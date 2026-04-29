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कंकाल प्रकरण : बीजद ने आदिवासी व्यक्ति के साथ कई बार क्रूरता किये जाने का किया दावा, सीएम ने दिए जांच के आदेश

ओडिशा कंकाल मामला: मुख्यमंत्री मांझी ने जांच के आदेश दिए ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर/क्योंझर : ओडिशा के क्योंझर जिले की घटना ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. विपक्षी दल बीजद ने सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी व्यक्ति के साथ क्रूरता कर रही है. दो दिन पहले एक व्यक्ति पैसे निकालने के वास्ते अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था. उसने आरोप लगाया कि बैंक वाले उसकी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं. मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को उन परिस्थितियों की जांच के आदेश दिए, जिनके कारण कथित तौर पर उस व्यक्ति को ऐसा विचित्र कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. पटाना ब्लॉक के डियानाली गांव के निवासी जीतू मुंडा अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 19,402 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी दो महीने पहले मृत्यु हो गई थी. बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझने में असमर्थ और कथित तौर पर यह बताए जाने पर कि केवल कानूनी वारिस या नामित व्यक्ति ही धनराशि निकाल सकते हैं, मुंडा ने अपनी बहन के सड़े-गले शव को खोदकर निकाला और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए ओडिशा ग्रामीण बैंक की एक स्थानीय शाखा के बाहर रख दिया. मुंडा को शव को अपने कंधों पर उठाकर मल्लिपोसी स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक ले जाते देख वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव के पुनः अंतिम संस्कार में सहायता की. सीएम ने दिए जांच के आदेश इस घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की और उत्तरी राजस्व मंडल आयुक्त (आरडीसी) को औपचारिक जांच के आदेश दिए. संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.मुख्यमंत्री मांझी ने अधिकारियों को आम नागरिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और तत्पर रहने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए जांच की जाएगी." उन्होंने कहा कि आरडीसी को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. घटना ने झकझोर दिया उसके बहन की मृत्यु के प्रमाण के तौर पर पेश किए जाने की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है. मामले की प्रशासनिक जांच से पहले विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने बुधवार को आरोप लगाया कि जीतू मुंडा को अवशेषों को दोबारा दफनाने के लिए गांव के कब्रिस्तान तक तीन किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया गया. घासीपुरा के विधायक और पूर्व मंत्री बद्री नारायण पात्रा ने यह आरोप लगाया. उससे पहले उन्होंने आज सुबह क्योंझर जिले के पटाना प्रखंड के डियानाली गांव का दौरा किया और मुंडा (50) से उनके आवास पर मुलाकात की. पात्रा ने बीजद के तथ्यान्वेषी दल का नेतृत्व किया, जिसने आदिवासी व्यक्ति मुंडा के साथ की गयी ‘क्रूरता’ पर चिंता व्यक्त की. पात्रा ने पत्रकारों को बताया, "ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मुंडा को बैंक और स्थानीय प्रशासन के अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा. वह 27 अप्रैल को अपनी बहन का कंकाल बैंक में ले गये थे, उससे पहले भी जब वह (बहन) बीमार थी, तब उन्होंने अधिकारियों से उसके खाते से पैसे निकालने का अनुरोध किया था. बैंक अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। परिवार ने मवेशी बेचकर 19,300 रुपये जमा किए थे। मुंडा को कथित तौर पर अपनी बीमार बहन को बैंक लाने के लिए कहा गया था." पात्रा ने कहा, "जब मामला सामने आया और पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तो मुंडा को कंकाल को वापस उस कब्रिस्तान में ले जाने के लिए कहा गया जहां से इसे निकाला गया था. मुंडा ने फिर से कंकाल को अपने कंधे पर उठाया और वह तीन किलोमीटर पैदल गये जबकि पुलिसकर्मी जीप में उनके पीछे आ रहे थे." चिंता व्यक्त करते हुए छह बार के विधायक पात्रा (82) ने कहा कि यह घटना एक ‘क्रूर और शर्मनाक’ स्थिति को दर्शाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारी कंकाल को ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके. विपक्षी दलों ने बताया, 'सरकार की विफलता'