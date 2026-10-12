CEC के खिलाफ प्रदर्शन से एनडीए में हलचल! BJP और सहयोगी दलों के रुख अलग-अलग
भाजपा ने विपक्ष के प्रदर्शन को चुनावी हार की हताशा, वंशवादी-राजनीति बचाने का प्रयास और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करार दिया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट
Published : October 12, 2026 at 8:34 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शनों पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर समेत पार्टी के नेताओं ने इन प्रदर्शनों को चुनावी हार की हताशा, वंशवादी राजनीति बचाने का प्रयास और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बताया है.
वार पलटवार की इस लड़ाई में जहां इंडिया गठबंधन की पार्टियों से भाजपा लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का प्रदर्शन भी गले की हड्डी बनता जा रहा है. मगर अंदरखाने NDA गठबंधन के कुछ नेता जिनमें लोजपा और कुछ अन्य पार्टियां भी, जिस तरह से SIR पर दबी जुबान में पारदर्शिता की बात कर रही हैं उसे लेकर एनडीए गठबंधन में हलचल जरूर हैं और दबाव की राजनीति हावी है.
इंडिया ब्लॉक ने 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च, चुनाव आयोग तक मार्च, आकाशवाणी भवन में धरना और 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च जैसे कार्यक्रमों की पहले ही घोषणा की थी. राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए CEC के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर युवाओं-महिलाओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया.
सोमवार को इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन था मगर इस प्रदर्शन को भाजपा ने 'सेव डायनेस्टी' (वंशवाद बचाओ) मार्च करार दिया. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा, "इंडिया अलायंस राहुल को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं. वे बार-बार उन्हें स्थापित और री-लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं."
उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) में राहुल के "मुझ पर भरोसा करो" वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर भी उनके नेतृत्व को लेकर सवाल हैं. अखिलेश यादव, डीएमके और अन्य सहयोगियों की अनुपस्थिति को गठबंधन की कमजोरी बताया. चौहान ने "सेव डेमोक्रेसी मार्च" को "सेव डायनेस्टी मार्च" कहा और आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक परिवार और वंशवादी राजनीति बचाना चाहता है.
उन्होंने कहा कि अगर जीत हो तो "डेमोक्रेसी जिंदाबाद", हार हो तो "चुनाव आयोग मुर्दाबाद". उन्होंने स्वच्छ मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताया और कांग्रेस पर फर्जी वोटों से लगाव का आरोप लगाया.
शिवराज ने कहा कि जब वे जीतते हैं तो लोकतंत्र ठीक है, जब हारते हैं तो चोरी. उन्होंने कहा कि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना आदि में जीत कैसे हुई?
आकाशवाणी भवन में धरने पर उन्होंने कहा कि असली युवा विकास के लिए काम करते हैं, जबरदस्ती परिसर में घुसकर नहीं बैठते. उन्होंने विरोध को जनादेश का अपमान और अराजकता फैलाने की कोशिश बताया. चौहान ने कहा कि बैलेट पेपर के युग में लौटने की मांग बूथ कैप्चरिंग और पुरानी अव्यवस्था की वापसी है.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि जनता विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है.
राहुल गांधी हवा हवाई नेता: भाजपा
वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यालय में ही विपक्ष के इस मार्च पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि राहुल गांधी हवा हवाई नेता हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल का पूरा राजनीतिक स्टाइल ही "हवा हवाई" है, खोखले बयान, निराधार आरोप, खोखले विरोध और खोखले तथ्य.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल बार-बार आरोप लगाते हैं और बाद में कोर्ट में माफी मांगते हैं; यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि धूल उनके अपने चेहरे पर थी, लेकिन वे आईना साफ करते रहे वो भी 99 चुनाव हारने तक.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल चुनाव आयोग, ईवीएम, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य संस्थाओं पर बारी-बारी से आरोप लगाते हैं. अब स्थिति सड़क-स्तरीय भाषा और निराधार आरोपों तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा, "देश को शोर नहीं, सच्चाई चाहिए; आरोप नहीं, सबूत चाहिए; राजनीतिक बयान नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए."
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने पर सबूत मांगे गए लेकिन राहुल चुप रहे. भाजपा ने आरोप लगाया कि इसपर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि अदालत राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बन सकती.
अनुराग ठाकुर ने राहुल पर अस्थिरता, अराजकता फैलाने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और भारत की वैश्विक छवि खराब करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश ने कभी नेता प्रतिपक्ष से ऐसी "नाटकीयता और नखरे" नहीं देखे. भाजपा का साफ रुख है कि ये विरोध चुनावी हार की हताशा का परिणाम हैं.
पार्टी नेताओं ने इसे 'डेली ड्रामा', 'स्ट्रीट अनार्की' और जनादेश का अपमान बताया. उन्होंने कहा कि देश संसद से चलेगा, सड़कों से नहीं. SIR को मृत, डुप्लिकेट और शिफ्ट हुए लोगों के नामों की सफाई बताया गया, न कि पात्र मतदाताओं को बाहर करने की कोशिश. यही नहीं, भाजपा इसे विदेशी ताकतों से मिलीभगत और अराजकता फैलाने के आरोप भी लगा रही है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को पुलिस ने बैरिकेड कर रोका जरूर, इसके बावजूद विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए.
जहां भाजपा इसे अराजकतावादियों का "फ्लॉप शो" बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा बता रहा है. भाजपा का तर्क है कि जब विपक्ष जीतता है तो संस्थाएं ठीक हैं, हार पर हमला शुरू हो जाता है. पार्टी स्वच्छ मतदाता सूची और जनादेश के सम्मान पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष पारदर्शिता और CEC के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है. यह विवाद जारी है और दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं.
NDA के सहयोगी दलों का रुख
उधर, भाजपा जहां चुनाव आयोग का पूरा बचाव कर रही है, NDA के कुछ सहयोगी दलों ने भी SIR को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता और स्पष्टीकरण की मांग की थी.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SIR का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूची की सफाई जरूरी है, लेकिन अगर नागरिकों के मन में कोई संदेह है तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर लोगों का चुनावी व्यवस्था में विश्वास डगमगाता है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा. चुनाव आयोग को और अधिक मजबूती से स्पष्टीकरण देना चाहिए."
चर्चा है कि पासवान के पिछले दिनों दिए गए इस बयान के बाद से ही इस मुद्दे को लेकर NDA में भी मंथन चल रहा है.
जबकि चिराग पासवान ने जोर दिया था कि वह सरकार का हिस्सा होने के नाते किसी का बचाव नहीं करेंगे, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को खुद जनता के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, न कि सिर्फ विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए.
उन्होंने बाद में विरोध के बजाय संवाद की भी सलाह दी थी और कहा कि विपक्ष उचित चैनल से CEC से मिलकर बातचीत करे.
इसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शुरू में SIR विवाद पर जनता में पैदा हुई उलझन दूर करने के लिए चुनाव आयोग से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की थी. बाद में जब चुनाव आयोग ने तीनों आयुक्तों की ओर से संयुक्त स्पष्टीकरण जारी किया, तो कुशवाहा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अब कोई भ्रम नहीं रहा और फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे को जिंदा रखने का आरोप लगाया.
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के लोकसभा फ्लोर लीडर लावू श्रीकृष्ण देवरायलु ने आंध्र प्रदेश में SIR को पूरी तरह पारदर्शी और सफल बताया. उन्होंने कहा कि आंध्र में विपक्ष भी कोई गड़बड़ी नहीं निकाल सका. साथ ही उन्होंने सामान्य रूप से कहा कि जब भी सवाल उठें, चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास मजबूत हो.
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब वे जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, हारते हैं तो दोष देते हैं.
इन बयानों से NDA के अंदर SIR को लेकर कुछ हलचल और पारदर्शिता की मांग जरूर साफ दिखाई दे रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन दलों को इस मुद्दे से संबंधित सवालों को लेकर भाजपा की तरफ से कुछ सलाह और सफाई भी दी गई है.
हालांकि, ये दल विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों या CEC के इस्तीफे की मांग के साथ खड़े नहीं हैं. सिर्फ अपने गाहे बगाहे दिए जा रहे बयानों को लेकर दबाव की राजनीति बनाने का माहौल तैयार किया जा रहा है.
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