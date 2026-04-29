कंकाल प्रकरण : बीजद ने आदिवासी व्यक्ति के साथ कई बार क्रूरता किये जाने का किया दावा, सीएम ने दिए जांच के आदेश
कंधे पर कंकाल को ले जाने का मामला राजनीतिक रंग पकड़ रहा है. बीजद ने भाजपा सरकार पर बोला हमला.
Published : April 29, 2026 at 4:34 PM IST
भुवनेश्वर/क्योंझर : ओडिशा के क्योंझर जिले की घटना ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. विपक्षी दल बीजद ने सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी व्यक्ति के साथ क्रूरता कर रही है. दो दिन पहले एक व्यक्ति पैसे निकालने के वास्ते अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था. उसने आरोप लगाया कि बैंक वाले उसकी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं.
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को उन परिस्थितियों की जांच के आदेश दिए, जिनके कारण कथित तौर पर उस व्यक्ति को ऐसा विचित्र कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. पटाना ब्लॉक के डियानाली गांव के निवासी जीतू मुंडा अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 19,402 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी दो महीने पहले मृत्यु हो गई थी.
बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझने में असमर्थ और कथित तौर पर यह बताए जाने पर कि केवल कानूनी वारिस या नामित व्यक्ति ही धनराशि निकाल सकते हैं, मुंडा ने अपनी बहन के सड़े-गले शव को खोदकर निकाला और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए ओडिशा ग्रामीण बैंक की एक स्थानीय शाखा के बाहर रख दिया.
मुंडा को शव को अपने कंधों पर उठाकर मल्लिपोसी स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक ले जाते देख वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव के पुनः अंतिम संस्कार में सहायता की.
सीएम ने दिए जांच के आदेश
इस घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की और उत्तरी राजस्व मंडल आयुक्त (आरडीसी) को औपचारिक जांच के आदेश दिए. संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.मुख्यमंत्री मांझी ने अधिकारियों को आम नागरिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और तत्पर रहने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए जांच की जाएगी." उन्होंने कहा कि आरडीसी को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.
घटना ने झकझोर दिया
उसके बहन की मृत्यु के प्रमाण के तौर पर पेश किए जाने की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है. मामले की प्रशासनिक जांच से पहले विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने बुधवार को आरोप लगाया कि जीतू मुंडा को अवशेषों को दोबारा दफनाने के लिए गांव के कब्रिस्तान तक तीन किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया गया.
घासीपुरा के विधायक और पूर्व मंत्री बद्री नारायण पात्रा ने यह आरोप लगाया. उससे पहले उन्होंने आज सुबह क्योंझर जिले के पटाना प्रखंड के डियानाली गांव का दौरा किया और मुंडा (50) से उनके आवास पर मुलाकात की.
पात्रा ने बीजद के तथ्यान्वेषी दल का नेतृत्व किया, जिसने आदिवासी व्यक्ति मुंडा के साथ की गयी ‘क्रूरता’ पर चिंता व्यक्त की.
पात्रा ने पत्रकारों को बताया, "ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मुंडा को बैंक और स्थानीय प्रशासन के अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा. वह 27 अप्रैल को अपनी बहन का कंकाल बैंक में ले गये थे, उससे पहले भी जब वह (बहन) बीमार थी, तब उन्होंने अधिकारियों से उसके खाते से पैसे निकालने का अनुरोध किया था. बैंक अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। परिवार ने मवेशी बेचकर 19,300 रुपये जमा किए थे। मुंडा को कथित तौर पर अपनी बीमार बहन को बैंक लाने के लिए कहा गया था."
पात्रा ने कहा, "जब मामला सामने आया और पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तो मुंडा को कंकाल को वापस उस कब्रिस्तान में ले जाने के लिए कहा गया जहां से इसे निकाला गया था. मुंडा ने फिर से कंकाल को अपने कंधे पर उठाया और वह तीन किलोमीटर पैदल गये जबकि पुलिसकर्मी जीप में उनके पीछे आ रहे थे."
चिंता व्यक्त करते हुए छह बार के विधायक पात्रा (82) ने कहा कि यह घटना एक ‘क्रूर और शर्मनाक’ स्थिति को दर्शाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारी कंकाल को ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके.
विपक्षी दलों ने बताया, 'सरकार की विफलता'
बीजद ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि इस घटना से ‘राज्य शर्मसार और कलंकित हो गया है. उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के लिए प्रशासनिक विफलता को जिम्मेदार ठहराया.
सोमवार को ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा से अपनी बहन के कंकाल को ले जाते हुए मुंडा का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है.
पात्रा ने बताया कि जब जीतू कंकाल को बैंक ले जा रहे थे तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह कंकाल को लेकर कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे तब कई लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया.
बीजद ने ‘एक्स पर लिखा, ‘‘केंदुझार के एक आदिवासी व्यक्ति द्वारा अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचने की घटना ने राज्य को शर्मसार एवं कलंकित कर दिया है. आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को न्याय दिलाने में असमर्थ हैं। इस घटना के लिए क्षेत्र की प्रशासनिक विफलता जिम्मेदार है. भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं.’’
कांग्रेस की राज्य इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे "वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि बैंक अधिकारियों द्वारा इस तरह की उत्पीड़न बंद होनी चाहिए.
बैंक ने रखा अपना पक्ष
ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा के प्रबंधक सुसंता कुमार सेठी ने स्पष्ट किया कि बैंक ने पैसे निकालने के लिए शव नहीं बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा था. इस बीच, एक बयान में कहा गया है कि संकटग्रस्त आदिवासी व्यक्ति को जिला रेड क्रॉस फंड से 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता, उसकी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है.
बैंक ने इस आरोप का खंडन किया कि उसने शव के रूप में मृत्यु का भौतिक प्रमाण मांगा था. बैंक ने कहा कि अधिकारियों ने जीतू को मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया था और दावा किया कि वह प्रक्रिया को समझने में विफल रहा.
अधिकारियों ने यह भी बताया कि वह व्यक्ति नशे की हालत में शाखा में आया था और बाद में मानव अवशेष लेकर लौटा, जिससे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई. बैंक ने कहा कि उसने उचित प्रक्रिया का पालन किया है और दावों के कानूनी निपटान के लिए दस्तावेज़ीकरण पूरा करने में सहायता कर रहा है.
एक अन्य बयान में बैंक ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के तुरंत बाद, बैंक ने तीन कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर 19,402 रुपये की दावा राशि का निपटान कर दिया है और स्थापित मानदंडों के अनुसार उन्हें राशि सौंप दी गई है.
ओडिशा ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ ने मल्लिपोसी शाखा के शाखा प्रबंधक सुशांत कुमार सेठी के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि मल्लिपोसी शाखा में हुई हालिया घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि, एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए संघ ने कहा, "हमारे शाखा प्रबंधक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों/प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया है, जो मृत्यु दावों के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा उपायों के रूप में बनाए गए हैं. लेकिन यह घटना ग्राहक द्वारा मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया को स्वीकार करने और उसका पालन करने की अनिच्छा के कारण घटी."
बैंकिंग संस्था ने कहा, "हम मल्लिपोसी शाखा के शाखा प्रबंधक और क्योंझर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक की सराहना करते हैं, जिन्होंने पेशेवर ईमानदारी और मानवीय करुणा के साथ इस विकट परिस्थिति को संभाला और आवश्यक कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के उसी दिन दावा निपटाया.
सोमवार को मुंडा अपनी दिवंगत बहन कार्ला मुंडा के खाते से पैसे निकालने के लिए उसका कंकाल लेकर बैंक गए थे. बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कथित तौर पर उन्हें मृत्यु का प्रमाण दिखाने के लिए कहा गया था जिसके बाद उन्हें शव को कब्र से खोदकर निकालना पड़ा. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘कोई और विकल्प न होने पर, मैंने कब्र खोदी और अपनी बहन की मृत्यु साबित करने के लिए उसका कंकाल निकाला.’’
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