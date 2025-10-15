बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर, आनंद मिश्रा सहित 12 नामों की घोषणा
बिहार बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. कुल 83 नामों की घोषणा हो चुकी है.
Published : October 15, 2025 at 5:11 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों को जगह दी गई है. इसमें प्रमुख है कि अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जगह दी गई है, वहीं बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है.
किसे-किसे उम्मीदवार बनाया गया ? : बीजेपी ने अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदार नाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार, बाढ़ से डॉ. सियाराम सिंह, अगिआंव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से आनंद मिश्रा (IPS ) को उम्मीदवार बनाया है.
बक्सर की लड़ाई में आनंद मिश्रा की एंट्री : बक्सर की लड़ाई हमेशा से दिलचस्प होती है. बक्सर विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के अंदर संग्राम मचा था. एक ओर पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने चहेते को टिकट दिलाना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ आधे दर्जन कार्यकर्ताओं ने दावा ठोक रखा था. केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर में उम्मीदवार बनाया है.
कल ज्वाइनिंग, आज टिकट : मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनीं हैं. कल ही वह बीजेपी में शामिल हुई हैं. बीजेपी का जब पहला लिस्ट जारी हुआ था उसमें दरभंगा की सभी सीटों की घोषणा हुई थी पर अलीनगर का नाम इसमें नहीं था. चूंकि बीजेपी ने बेनीपट्टी से विनोद नारयण झा को उम्मीदवार बनाया था ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अलीनगर से उम्मीदवार बनेंगी. आखिरकार उसपर मुहर लग गई है.
सिटिंग MLA का टिकट कटा : बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का भी टिकट कट गया है. यहां से डॉ. सियाराम सिंह को जगह दी गई है. जब कल 71 नामों की घोषणा हुई थी उसवक्त भी कुछ विधायकों का पत्ता कट गया था.
