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बिटकॉइन घोटाले में हेमंत शर्मा की 8.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, ₹200 करोड़ की ठगी की जांच में ईडी की कार्रवाई

बिटकॉइन घोटाले में ईडी की कार्रवाई ( Photo@ED Social Media )

देहरादून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के देहरादून उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को बहुचर्चित BTCFUND.IS बिटकॉइन निवेश घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. देहरादून के राजपुर में आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की लगभग 8.54 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनल अटैच) कर दिया है. इसमें बंगला और बीएमडब्ल्यू कर हैं. हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ की संपत्त अटैच: यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 31 जुलाई 2026 को शुरू की गई. ईडी के अनुसार, जांच की शुरुआत राजपुर थाना, देहरादून में दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी. इसके अलावा उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर थाना में भी इसी फर्जी निवेश योजना से जुड़े मामले में हेमंत ईश्वर शर्मा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बिटकॉइन निवेश के नाम पर देशभर के लोगों से ठगी: जांच में सामने आया कि हेमंत ईश्वर शर्मा ने अपने नियंत्रण वाली वेबसाइट BTCFUND.IS के माध्यम से लोगों को बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा दिया. निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच दिया गया और यह झूठा दावा किया गया कि कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हैं, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा. ईडी के मुताबिक, साल 2014 से 2018 के बीच करीब पांच सालों तक यह फर्जी निवेश योजना संचालित की गई. देशभर के निवेशकों से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन एकत्र करने के बाद वेबसाइट अचानक बंद कर दी गई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ.