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CEC के खिलाफ प्रदर्शन से एनडीए में हलचल! BJP और सहयोगी दलों के रुख अलग-अलग

राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेताओं के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया. ( ANI )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शनों पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर समेत पार्टी के नेताओं ने इन प्रदर्शनों को चुनावी हार की हताशा, वंशवादी राजनीति बचाने का प्रयास और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बताया है.

वार पलटवार की इस लड़ाई में जहां इंडिया गठबंधन की पार्टियों से भाजपा लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का प्रदर्शन भी गले की हड्डी बनता जा रहा है. मगर अंदरखाने NDA गठबंधन के कुछ नेता जिनमें लोजपा और कुछ अन्य पार्टियां भी, जिस तरह से SIR पर दबी जुबान में पारदर्शिता की बात कर रही हैं उसे लेकर एनडीए गठबंधन में हलचल जरूर हैं और दबाव की राजनीति हावी है.