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ओडिशा : जहरीले सांप ने काटा तो महिला उसे पकड़कर डिब्बे में बंद कर पहुंच गई अस्पताल

ओडिशा के मलकानगिरी में जहरीले सांप के काटने के बाद महिला ने सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गई और इलाज कराया.

Snake bites woman leg and poisonous snake locked in a box.
महिला के पैर में सांप ने काटा और डिब्बे में बंद जहरीला सांप. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 6:28 PM IST

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मलकानगिरी (ओडिशा): ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक आदिवासी महिला को जहरीले सांप ने काट लिया, इस पर महिला ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए उस सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया. इतना ही नहीं महिला उस सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गई.

बताया जाता है कि मलकानगिरी जिले के मथिली ब्लॉक के कुरुमपाली गांव की रहने वाली 38 वर्षीय मणिमा नायक को बुधवार को सोते समय सांप ने पैर में काट लिया.

खतरे की आशंका से, मणिमा डर के मारे नहीं चिल्लाई और न ही उसने अपना आपा खोया, बल्कि सांप को पकड़ने में कामयाब रही. इसके बाद मणिमा ने जहरीले सांप को बिस्किट के डिब्बे में बंद कर दिया और अपने परिवार वालों को बताया. इस पर परिजन उसे एंबुलेंस से लेकर मथिली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.

शुरुआती इलाज के बाद, उसे बेहतर इलाज के लिए मलकानगिरी के जिला मुख्यालय अस्पताल (DHH) में रेफर कर दिया गया. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल उसका वहां इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है.

जब उनसे पूछा गया कि वह सांप को अस्पताल क्यों ले गईं, तो मणिमा ने कहा कि वह चाहती थी कि डॉक्टर यह पता लगाएं कि सांप जहरीला है या नहीं. इस बारे में स्नेक हेल्पलाइन के संस्थापक शुभेंदु मलिक ने कहा, "सांप को पकड़ना और उसे डॉक्टर के पास ले जाना वाकई एक हिम्मत वाला काम है.

यह रसेल वाइपर सांप है, जो बहुत जहरीला होता है. दुनिया में सांप के काटने से होने वाली सबसे अधिक मौतें इसी प्रजाति के सांप के काटने से होती हैं. लोगों को सांप पकड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए. लेकिन वे उस सांप की फोटो ले सकते हैं जिसने उन्हें काटा है. इससे डॉक्टरों के लिए इलाज का तरीका तय करने के लिए सांप की पहचान ज़रूरी है.

मलकानगिरी डीएचएच के डॉक्टरों ने कहा कि महिला इलाज पर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है और अब खतरे से बाहर है. मरीज़, मणिमा नायक को दो दिन पहले डीएचएच रेफर किया गया था और गुरुवार को उन्हें यहां भर्ती कराया गया. उसे सभी ज़रूरी इलाज दिया गया है. ब्लड टेस्ट से पता चला है कि उसके शरीर में कोई ज़हर नहीं है.

हालांकि, प्रभावित जगह पर हल्का इन्फेक्शन होता है, जिसे मेडिकल भाषा में सेल्युलाइटिस कहते हैं. डीएचएच के डॉ. प्रफुल्ल कुमार बेहरा ने कहा, "आगे सूजन को रोकने के लिए, उसे सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. अगले 2-3 दिनों में ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा."

आम तौर पर दो तरह के ज़हरीले सांप होते हैं - वैस्कुलोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक. वास्कुलोटॉक्सिक (Vasculotoxic) का अर्थ होता है रक्त वाहिकाओं (रक्त की नसों) और न्यूरोटॉक्सिक (Neurotoxic) का अर्थ है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाने वाला.

उन्होंने कहा, "जिस सांप ने उसे काटा था, वह वैस्कुलोटॉक्सिक था, जिससे प्रभावित जगह पर सूजन और इन्फेक्शन होता है. ज़हर बेअसर हो गया है, लेकिन इन्फेक्शन बना हुआ है. इसलिए इलाज चल रहा है."

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