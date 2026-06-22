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BIT मेसरा और IIT खड़गपुर के बीच MoU, शोध और शैक्षिक सहयोग को मिलेगा नया आयाम

रांची: बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (BIT) मेसरा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने शोध, शिक्षा और संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच पांच वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा.

इस एमओयू के तहत संयुक्त पीएचडी सुपरविजन, साझा प्रयोगशाला सुविधाएं, बौद्धिक संपदा (आईपी), विकास और व्यावसायीकरण, शोध परियोजनाएं, छात्र एवं संकाय आदान-प्रदान तथा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा. समझौते पर BIT मेसरा के कुलपति प्रो इंद्रनील मन्ना और IIT खड़गपुर के निदेशक प्रो सुमन चक्रवर्ती ने हस्ताक्षर किए.

इस अवसर पर BIT मेसरा के डीन (रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेंयोरशिप) प्रो राजू पोद्दार, कुलपति प्रतिनिधि प्रो सुदीप दास, IIT खड़गपुर के डीन बायोसाइंसेज प्रो रामकृष्ण सेन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रो पवित्र मित्रा और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रो अर्नब रॉय मौजूद रहे.

बैठक में मौजूद दोनों संस्थानों के पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

छात्रों और शिक्षकों को मिलेंगे विश्वस्तरीय अवसर: BIT वीसी

BIT मेसरा के कुलपति प्रो इंद्रनील मन्ना ने कहा कि IIT खड़गपुर के साथ यह साझेदारी संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह शोध, नवाचार और ज्ञान आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को विश्वस्तरीय अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान और तकनीकी विकास को गति मिलेगी. जिससे देश की प्राथमिकताओं से जुड़े क्षेत्रों में प्रभावी योगदान देने का मार्ग प्रशस्त होगा.

शोध और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग

एमओयू के तहत मास्टर्स और पीएचडी विद्यार्थियों के संयुक्त मार्गदर्शन, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शोध सहयोग, छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप के साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के लिए संयुक्त शोध प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा दोनों संस्थान शोध सुविधाओं को साझा करेंगे और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, GIAN कोर्स और माइक्रो-क्रेडिट कोर्स जैसी शैक्षिक गतिविधियां भी संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे.