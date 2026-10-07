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BJD 'वोट चोरी' के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध में शामिल हुआ

बीजू जनता दल के सांसदों ने मंगलवार को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक द्वारा आयोजित विरोध मार्च में भाग लिया. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया ब्लॉक को उस समय राहत मिली जब बीजू जनता दल (BJD) के सांसदों ने कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग (ECI) की ओर निकाले गए मार्च में हिस्सा लिया.