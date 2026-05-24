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'राहुल का बयान टूलकिट गैंग की बड़ी साजिश', भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में ‘‘अराजकता पैदा कर’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया कि राहुल की ‘‘साजिश’’ उस वक्त उजागर हुई, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में कथित तौर पर कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी.

गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे ‘‘टूलकिट गैंग’’ की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है.’’

वरिष्ठ भाजपा नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कहा, ‘‘यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साजिश है.’’ इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक में कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी.

गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल और उनके ‘‘सहयोगी’’ उन्हें यह समझ आने के बाद देशभर में ‘‘हिंसा भड़काने’’ की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में भाजपा को नहीं हरा सकती और न ही मोदी सरकार को हटा सकती है, क्योंकि लोगों के मन में प्रधानमंत्री (मोदी) के प्रति बहुत सम्मान है.

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते. राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना - ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है?’’

गोयल ने कहा, ‘‘देश की जनता समझदार है. वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे ‘टूलकिट गैंग’ को अच्छे से समझती है. जनता ने बार-बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है. ‘इंडी’ गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी.’’

राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां न केवल ‘‘राजनीतिक हताशा’’ को दर्शाती हैं, बल्कि ‘‘भारत को अस्थिर करने की एक खतरनाक मानसिकता’’ का सार्वजनिक प्रदर्शन भी हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जब-जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है, उसकी अर्थव्यवस्था नयी ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, तब-तब भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने उनका साथ दिया है.’’

त्रिवेदी ने दावा किया कि ‘‘बिना मेहनत किए’’ चुनाव जीतने के राहुल गांधी के ‘‘सपने’’ के कारण बार-बार मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस ‘‘अराजकता की राजनीति’’ पर उतर आई है.