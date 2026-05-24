'राहुल का बयान टूलकिट गैंग की बड़ी साजिश', भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप
मोदी सरकार को गिराने के लिए ‘अराजकता’ पैदा करने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी : भाजपा
By PTI
Published : May 24, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में ‘‘अराजकता पैदा कर’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया कि राहुल की ‘‘साजिश’’ उस वक्त उजागर हुई, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में कथित तौर पर कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी.
गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे ‘‘टूलकिट गैंग’’ की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है.’’
वरिष्ठ भाजपा नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कहा, ‘‘यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साजिश है.’’ इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक में कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी.
गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल और उनके ‘‘सहयोगी’’ उन्हें यह समझ आने के बाद देशभर में ‘‘हिंसा भड़काने’’ की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में भाजपा को नहीं हरा सकती और न ही मोदी सरकार को हटा सकती है, क्योंकि लोगों के मन में प्रधानमंत्री (मोदी) के प्रति बहुत सम्मान है.
उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते. राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना - ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है?’’
गोयल ने कहा, ‘‘देश की जनता समझदार है. वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे ‘टूलकिट गैंग’ को अच्छे से समझती है. जनता ने बार-बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है. ‘इंडी’ गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी.’’
राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां न केवल ‘‘राजनीतिक हताशा’’ को दर्शाती हैं, बल्कि ‘‘भारत को अस्थिर करने की एक खतरनाक मानसिकता’’ का सार्वजनिक प्रदर्शन भी हैं.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जब-जब भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है, उसकी अर्थव्यवस्था नयी ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, तब-तब भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने उनका साथ दिया है.’’
त्रिवेदी ने दावा किया कि ‘‘बिना मेहनत किए’’ चुनाव जीतने के राहुल गांधी के ‘‘सपने’’ के कारण बार-बार मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस ‘‘अराजकता की राजनीति’’ पर उतर आई है.
भाजपा नेता ने कहा कि हालिया राज्य चुनावों के दौरान राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर गए और चुनावी राज्यों में उन्होंने ‘‘नगण्य’’ संख्या में रैलियों को संबोधित किया.
त्रिवेदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘विदेशी धरती पर भारत की संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना, देशविरोधी विमर्श को हवा देना और भारत में अस्थिरता की भविष्यवाणी करना- यह सब संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ‘टूलकिट राजनीति’ का हिस्सा है.’’
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधा और कांग्रेस नेता पर देश में दंगे भड़काकर मोदी सरकार को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया.
पात्रा ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर दुस्साहस किया है. उन्होंने कल एक बैठक में कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। राहुल गांधी दंगे भड़काकर और अराजकता के जरिये (मोदी) सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं.’’
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि वह भारत में लोकतंत्र को खत्म करने के इरादे से अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस जैसे अपने ‘‘आकाओं’’ और उनकी विदेश यात्राओं के लिए धन उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियों के इशारे पर ‘‘विदेशी एजेंडा’’ आगे बढ़ा रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘देश की जनता समझदार है। भारत के लोगों में आध्यात्मिक चेतना है. क्या आप भारत के लोगों को भड़काकर दंगे करवा पाएंगे? नहीं, राहुल जी. आपने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में देखा कि क्या हुआ.’’
पात्रा ने कहा, ‘‘भारत में संविधान का शासन है और यहां लोकतंत्र की जीत होती है. यह भारत के 140 करोड़ लोगों की सरकार है. सोरोस समेत आपके विदेशी आका इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते.’’
उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘‘प्रगति’’ कर रहा है.
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘इस सरकार को जब तक जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, यह देश की सेवा करती रहेगी.’’
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