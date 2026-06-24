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भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और उनके पुत्र पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके पुत्र प्रियंक खरगे ने ‘‘सत्ता और प्रभाव’’ का दुरुपयोग करके कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर जमीनों पर कब्जा किया है.

भाजपा ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते.

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि खरगे और कर्नाटक सरकार में मंत्री उनके पुत्र अपने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिये कांग्रेस शासित राज्य में ‘‘भूमि लूट’’ में शामिल हैं.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उनकी कार्यप्रणाली रॉबर्ट वाद्रा और राहुल गांधी के परिवार से प्रेरित है.’’

प्रियंक खरगे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ‘‘आरएसएस को खुश करने के लिए’’ बहुत कोशिश कर रही है.

कर्नाटक के गृह मंत्री ने भाजपा से पूछा, ‘‘कर्नाटक में आपके पांच भाजपा मुख्यमंत्री रहे हैं. उनमें से किसी ने भी कार्रवाई क्यों नहीं की? मोदी सरकार पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है. अगर कोई गड़बड़ी हुई थी, तो मैं अभी भी आजाद क्यों घूम रहा हूं और जेल में क्यों नहीं हूं?’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और मैं किसी भी मंच पर इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं.’’

खरगे और उनके पुत्र पर भाजपा का यह आरोप तब सामने आया है जब एक दिन पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मध्य प्रदेश में कथित “भूमि घोटाले” में शामिल लोगों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं. कांग्रेस ने उन खबरों का हवाला देते हुए यह सवाल उठाया था जिनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार के सदस्यों की संलिप्तता का दावा किया गया था.

भाजपा ने यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ‘‘बेबुनियाद’’ बताया था.

भंडारी ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 100 करोड़ रुपये मूल्य की पांच एकड़ जमीन आवंटित की, जबकि उस ट्रस्ट के पास इस तरह के कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था.

भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2016 में गुलबर्गा जिले में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 30 वर्ष की अवधि के लिए 19 एकड़ जमीन दी थी, जिसे बाद में स्थायी पट्टे में बदलकर खरगे के परिवार की “स्थायी संपत्ति” बना दिया गया.

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और उनके पुत्र पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया.

भंडारी ने कहा, ‘‘मल्लिकार्जुन खरगे और कर्नाटक सरकार में मंत्री उनके पुत्र प्रियंक खरगे ने सत्ता और प्रभाव का उपयोग करके राज्य में विभिन्न स्थानों पर जमीनों पर कब्जा किया है और कई जगहों पर भूमि लूट करने का प्रयास किया है.’’