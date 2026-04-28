Maharashtra MLC Polls: BJP ने पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया, प्रज्ञा सातव को भी मिला टिकट
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रमोद जठार, संजय भेंडे, माधवी नाईक, विवेक कोल्हे और सुनील विनायक कर्जतकर को उम्मीदवार बनाया है.
Published : April 28, 2026 at 10:57 PM IST
मुंबई: बीजेपी ने 12 मई को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव (Maharashtra MLC Polls) के लिए अपने पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने पूर्व विधायक प्रमोद जठार, संजय भेंडे, माधवी नाईक, विवेक कोल्हे और सुनील विनायक कर्जतकर को उम्मीदवार बनाया है. प्रज्ञा सातव को उपचुनाव के लिए टिकट दिया गया है.
सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि BJP आगामी विधान परिषद चुनाव में किसे मौका देगी, क्योंकि कई नेता टिकट पाने की कोशिश में लगे थे. आखिर में पार्टी ने इन पांच नेताओं के नाम फाइनल किए.
खास बात यह है कि इस बार एक भी मौजूदा विधायक को मौका नहीं दिया गया है. प्रज्ञा सातव, जो हाल ही में BJP में शामिल हुई हैं, पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधान परिषद की सदस्य थीं. कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद, सातव को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा. उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है. इसलिए, BJP ने अब इस सीट के लिए सातव की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है. बाकी चार उम्मीदवार नए चेहरे हैं, जबकि इस बार कई पुराने लोगों को किनारे कर दिया गया है. इस वजह से, केशव उपाध्ये और माधव भंडारी जैसे नेताओं को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है.
हालांकि BJP ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन 'महायुति' और विपक्षी 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) के दूसरे घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा का अभी इंतजार है.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार रात 'नंदनवन' बंगले पर खास नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है. उम्मीद है कि इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवसेना चुनावी मैदान में उतरने के लिए 10वां उम्मीदवार— खासकर बच्चू कडू —उतारेगी.
विधानसभा में अपनी-अपनी संख्या के आधार पर, सत्ताधारी महायुति गठबंधन विधान परिषद चुनाव में आठ सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी को एक सीट मिलने की संभावना है.
हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने यह रुख अपनाया है कि यह चुनाव बिना किसी मुकाबले के होना चाहिए, लेकिन शिवसेना नेतृत्व से मिले संकेतों से पता चलता है कि वे 10वां उम्मीदवार उतारने का इरादा रखते हैं. इस 10वीं सीट के लिए, पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी से वोट हासिल करने पर है.
इस बीच, ऐसी अटकलें हैं कि NCP (अजीत पवार गुट) के जरिये NCP (शरद पवार गुट) के वोटों को बांटने की एक रणनीति बनाई जा रही है. हालांकि, राजनीतिक हलकों में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह संभावित दांव आखिरकार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका देगा. NCP (अजीत पवार गुट) के पास भी नॉमिनेशन के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं. इसलिए, यह देखना बाकी है कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आखिरकार किसे चुनेंगी.
महा विकास अघाड़ी में उलझन
इस बीच, विधान परिषद चुनाव को लेकर महा विकास अघाड़ी में कन्फ्यूजन बना हुआ है. नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन महा विकास अघाड़ी (MVA) अभी तक उद्धव ठाकरे की संभावित उम्मीदवारी के बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं कर पाया है. MVA के नेता इस बात पर अड़े हैं कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में जाना चाहिए. हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ठाकरे खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं. इसलिए, शिवसेना (UBT) गुट के नेता फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सबके सामने कहा है कि उद्धव ठाकरे को वाकई विधान परिषद में जाना चाहिए. कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस सीट पर अपना दावा तभी छोड़ेगी जब उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने के लिए मान जाएंगे; नहीं तो, कांग्रेस उद्धव ठाकरे के लिए तय सीट पर अपना दावा करने का इरादा रखती है.
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