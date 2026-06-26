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ओडिशा : जहरीले सांप ने काटा तो महिला उसे पकड़कर डिब्बे में बंद कर पहुंच गई अस्पताल

महिला के पैर में सांप ने काटा और डिब्बे में बंद जहरीला सांप. ( ETV Bharat )

मलकानगिरी (ओडिशा): ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक आदिवासी महिला को जहरीले सांप ने काट लिया, इस पर महिला ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए उस सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया. इतना ही नहीं महिला उस सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गई.

बताया जाता है कि मलकानगिरी जिले के मथिली ब्लॉक के कुरुमपाली गांव की रहने वाली 38 वर्षीय मणिमा नायक को बुधवार को सोते समय सांप ने पैर में काट लिया.

खतरे की आशंका से, मणिमा डर के मारे नहीं चिल्लाई और न ही उसने अपना आपा खोया, बल्कि सांप को पकड़ने में कामयाब रही. इसके बाद मणिमा ने जहरीले सांप को बिस्किट के डिब्बे में बंद कर दिया और अपने परिवार वालों को बताया. इस पर परिजन उसे एंबुलेंस से लेकर मथिली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.

शुरुआती इलाज के बाद, उसे बेहतर इलाज के लिए मलकानगिरी के जिला मुख्यालय अस्पताल (DHH) में रेफर कर दिया गया. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल उसका वहां इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है.

जब उनसे पूछा गया कि वह सांप को अस्पताल क्यों ले गईं, तो मणिमा ने कहा कि वह चाहती थी कि डॉक्टर यह पता लगाएं कि सांप जहरीला है या नहीं. इस बारे में स्नेक हेल्पलाइन के संस्थापक शुभेंदु मलिक ने कहा, "सांप को पकड़ना और उसे डॉक्टर के पास ले जाना वाकई एक हिम्मत वाला काम है.

यह रसेल वाइपर सांप है, जो बहुत जहरीला होता है. दुनिया में सांप के काटने से होने वाली सबसे अधिक मौतें इसी प्रजाति के सांप के काटने से होती हैं. लोगों को सांप पकड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए. लेकिन वे उस सांप की फोटो ले सकते हैं जिसने उन्हें काटा है. इससे डॉक्टरों के लिए इलाज का तरीका तय करने के लिए सांप की पहचान ज़रूरी है.