLC Polls: BJP ने पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया, प्रज्ञा सातव को भी मिला टिकट ( ETV Bharat )

मुंबई: बीजेपी ने 12 मई को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव (Maharashtra MLC Polls) के लिए अपने पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने पूर्व विधायक प्रमोद जठार, संजय भेंडे, माधवी नाईक, विवेक कोल्हे और सुनील विनायक कर्जतकर को उम्मीदवार बनाया है. प्रज्ञा सातव को उपचुनाव के लिए टिकट दिया गया है. सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि BJP आगामी विधान परिषद चुनाव में किसे मौका देगी, क्योंकि कई नेता टिकट पाने की कोशिश में लगे थे. आखिर में पार्टी ने इन पांच नेताओं के नाम फाइनल किए. महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची (ETV Bharat) खास बात यह है कि इस बार एक भी मौजूदा विधायक को मौका नहीं दिया गया है. प्रज्ञा सातव, जो हाल ही में BJP में शामिल हुई हैं, पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधान परिषद की सदस्य थीं. कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद, सातव को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा. उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है. इसलिए, BJP ने अब इस सीट के लिए सातव की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है. बाकी चार उम्मीदवार नए चेहरे हैं, जबकि इस बार कई पुराने लोगों को किनारे कर दिया गया है. इस वजह से, केशव उपाध्ये और माधव भंडारी जैसे नेताओं को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. हालांकि BJP ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन 'महायुति' और विपक्षी 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) के दूसरे घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा का अभी इंतजार है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार रात 'नंदनवन' बंगले पर खास नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है. उम्मीद है कि इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवसेना चुनावी मैदान में उतरने के लिए 10वां उम्मीदवार— खासकर बच्चू कडू —उतारेगी.