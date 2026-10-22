एसएफजे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई, कनाडा में पन्नू ने खोला नया मोर्चा
टाइगर श्रॉफ के बहाने बिश्नोई गैंग और एसएफजे आमने-सामने हैं. कौन किस पर भारी, गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली : खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है. एसएफजे ने कनाडा के एक हिंदू मंदिर में इस गिरोह का महिमामंडन किए जाने का हवाला देते हुए, वहां भारतीय कांसुलर अधिकारियों की वापसी का विरोध किया है.
मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई हालिया गोलीबारी की घटना के बाद, इस गिरोह की गतिविधियों की फिर से जांच शुरू हो गई है. एसएफजे के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी और न्याय मंत्री सीन फ्रेजर को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने 15 नवंबर, 2026 को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में आयोजित होने वाले भारतीय कांसुलर कैंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.इस पत्र की एक प्रति ईटीवी भारत के पास मौजूद है.
इसमें आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर, 2024 को इसी मंदिर में आयोजित एक कांसुलर कैंप के दौरान, मंदिर के कुछ सदस्यों ने "लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद" के नारे लगाए और खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं पर हमला किया. पन्नू ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के एक पुजारी ने सिख कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए उकसाया, जिसके बाद मंदिर के सदस्य गुरुद्वारा माल्टन साहिब की ओर बढ़ गए. इससे टकराव और बढ़ गया.
टाइगर श्रॉफ की घटना के बाद गिरोह की गतिविधियों की फिर से जांच शुरू - मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के बाद, बिश्नोई का जिक्र काफी अहम हो गया है. गिरोह ने अपने एक साथी के नाम से जारी एक कथित ऑडियो मैसेज के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है और अभिनेता सलमान खान से जुड़े लोगों पर आगे भी हमले करने की धमकी दी है.
पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और इस हमले के पीछे के कथित नेटवर्क की जांच जारी रखी है. इस घटना ने गिरोह के उस कथित तौर-तरीके पर फिर से ध्यान खींचा है, जिसमें वे चुन-चुनकर हिंसा करते हैं, सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेते हैं और जानी-मानी हस्तियों को डराने-धमकाने के लिए धमकियां देते हैं.ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में लगे कथित नारों के आधार पर, एसएफजे ने कांसुलर कैंप की और अधिक बारीकी से जांच करने की मांग की है.
निज्जर की हत्या से मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है - यह विवाद 18 जून, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में सिख अलगाववादी नेता और घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भी जुड़ा है.जुलाई 2026 में, अमेरिकी अभियोजकों ने लॉरेंस बिश्नोई और उत्तरी अमेरिका में उसके कथित सहयोगी गोल्डी बराड़ पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया. आरोप पत्र में कहा गया है कि इस घटना को सीमाओं के पार काम करने वाले आपराधिक नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया गया था. हालांकि, ये अभी केवल आरोप हैं, जिनकी पुष्टि कानूनी कार्यवाही के दौरान की जानी बाकी है.
कनाडाई अधिकारियों ने अलग से बिश्नोई संगठन को एक गंभीर आपराधिक खतरा माना है. एसएफजे के पत्र के अनुसार, सितंबर 2025 में कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था.पन्नू ने खालिस्तान जनमत संग्रह (रेफरेंडम) से जुड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा दी गई कथित चेतावनियों का भी जिक्र किया. उन्होंने टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत (कॉन्सुल जनरल) की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भारतीय राजनयिक गतिविधियों का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है.
दिलचस्प बात यह है कि एसएफजे ने 15 नवंबर को होने वाले कांसुलर कैंप की सुरक्षा को लेकर ओटावा से लिखित आश्वासन मांगा है. उसने कहा है कि अगर सरकार उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करती है, तो उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करेंगे, कांसुलर अधिकारियों से सवाल पूछेंगे और विदेशी हस्तक्षेप के संदिग्ध मामलों को दर्ज करेंगे.कनाडाई अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में पन्नू ने कहा, "मैं इन कांसुलर कैंपों के लिए लागू किए जा रहे ठोस सुरक्षा उपायों के बारे में लिखित जवाब चाहता हूं."
वैसे साल 2022 में पन्नू ने एक वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई को अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया था. उसी साल पंजाबी गायक सिद्दू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी. कहा जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पन्नू ने यह चाल चली थी. उसने बिश्नोई के साथ-साथ जग्गू भगवानपुरिया और दिलप्रीत बाबा जैसे गैंगस्टर को भी अपने साथ करने की कोशिश की. हालांकि, इन सभी गैंगस्टर ने पन्नू को भाव नहीं दिया. पन्नू बौखलाया हुआ था. उसने कनाडा में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया. इसके बाद बिश्लनोई गैंग पर दबाव बढ़ गया. पन्नू इसका फायदा उठाना चाहता है.
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