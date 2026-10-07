BJD 'वोट चोरी' के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध में शामिल हुआ
बीजेडी सांसद मानस मंगराज और सुलता देव राष्ट्रीय राजधानी में निकाले गए मार्च में शामिल हुए.
Published : October 7, 2026 at 7:00 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया ब्लॉक को उस समय राहत मिली जब बीजू जनता दल (BJD) के सांसदों ने कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग (ECI) की ओर निकाले गए मार्च में हिस्सा लिया.
ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व में दो दशक से ज़्यादा समय तक राज करने वाली एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों के दूसरे सांसदों के साथ मिलकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
बीजेडी सांसद मानस मंगराज और सुलता देव मार्च में शामिल हुए. इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को जबर्दस्त ताकत दिखाई, जब सांसदों ने संसद के मकर द्वार से अपना मार्च शुरू किया. उन्होंने हाथ में तख्तियां और बैनर पकड़े हुए थे और सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगा रहे थे. उन्होंने चुनाव आयोग हेडक्वार्टर की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन आकाशवाणी हेडक्वार्टर के सामने सुरक्षा बलों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया.
VIDEO | Biju Janata Dal to join Opposition march to the Election Commission of India. BJD leader Sulata Deo says, "BJD is joining the protest march, but our leader Naveen Patnaik has already cleared that we are neither with the INDIA alliance nor the NDA, we are a responsible regional political party. In Odisha, 27,50,000 names were cut..." #OppositionMarch #BJD— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
कांग्रेस सांसदों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा, समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SC), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और ममता ऑल तृणमूल कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने भी विरोध मार्च में हिस्सा लिया.
बीजेडी अकेली ऐसी पार्टी थी जो I.N.D.I.A. ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और उसने प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया. दिन में पहले बीजेडी सांसदों के शामिल होने की जानकारी देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन-चार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 'आज, I.N.D.I.A. जनबान सांसदों ने प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया जो इलेक्शन कमीशन तक गया. इस मार्च को निर्वाचन सदन के पास आकाशवाणी भवन के सामने रोक दिया गया. बीजेडी सांसद भी इसमें शामिल हुए.'
सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मार्च के साथ नैतिक रूप से जुड़ी हुई थीं, और यहां तक कि वे पार्टियां भी जो अभी कुछ समय से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा हैं.
बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, 'चाहे वोट चोरी हो या डिलिमिटेशन, प्रधानमंत्री -गृह मंत्री के चालों को नाकाम करने के लिए विपक्ष की यह एकता जरूर बनी रहेगी. भारतीय झूठ पार्टी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.'