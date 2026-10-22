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एसएफजे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई, कनाडा में पन्नू ने खोला नया मोर्चा

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ( ANI )

नई दिल्ली : खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है. एसएफजे ने कनाडा के एक हिंदू मंदिर में इस गिरोह का महिमामंडन किए जाने का हवाला देते हुए, वहां भारतीय कांसुलर अधिकारियों की वापसी का विरोध किया है.

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई हालिया गोलीबारी की घटना के बाद, इस गिरोह की गतिविधियों की फिर से जांच शुरू हो गई है. एसएफजे के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी और न्याय मंत्री सीन फ्रेजर को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने 15 नवंबर, 2026 को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में आयोजित होने वाले भारतीय कांसुलर कैंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.इस पत्र की एक प्रति ईटीवी भारत के पास मौजूद है.

इसमें आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर, 2024 को इसी मंदिर में आयोजित एक कांसुलर कैंप के दौरान, मंदिर के कुछ सदस्यों ने "लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद" के नारे लगाए और खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं पर हमला किया. पन्नू ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के एक पुजारी ने सिख कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए उकसाया, जिसके बाद मंदिर के सदस्य गुरुद्वारा माल्टन साहिब की ओर बढ़ गए. इससे टकराव और बढ़ गया. टाइगर श्रॉफ की घटना के बाद गिरोह की गतिविधियों की फिर से जांच शुरू - मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के बाद, बिश्नोई का जिक्र काफी अहम हो गया है. गिरोह ने अपने एक साथी के नाम से जारी एक कथित ऑडियो मैसेज के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है और अभिनेता सलमान खान से जुड़े लोगों पर आगे भी हमले करने की धमकी दी है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और इस हमले के पीछे के कथित नेटवर्क की जांच जारी रखी है. इस घटना ने गिरोह के उस कथित तौर-तरीके पर फिर से ध्यान खींचा है, जिसमें वे चुन-चुनकर हिंसा करते हैं, सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेते हैं और जानी-मानी हस्तियों को डराने-धमकाने के लिए धमकियां देते हैं.ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में लगे कथित नारों के आधार पर, एसएफजे ने कांसुलर कैंप की और अधिक बारीकी से जांच करने की मांग की है.