बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर, आनंद मिश्रा सहित 12 नामों की घोषणा

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों को जगह दी गई है. इसमें प्रमुख है कि अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जगह दी गई है, वहीं बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है.

किसे-किसे उम्मीदवार बनाया गया ? : बीजेपी ने अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदार नाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार, बाढ़ से डॉ. सियाराम सिंह, अगिआंव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से आनंद मिश्रा (IPS ) को उम्मीदवार बनाया है.

ये रही पूरी लिस्ट (ETV Bharat)

बक्सर की लड़ाई में आनंद मिश्रा की एंट्री : बक्सर की लड़ाई हमेशा से दिलचस्प होती है. बक्सर विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के अंदर संग्राम मचा था. एक ओर पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने चहेते को टिकट दिलाना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ आधे दर्जन कार्यकर्ताओं ने दावा ठोक रखा था. केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर में उम्मीदवार बनाया है.